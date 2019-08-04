رياضة

عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا وأحمد حمدي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
تحدث سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اختيارات القائمة الإفريقية للفريق، والتي يخوض بها النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبدأ مشواره بمواجهة فريق «إطلع بره» السوداني بعد أيام. وأشار عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، عبر قناة الأهلي، إلى أن القائمة الإفريقية لفريقه شهدت تواجد جميع الصفقات الجديدة للنادي، محمود متولي، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، موضحًا أنه تم استبعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابات والأسباب الفنية.
وأوضح، أن هناك بعض اللاعبين غائبين عن صفوف الفريق بسبب الإصابات وهم كريم نيدفيد، وسعد سمير، ومحمد محمود، وقد يكون لهم دور في استكمال القائمة في يناير المقبل، بعد دراسة حالتهم البدنية. وفيما يخص الاستبعاد لأسباب فنية للثلاثي، ناصر ماهر، ومؤمن زكريا، وأحمد حمدي، أكد مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن الثنائي
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رئيس الزمالك: صفقات الأهلي كلها على النوتة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يروج لأكاذيب كثيرة تجاه ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أغراض ما دون دراية من الجماهير. وكشف، خلال مداخلة هاتفية السبت، ببرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن هناك لقاء مع 3 مدربين أجانب سيتم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لاختيار الأفضل من بينهم. وانتقل رئيس القلعة البيضاء للحديث عن اتهامه بالتوريث لأبنائه، قائلا: «هو مش حمادة إمام، ابنه كان بيلعب ونجم في الزمالك، ومثله كلا من فاروق جعفر، ونفس الأمر مع جلال إبراهيم، وإذا كان عيالي مضايقنكم قوي كده، هي عملية صغيرة وهترتاحوا».
مؤمن-زكريا-مباراة-الاهلى-والنجوم-تصوير-سامح-ابو-حسن

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مؤمن زكريا

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تغريدة مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، التي نشرها الأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي، إن الحالة الطبية لمؤمن يعرفها جيدا طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية. وكشف، أن مؤمن زكريا قد ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه لم يشارك في تدريبات الفريق منذ فترة، معلقًا: «لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ومؤمن سيظل متواجدا مع الفريق كحال جميع اللاعبين».
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محمد إبراهيم يصل معسكر المقاصة بالإسكندرية (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي مصر المقاصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لوصول محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، المنتقل حديثا للفريق الفيومي، إلى معسكر الأخير المقام حاليا بمدينة الاسكندرية. وأعلن لمقاصة، التعاقد مع إبراهيم، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي، حيث عقد مسؤولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة.
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مؤمن-زكريا-مباراة-الاهلى-والنجوم-تصوير-سامح-ابو-حسن

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مؤمن زكريا

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تغريدة مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، التي نشرها الأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي، إن الحالة الطبية لمؤمن يعرفها جيدا طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية. وكشف، أن مؤمن زكريا قد ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه لم يشارك في تدريبات الفريق منذ فترة، معلقًا: «لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ومؤمن سيظل متواجدا مع الفريق كحال جميع اللاعبين».
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القمة118.. الأهلى بالقوة الضاربة أمام الزمالك

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمى الذي سيخوض به المواجهة أمام نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، يقود المباراة تحكيميا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدم فوركش (حكمًا رابعا). وتعد هذه المباراة هى القمة رقم (118) بين الأهلي وغريمه الزمالك، ويأمل كلا الفريقان الفوز بالمواجهة لتأكيد أحقيته بالفوز بلقب الدوري الذي فاز به الأهلي.
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حازم إمام: الجماهير وراء رحيل كارتيرون عن الأهلى

كشف حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة السابق خلال تصريحات له أن إدارة النادى الأهلى كانت تنساق وراء رغبة الجماهير فى قراراتها، مضيفا أن ذلك كان السبب فى رحيل، باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للأهلى. وقال الثعلب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "كاريترون رحل عن الأهلي بعد ضغط من الجماهير وليس لأسباب فنية، والضغط الجماهيرى لا يجب أن يؤثر عليك دائما". وأَضاف نجم الزمالك السابق: "بعد فوز صن داونز على الأهلى بخمسة أهداف كان سيرحل لاسارتي هو الآخر عن الفريق بسبب ضغط الجماهير أيضا، لكن الوقت لم يكن يسمح للأهلى لأنهم كانوا في نصف الموسم".
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الأهلي يحسم الجدل نهائيا حول رحيل لاسارتي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بلقب مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، أغلق تماما أي حديث أو تفكير في إمكانية تغيير الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، أنه ليس من المعقول الكلام عن مصير جهاز فني فاز بمسابقة كانت أقرب للخسارة منها للمكسب، كما أن هناك حالة اقتناع ورضا عن ما يقدمه المدرب الأوروجوياني مع الفريق، وهناك تطور واضح في أداء الأهلي، خاصة في القدرات الهجومية.
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