عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا وأحمد حمدي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ ص

سيد عبد الحفيظ

تحدث سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اختيارات القائمة الإفريقية للفريق، والتي يخوض بها النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبدأ مشواره بمواجهة فريق «إطلع بره» السوداني بعد أيام. وأشار عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، عبر قناة الأهلي، إلى أن القائمة الإفريقية لفريقه شهدت تواجد جميع الصفقات الجديدة للنادي، محمود متولي، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، موضحًا أنه تم استبعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابات والأسباب الفنية.

وأوضح، أن هناك بعض اللاعبين غائبين عن صفوف الفريق بسبب الإصابات وهم كريم نيدفيد، وسعد سمير، ومحمد محمود، وقد يكون لهم دور في استكمال القائمة في يناير المقبل، بعد دراسة حالتهم البدنية. وفيما يخص الاستبعاد لأسباب فنية للثلاثي، ناصر ماهر، ومؤمن زكريا، وأحمد حمدي، أكد مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن الثنائي