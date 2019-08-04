رياضة

سولشاير يختار القائد الجديد لمانشستر يونايتد

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
استقر النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على قائد الفريق في الموسم المقبل، بعد رحيل أنطونيو فالنسيا، قائده السابق، مؤكدا أن أشلي يونج هو من سيحمل شارة القيادة طالما كان متواجدا في الملعب. وأشار سولشاير، في تصريحاته السبت، إلى أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، متواجد في الصورة بالطبع، لكن أشلي يونج سيكون هو القائد خلال فترة تواجده داخل الملعب، معلقًا: «عندما يبدأ المباراة سيحمل شارة القيادة، لأنه سيكون القائد لفريقنا على الأرجح».
وانضم أشلي يونج، ودي خيا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2011، مما يجعل الثنائي هو الأقرب لحمل شارة القيادة، لكنهما ليس الوحيدين حيث دخل الفرنسي بول بوجبا ضمن الترشيحات، خاصة أنه سبق له اللعب بقميص الشياطين الحمر منذ عام 2009 حتى 2012 قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي ثم عودته إلى قلعة "أولد ترافورد»
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رئيس الزمالك: صفقات الأهلي كلها على النوتة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يروج لأكاذيب كثيرة تجاه ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أغراض ما دون دراية من الجماهير. وكشف، خلال مداخلة هاتفية السبت، ببرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن هناك لقاء مع 3 مدربين أجانب سيتم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لاختيار الأفضل من بينهم. وانتقل رئيس القلعة البيضاء للحديث عن اتهامه بالتوريث لأبنائه، قائلا: «هو مش حمادة إمام، ابنه كان بيلعب ونجم في الزمالك، ومثله كلا من فاروق جعفر، ونفس الأمر مع جلال إبراهيم، وإذا كان عيالي مضايقنكم قوي كده، هي عملية صغيرة وهترتاحوا».
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أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مؤمن زكريا

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تغريدة مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، التي نشرها الأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي، إن الحالة الطبية لمؤمن يعرفها جيدا طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية. وكشف، أن مؤمن زكريا قد ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه لم يشارك في تدريبات الفريق منذ فترة، معلقًا: «لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ومؤمن سيظل متواجدا مع الفريق كحال جميع اللاعبين».
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محمد إبراهيم يصل معسكر المقاصة بالإسكندرية (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي مصر المقاصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لوصول محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، المنتقل حديثا للفريق الفيومي، إلى معسكر الأخير المقام حاليا بمدينة الاسكندرية. وأعلن لمقاصة، التعاقد مع إبراهيم، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي، حيث عقد مسؤولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة.
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دي خيا يبحث عن استعادة الأمجاد الغائبة مع يونايتد

قال الدولي الإسباني، ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إنه يرحب بارتداء شارة قيادة الشياطين الحمر، وسط تقارير إعلامية تشير إلى اقترابه من تمديد تعاقده لمدة ست سنوات. وارتبط اسم ديفيد دي خيا، بالرحيل عن أولد ترافورد لكنه قال إنه يريد مساعدة مانشستر يونايتد على العودة لقمة الكرة الإنجليزية خلال لقاء مع الجماهير في سنغافورة. ورحل أنطونيو فالنسيا القائد السابق عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي ويعد ديفيد دي خيا من بين أبرز المرشحين لخلافته بجانب الرباعي آشلي يانج والإسباني خوان ماتا وكريس سمولينج والفرنسي بول بوجبا.
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خوان ماتا: بوجبا لن يرحل عن اليونايتد

كشف اللاعب الإسباني خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن احتمالية انتقال زميله الفرنسي بول بوجبا، ويعد نادى ريال مدريد الإسبانى من أبرز الفرق التى تبحث عن خدمات بوجبا. وقال صاحب الـ30 عاما في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أعتقد أنه سعيد في مانشستر يونايتد، ولكنني لا أستطيع التحدث بالنيابة عن أشخاص آخرين، أتحدث فقط عن نفسي، كزميل وصديق أتمنى أن يبقى وأن يكون سعيدا؛ لأنه لاعب جيد للغاية بالنسبة لنا".
زيدان

إجابة صادمة من زيدان عن ضم نجم مانشستر يونايتد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية فريقه لخوض أول مباراة ودية هذا الصيف، ضد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، فجر غد الأحد. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بايرن ميونيخ: "شكرا لكم جميعًا على رسائل الدعم عقب وفاة أخي، خاصة من القريبين مني". وأضاف مدرب ريال مدريد: "أشعر بأننا عملنا بشكل جيد للغاية، وأتينا إلى هنا من أجل ذلك، وأهنئ كل اللاعبين على ما قدموه في الأيام الماضية، ونحن الآن مستعدون للعب 3 مباريات، نحتاج إليها بالفعل، وهذه هي المرة الأولى التي سنلعب فيها في هيوستن".
بوجبا‎

لاعب اليونايتد مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى

كشف أندرياس بيريرا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله الفرنسي بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وارتبط بول بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، علمًا بأن بوجبا سبق أن صرح بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.
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