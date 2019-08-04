أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مؤمن زكريا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ ص

مؤمن زكريا

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تغريدة مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، التي نشرها الأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي، إن الحالة الطبية لمؤمن يعرفها جيدا طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية. وكشف، أن مؤمن زكريا قد ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه لم يشارك في تدريبات الفريق منذ فترة، معلقًا: «لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ومؤمن سيظل متواجدا مع الفريق كحال جميع اللاعبين».

وشدد: «الأهلي لا يتحدث بسوء عن لاعبيه، وأتحدى أن يكون هناك مسؤولا في النادي قد خرج يوما للهجوم على لاعب والحديث عنه بسوء حتى وإن كان لاعبا هاربا، هذه ليس مدرسة الأهلي». وأثار مؤمن زكريا، الجدل حول مستقبله خلال الفترة المُقبلة، حيث نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي