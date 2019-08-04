رياضة

محمد إبراهيم يصل معسكر المقاصة بالإسكندرية (فيديو)

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
نشر الحساب الرسمي لنادي مصر المقاصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لوصول محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، المنتقل حديثا للفريق الفيومي، إلى معسكر الأخير المقام حاليا بمدينة الاسكندرية. وأعلن لمقاصة، التعاقد مع إبراهيم، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي، حيث عقد مسؤولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة.
وعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو، جلسة مع إبراهيم، لمطالبته ببذل أقصى جهد له لتقديم نفسه من جديد عبر بوابة مصر المقاصة، خاصة أنه لاعب صاحب إمكانيات كبيرة. وفضل الجهاز الفني للمقاصة، تجهيز اللاعب بوضع برنامج بدني خاص له، لتجهيزه بدنيًا بالشكل المطلوب خاصة أنه لم يكن متواجدا في فترة الإعداد
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رئيس الزمالك: صفقات الأهلي كلها على النوتة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يروج لأكاذيب كثيرة تجاه ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أغراض ما دون دراية من الجماهير. وكشف، خلال مداخلة هاتفية السبت، ببرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن هناك لقاء مع 3 مدربين أجانب سيتم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لاختيار الأفضل من بينهم. وانتقل رئيس القلعة البيضاء للحديث عن اتهامه بالتوريث لأبنائه، قائلا: «هو مش حمادة إمام، ابنه كان بيلعب ونجم في الزمالك، ومثله كلا من فاروق جعفر، ونفس الأمر مع جلال إبراهيم، وإذا كان عيالي مضايقنكم قوي كده، هي عملية صغيرة وهترتاحوا».
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أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مؤمن زكريا

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تغريدة مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، التي نشرها الأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي، إن الحالة الطبية لمؤمن يعرفها جيدا طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية. وكشف، أن مؤمن زكريا قد ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه لم يشارك في تدريبات الفريق منذ فترة، معلقًا: «لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ومؤمن سيظل متواجدا مع الفريق كحال جميع اللاعبين».
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عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا وأحمد حمدي

تحدث سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اختيارات القائمة الإفريقية للفريق، والتي يخوض بها النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبدأ مشواره بمواجهة فريق «إطلع بره» السوداني بعد أيام. وأشار عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، عبر قناة الأهلي، إلى أن القائمة الإفريقية لفريقه شهدت تواجد جميع الصفقات الجديدة للنادي، محمود متولي، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، موضحًا أنه تم استبعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابات والأسباب الفنية.
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رسميا.. المقاصة يتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك

أعلن مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي من القلعة البيضاء، حيث عقد مسئولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة. وتسلم الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة، الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وسيتم قيد محمد إبراهيم بقائمة المقاصة رسميًا في اتحاد الكرة.
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ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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حارس الجونة للاعبي الزمالك: ما تعملوش رجالة علينا

تحدث محمود الغرباوي حارس مرمى نادي الجونة عن كواليس ما حدث من جانب لاعبي الزمالك بعد الهدف الثاني للفريق الأبيض في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد. وقال الغرباوي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الكورة دخلت جول وأنا مكنتش مصدق إنها دخلت وفضلت ماسكها عشان كده». وتابع حارس الجونة: «فجأة لقيت الضرب كله عليا من لاعبي الزمالك، كان ممكن أضربهم وأشتمهم زي ما ضربوني لكن اللي حصل منهم ده قلة أدب».
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