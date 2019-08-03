رياضة

مؤمن زكريا يثير الجدل: طريقة المعاملة فن

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
أثار مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل حول مستقبله خلال الفترة المُقبلة، حيث نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبديًا دهشته من المعاملة التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، جاءت كلمات مؤمن زكريا بعد استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية، التي ضمت 26 لاعبًا. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، يومي 11 و23 أغسطس الجاري في ذهاب وإياب البطولة الإفريقية.
وكتب زكريا عبر تويتر: "الدنيا رايحة وجاية، هنشوف الدنيا هتودينا على فين". وأضاف: "دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيئا غير المشاهدة". وأتم: "مافيش حاجة بتفضل على حالها، ربنا يهدي الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال". الدنيا رايحة وجاية. هنشوف
اقرأ المزيد
بوروسيا-دورتموند (1)

دورتموند بطلا للسوبر الألماني على حساب بايرن ميونخ

توج فريق بروسيا دورتموند بلقب كأس السوبر الألماني، بعد الفوز على نظيره فريق بايرن ميونخ، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السابت، على استاد سيجنال إيدونا بارك، ليتوج الفريق الأصفر باللقب السادس له، والأول منذ عام 2014، حيث توج بايرن بها ثلاثة مرات متتالية ويمتلك الفريق البافاري في جعبته سبعة ألقاب، ويفشل في الاحتفاظ بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي. المباراة بدأت سريعة وبعد مرور 50 ثانية فقط هدد فريق دورتموند مرمى مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، ونجح الأخير في التصدي لتسديدة قوية من ماركو رويس.
مران-الزمالك-في-المغرب (4)

مران الزمالك.. قياسات بدنية للاعبين وتأهيل علاء

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب النادي مساء اليوم استعدادًا لانطلاق مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهد المران مشاركة محمود عبدالعزيز ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام وعمر السعيد وحازم إمام وكريم بامبو بالإضافة لثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي التدريبات بصورة طبيعية.
كهربا‎

في غياب كهربا.. أفيس يودع منافسات كأس البرتغال

ودع فريق ديسبورتيفو أفيس منافسات كأس البرتغال، في الوقت القاتل خلال المباراة التي جمعته بنظيره جل فيسنتي ضمن منافسات المرحلة الأولى من البطولة، ولم يشارك محمود عبدالمنعم كهربا في المباراة، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق بسبب أزمته مع الزمالك. وخسر فريق ديسبورتيفو أفيس المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليودع بطولة كأس دوري البرتغال من المرحلة الأولى المؤهلة لمرحلة المجموعات، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، لكنه شهد ركلة جزاء مهدرة من جانب فريق أفيس في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (2)

مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، انتظام السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الأهلي، حيث غاب السداسي عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.
مران-الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
قفشة

تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
ماذا-حدث-لأسهم أوراسكوم-بالبورصة بعد-تويتة-ساويرس ؟

نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org