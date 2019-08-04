عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا مع الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

مؤمن زكريا

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مصير مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، ومدى تعافيه من الإصابة التي يعاني منها، موضحا أن اللاعب خاض فترة علاجية تحت قيادة خالد محمود طبيب الأهلي، خلال الفترة الماضية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "حالته الطبية يعرفها طبيب الفريق، من الممكن أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لأنه لم يتدرب معنا منذ فترة". وواصل: "هو موجود مع الفريق حاله حال الجميع، فنحن لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل".

جاءت تصريحات عبد الحفيظ بعد دقائق من تغريدة مؤمن زكريا المثيرة للجدل التي كتب فيها: "الدنيا رايحة وجاية، هنشوف الدنيا هتودينا على فين. دائما نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيئا غير المشاهدة". "مافيش حاجة بتفضل على حالها، ربنا يهدي الجميع. طريقة المعاملة..