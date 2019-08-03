أحمد موسى باكيا: فيه ناس بتموت من قلة العلاج (فيديو)

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

أحمد موسى

دخل الإعلامي أحمد موسى في وصلة بكاء في أثناء تعليقه على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين. وقال موسى: "في ناس فقراء مش لاقية علاج وبيموتوا من قلة العلاج، بس البلد شيفاكم واحد واحد والرئيس مش هيسيب الناس كده". وأبدى موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فخره بأنه من أبناء القرية وطالب الجميع بعدم الخجل من ذلك كونهم من أبناء القرى. وأضاف: "هذا هو الحال هنكذب يعني، إحنا عايزين شغل كتير وفلوس كتير وما صدقنا حد فكر يبص على الناس دي".

وتابع: "الناس يا جماعة يحمدوا ربنا، في ناس بتكون محتاجة ومتعرفش تطلب حاجة، لكن أهل الخير بيدلوا عليهم، بيكونوا محتاجين قمح وشوية دقيق". واستطرد: "فيه ناس متعرفش المحتاجين دول، بس عندنا الرئيس مش هايسيب المصريين كدا". وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه في فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"،