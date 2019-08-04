رئيس الزمالك: صفقات الأهلي كلها على النوتة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ ص

برنامج الزمالك اليوم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يروج لأكاذيب كثيرة تجاه ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أغراض ما دون دراية من الجماهير. وكشف، خلال مداخلة هاتفية السبت، ببرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن هناك لقاء مع 3 مدربين أجانب سيتم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لاختيار الأفضل من بينهم. وانتقل رئيس القلعة البيضاء للحديث عن اتهامه بالتوريث لأبنائه، قائلا: «هو مش حمادة إمام، ابنه كان بيلعب ونجم في الزمالك، ومثله كلا من فاروق جعفر، ونفس الأمر مع جلال إبراهيم، وإذا كان عيالي مضايقنكم قوي كده، هي عملية صغيرة وهترتاحوا».

وأفصح، أن صفقة إمام عاشور، لاعب غزل المحلة سيتم الانتهاء منها غدا، وأن عواد أفضل حارس في مصر، على الأقل مبيشتغلش بالسحر والشعوذة». ووجه رئيس الزمالك، رسالة خاصة لكريم بامبو قائلا: «أنت برجل واحدة جبت جول في الأهلي، وإنت دلوقتي سليم». واختتم: «كل صفقات الزمالك كاش، والأهلي اللي