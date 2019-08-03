مؤمن زكريا يثير الجدل: طريقة المعاملة فن

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

مؤمن زكريا

أثار مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل حول مستقبله خلال الفترة المُقبلة، حيث نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبديًا دهشته من المعاملة التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، جاءت كلمات مؤمن زكريا بعد استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية، التي ضمت 26 لاعبًا. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، يومي 11 و23 أغسطس الجاري في ذهاب وإياب البطولة الإفريقية.

وكتب زكريا عبر تويتر: "الدنيا رايحة وجاية، هنشوف الدنيا هتودينا على فين". وأضاف: "دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيئا غير المشاهدة". وأتم: "مافيش حاجة بتفضل على حالها، ربنا يهدي الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال". الدنيا رايحة وجاية. هنشوف