«أوقاف الإسكندرية» تكشف ممنوعات خطب عيد الأضحى

تحرير:محمد مجلي ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ ص

صلاة عيد الأضحى - أرشيفية

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، تخصيص 584 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بشرق وغرب ووسط عروس البحر الأبيض المتوسط، ووضعت المديرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد تتضمن توفير 1168 إمام وخطيب لترأس الصلاة بالساحات بحيث يكون هناك إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم. وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المحافظة، إنه من المقرر وجود حملات تفتيشية لمنع إقامة أي ساحات مخالفة.

وأضاف مدير الدعوة، أنه تقرر متابعة الساحات ورصد أية مخالفات والتصدي لها، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة معتمدًا من الإدارة والتعامل الصارم بإزالة أية لافتات حزبية أو انتماءات أيدلوجية.وأوضح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، أنه من المقرر وجود إمام أساسي