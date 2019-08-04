رياضة

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مؤمن زكريا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تغريدة مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، التي نشرها الأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي، إن الحالة الطبية لمؤمن يعرفها جيدا طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية. وكشف، أن مؤمن زكريا قد ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه لم يشارك في تدريبات الفريق منذ فترة، معلقًا: «لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ومؤمن سيظل متواجدا مع الفريق كحال جميع اللاعبين».
وشدد: «الأهلي لا يتحدث بسوء عن لاعبيه، وأتحدى أن يكون هناك مسؤولا في النادي قد خرج يوما للهجوم على لاعب والحديث عنه بسوء حتى وإن كان لاعبا هاربا، هذه ليس مدرسة الأهلي». وأثار مؤمن زكريا، الجدل حول مستقبله خلال الفترة المُقبلة، حيث نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي
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رئيس الزمالك: صفقات الأهلي كلها على النوتة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يروج لأكاذيب كثيرة تجاه ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أغراض ما دون دراية من الجماهير. وكشف، خلال مداخلة هاتفية السبت، ببرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن هناك لقاء مع 3 مدربين أجانب سيتم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لاختيار الأفضل من بينهم. وانتقل رئيس القلعة البيضاء للحديث عن اتهامه بالتوريث لأبنائه، قائلا: «هو مش حمادة إمام، ابنه كان بيلعب ونجم في الزمالك، ومثله كلا من فاروق جعفر، ونفس الأمر مع جلال إبراهيم، وإذا كان عيالي مضايقنكم قوي كده، هي عملية صغيرة وهترتاحوا».
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محمد إبراهيم يصل معسكر المقاصة بالإسكندرية (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي مصر المقاصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لوصول محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، المنتقل حديثا للفريق الفيومي، إلى معسكر الأخير المقام حاليا بمدينة الاسكندرية. وأعلن لمقاصة، التعاقد مع إبراهيم، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي، حيث عقد مسؤولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة.
سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا وأحمد حمدي

تحدث سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اختيارات القائمة الإفريقية للفريق، والتي يخوض بها النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبدأ مشواره بمواجهة فريق «إطلع بره» السوداني بعد أيام. وأشار عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، عبر قناة الأهلي، إلى أن القائمة الإفريقية لفريقه شهدت تواجد جميع الصفقات الجديدة للنادي، محمود متولي، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، موضحًا أنه تم استبعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابات والأسباب الفنية.
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عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا وأحمد حمدي

تحدث سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اختيارات القائمة الإفريقية للفريق، والتي يخوض بها النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبدأ مشواره بمواجهة فريق «إطلع بره» السوداني بعد أيام. وأشار عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، عبر قناة الأهلي، إلى أن القائمة الإفريقية لفريقه شهدت تواجد جميع الصفقات الجديدة للنادي، محمود متولي، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، موضحًا أنه تم استبعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابات والأسباب الفنية.
سيد-عبد-الحفيظ

اجتماع الجبلاية بالأندية..«عودة الجماهير وكرة موحدة»

كشف علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، عن اقتراحات الأندية للموسم الجديد، في اجتماع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لإنهاء التحضيرات الخاصة للموسم الجديد والارتباطات الدولية التي قد تعترض المسابقة. قال علاء مقلد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم: "كان هناك مقترح من الأندية أن تلعب مباراة محلية بين المباريات الإفريقية ولكن أكدنا أن هذا الوضع أيضًا سيكون صعبا للغاية". تابع: "الأندية طلبت بأن يحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية للملاعب في الموسم الجديد، ولا تكون الأندية ملزمة بالحصول على الموافقات".
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عبدالحفيظ: لاسارتي رد على المشككين والكأس ليس هدفنا

وصف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى بطولة الدورى هذا الموسم 2018- 2019 بأنها بطولة تاريخية، وأشار إلى أن اللقب كان من أصعب البطولات، التى مرت على الفريق الأحمر مشيدًا بالدور الذى قدمه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للمارد الأحمر. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الـ118، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
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الأهلي: لا صوت يعلو فوق صوت التتويج بالدوري

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن هناك تركيزا كبيرا واهتماما بالغا باستعدادات الفريق لمباراتي المقاولون العرب والزمالك، في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، واصفا المباراتين بالصعبة والقوية، ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك وعاد الأهلي من معسكر إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض خلاله ثلاث مباريات ودية.
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