رئيس الزمالك: رفضت ضم أفشة.. ومتولي كان فوق البيعة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ ص

محمد مجدي أفشة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه تلقى اتصالات عديدة من بعض الوكلاء للتعاقد مع محمد أفشة للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية قبل انتقاله للنادي الأهلي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع حلقة السبت من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: "جابولي أفشة 3 أو 4 مرات، وقلت لهم أنا مش عايزه، ورفضت التعاقد معه". وقال رئيس نادي الزمالك بخصوص محمود متولي، المنتقل حديثا للأهلي: «أقسم بالله، محمود متولي اتعرض فوق البيعة في صفقة عواد ورفضت، وقلت لهم ده جاله رباط صليبي مرتين، وعندي أحسن منه».

وأشار إلى أنه وعد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بالعودة، ووفى بوعده، موضحا أنه لم يكن يرغب في استعادة عمر جابر لصفوف الفريق. وكشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن أن مدربه في نادي بيراميدز، الفرنسي سيباستيان ديسابر، كان يرغب في انتقاله للزمالك من أجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن. وقال