رياضة

عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا مع الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مصير مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، ومدى تعافيه من الإصابة التي يعاني منها، موضحا أن اللاعب خاض فترة علاجية تحت قيادة خالد محمود طبيب الأهلي، خلال الفترة الماضية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "حالته الطبية يعرفها طبيب الفريق، من الممكن أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لأنه لم يتدرب معنا منذ فترة". وواصل: "هو موجود مع الفريق حاله حال الجميع، فنحن لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل".
جاءت تصريحات عبد الحفيظ بعد دقائق من تغريدة مؤمن زكريا المثيرة للجدل التي كتب فيها: "الدنيا رايحة وجاية، هنشوف الدنيا هتودينا على فين. دائما نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيئا غير المشاهدة". "مافيش حاجة بتفضل على حالها، ربنا يهدي الجميع. طريقة المعاملة..
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أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مؤمن زكريا

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تغريدة مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، التي نشرها الأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي، إن الحالة الطبية لمؤمن يعرفها جيدا طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية. وكشف، أن مؤمن زكريا قد ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه لم يشارك في تدريبات الفريق منذ فترة، معلقًا: «لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ومؤمن سيظل متواجدا مع الفريق كحال جميع اللاعبين».
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مؤمن زكريا يثير الجدل: طريقة المعاملة فن

أثار مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل حول مستقبله خلال الفترة المُقبلة، حيث نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبديًا دهشته من المعاملة التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، جاءت كلمات مؤمن زكريا بعد استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية، التي ضمت 26 لاعبًا. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، يومي 11 و23 أغسطس الجاري في ذهاب وإياب البطولة الإفريقية.
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مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

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الأهلي: لا صوت يعلو فوق صوت التتويج بالدوري

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن هناك تركيزا كبيرا واهتماما بالغا باستعدادات الفريق لمباراتي المقاولون العرب والزمالك، في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، واصفا المباراتين بالصعبة والقوية، ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك وعاد الأهلي من معسكر إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض خلاله ثلاث مباريات ودية.
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