سولشاير يختار القائد الجديد لمانشستر يونايتد

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص

مانشستر يونايتد

استقر النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على قائد الفريق في الموسم المقبل، بعد رحيل أنطونيو فالنسيا، قائده السابق، مؤكدا أن أشلي يونج هو من سيحمل شارة القيادة طالما كان متواجدا في الملعب. وأشار سولشاير، في تصريحاته السبت، إلى أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، متواجد في الصورة بالطبع، لكن أشلي يونج سيكون هو القائد خلال فترة تواجده داخل الملعب، معلقًا: «عندما يبدأ المباراة سيحمل شارة القيادة، لأنه سيكون القائد لفريقنا على الأرجح».

وانضم أشلي يونج، ودي خيا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2011، مما يجعل الثنائي هو الأقرب لحمل شارة القيادة، لكنهما ليس الوحيدين حيث دخل الفرنسي بول بوجبا ضمن الترشيحات، خاصة أنه سبق له اللعب بقميص الشياطين الحمر منذ عام 2009 حتى 2012 قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي ثم عودته إلى قلعة "أولد ترافورد»