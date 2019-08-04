محمد إبراهيم يصل معسكر المقاصة بالإسكندرية (فيديو)

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ ص

محمد إبراهيم

نشر الحساب الرسمي لنادي مصر المقاصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لوصول محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، المنتقل حديثا للفريق الفيومي، إلى معسكر الأخير المقام حاليا بمدينة الاسكندرية. وأعلن لمقاصة، التعاقد مع إبراهيم، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي، حيث عقد مسؤولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة.

وعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو، جلسة مع إبراهيم، لمطالبته ببذل أقصى جهد له لتقديم نفسه من جديد عبر بوابة مصر المقاصة، خاصة أنه لاعب صاحب إمكانيات كبيرة. وفضل الجهاز الفني للمقاصة، تجهيز اللاعب بوضع برنامج بدني خاص له، لتجهيزه بدنيًا بالشكل المطلوب خاصة أنه لم يكن متواجدا في فترة الإعداد