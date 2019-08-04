سولشاير يختار القائد الجديد لمانشستر يونايتد
تحرير:سعد الدين محمود
٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص
مانشستر يونايتد
استقر النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على قائد الفريق في الموسم المقبل، بعد رحيل أنطونيو فالنسيا، قائده السابق، مؤكدا أن أشلي يونج هو من سيحمل شارة القيادة طالما كان متواجدا في الملعب.
وأشار سولشاير، في تصريحاته السبت، إلى أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، متواجد في الصورة بالطبع، لكن أشلي يونج سيكون هو القائد خلال فترة تواجده داخل الملعب، معلقًا: «عندما يبدأ المباراة سيحمل شارة القيادة، لأنه سيكون القائد لفريقنا على الأرجح».
وانضم أشلي يونج، ودي خيا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2011، مما يجعل الثنائي هو الأقرب لحمل شارة القيادة، لكنهما ليس الوحيدين حيث دخل الفرنسي بول بوجبا ضمن الترشيحات، خاصة أنه سبق له اللعب بقميص الشياطين الحمر منذ عام 2009 حتى 2012 قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي ثم عودته إلى قلعة "أولد ترافورد»
وانضم أشلي يونج، ودي خيا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2011، مما يجعل الثنائي هو الأقرب لحمل شارة القيادة، لكنهما ليس الوحيدين حيث دخل الفرنسي بول بوجبا ضمن الترشيحات، خاصة أنه سبق له اللعب بقميص الشياطين الحمر منذ عام 2009 حتى 2012 قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي ثم عودته إلى قلعة "أولد ترافورد» مرة اخرى.
ويأمل مانشستر يونايتد في التعاقد مع متوسط ميدان لاتسيو ميلينكوفيتش سافيتش، لخلافة بوجبا في حالة رحيله عن النادي، ويستعد اليونايتد لدفع 75 مليون يورو لضمه، ويتطلع السيتي للتعاقد مع جواو كانسيلو من اليوفي، إلا أن السيتي يرفض دفع 40 مليون يورو لضمه.
يذكر أن الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، كان يحمل شارة قيادة مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، خلفا للمعتزل مايكل كاريك، لكنه لم يظهر في المباريات كثير بسبب الإصابات المتكررة.