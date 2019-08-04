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«أوقاف الإسكندرية» تكشف ممنوعات خطب عيد الأضحى

تحرير:محمد مجلي ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ ص
صلاة عيد الأضحى - أرشيفية
صلاة عيد الأضحى - أرشيفية
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، تخصيص 584 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بشرق وغرب ووسط عروس البحر الأبيض المتوسط، ووضعت المديرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد تتضمن توفير 1168 إمام وخطيب لترأس الصلاة بالساحات بحيث يكون هناك إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم. وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المحافظة، إنه من المقرر وجود حملات تفتيشية لمنع إقامة أي ساحات مخالفة.
وأضاف مدير الدعوة، أنه تقرر متابعة الساحات ورصد أية مخالفات والتصدي لها، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة معتمدًا من الإدارة والتعامل الصارم بإزالة أية لافتات حزبية أو انتماءات أيدلوجية.وأوضح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، أنه من المقرر وجود إمام أساسي
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هذا اليوم.. إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201

في مثل هذا اليوم 4 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1578: السعديون يقضون على التواجد البرتغالي في المغرب بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن. في عام 1914: المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى. في عام 1933: صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية. في عام 1984: فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسمًا جديدًا للجمهورية.
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أحمد موسى باكيا: فيه ناس بتموت من قلة العلاج (فيديو)

دخل الإعلامي أحمد موسى في وصلة بكاء في أثناء تعليقه على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين. وقال موسى: "في ناس فقراء مش لاقية علاج وبيموتوا من قلة العلاج، بس البلد شيفاكم واحد واحد والرئيس مش هيسيب الناس كده". وأبدى موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فخره بأنه من أبناء القرية وطالب الجميع بعدم الخجل من ذلك كونهم من أبناء القرى. وأضاف: "هذا هو الحال هنكذب يعني، إحنا عايزين شغل كتير وفلوس كتير وما صدقنا حد فكر يبص على الناس دي".
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جونسون للسيسي: أتطلع لمقابلتك في قمة «G7»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أكد أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي: إن الرئيس السيسي توجه، خلال الاتصال، بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.
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الآثار: فك مقبرة «توتو» لنقلها إلى العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني، عن انتهاء مرممي المجلس الأعلى للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت على نقلها. وأُضيف جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.
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الأوقاف تكشف حقيقة انقطاع بث شعائر الجمعة بالحسين

نفى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صحة ما تم تداوله من أسباب انقطاع البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة التي أداها الوزير محمد مختار جمعة بمسجد الإمام الحسين، مشيرا إلى أنه لا صحة على الإطلاق لما تمت إثارته عن اقتحام أحد الملتحين ساحة المسجد أو خلافه. وعن أسباب الانقطاع قال طايع لـ"التحرير"، إن هناك عطلا فنيا بسيارة النقل المباشر، وتم استكمال الخطبة على إذاعة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن مساجد الأوقاف آمنة، والمسلمين ملتزمون فيها باحترام قدسية المساجد.
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في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
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السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بحسب "العربية.نت". وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموفق يوم الأحد. فيما أفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" :" تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".
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الآثار تعلن مد العمل بقلعة قايتباي في عيد الأضحى

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه تم بدء الاستعدادات الخاصة داخل قلعة قايتباى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والذى من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين والزائرين سواء من المقيمين فى محافظة الإسكندرية أو الوافدين والزائرين من خارجها، مشيرًا خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم تنسيق الحدائق وتقليم النخيل من قبل إدارة قلعة قايتباي وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية في إطار إظهار المعلم الاثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق.
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