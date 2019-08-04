«أوقاف الإسكندرية» تكشف ممنوعات خطب عيد الأضحى
تحرير:محمد مجلي
٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ ص
صلاة عيد الأضحى - أرشيفية
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، تخصيص 584 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بشرق وغرب ووسط عروس البحر الأبيض المتوسط، ووضعت المديرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد تتضمن توفير 1168 إمام وخطيب لترأس الصلاة بالساحات بحيث يكون هناك إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم.
وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المحافظة، إنه من المقرر وجود حملات تفتيشية لمنع إقامة أي ساحات مخالفة.
وأضاف مدير الدعوة، أنه تقرر متابعة الساحات ورصد أية مخالفات والتصدي لها، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة معتمدًا من الإدارة والتعامل الصارم بإزالة أية لافتات حزبية أو انتماءات أيدلوجية.وأوضح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، أنه من المقرر وجود إمام أساسي
وأضاف مدير الدعوة، أنه تقرر متابعة الساحات ورصد أية مخالفات والتصدي لها، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة معتمدًا من الإدارة والتعامل الصارم بإزالة أية لافتات حزبية أو انتماءات أيدلوجية.
وأوضح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، أنه من المقرر وجود إمام أساسي وآخر احتياطي وأفاد بأنه لن يسمح لغير المرخص لهم بإقامة شعائر صلاة العيد وسيجرى متابعة الساحات من قبل الإدارات الفرعية والتفتيش ولجنة المتابعة بالمديرية.
وأكد، على عقد غرفة عمليات بكل إدارة تصب في غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بقيادة فضيلة وكيل الوزارة ووكيل المديرية ومدير الدعوة.
وشدد على عدم قبول استخدام الشعائر لأغراض دعائية حزبية أو تجارية لأنها عبادة محضة لن نسمح بأن يتخللها ما يخرجها كونها شعيرة ربانية وسنة محمدية.