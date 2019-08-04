وفاة والد حسني عبد ربه بعد صراع مع المرض

تحرير:محمد مصباح ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ ص

حسني عبد ربه

توفى والد حسنى عبد ربه لاعب منتخب مصر والنادي الإسماعيلي السابق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد نور الله بمدينة أبو صوير والعزاء مساء الإثنين المُقبل بمحافظة الإسماعيلية. وكان والد لاعب نادي الإسماعيلي، قد توفى بعد صراع طويل مع المرض وبعد حجزه لفترة للعلاج بالمركز الطبي العالمي. يذكر أن حسني عبد ربه اعتزل الكرة منذ عامين وحقق العديد من الإنجازات مع منتخب مصر وحصل على بطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات.

كما حصل عبد ربه، على لقب أحسن لاعب في بطولة الأمم الإفريقية 2008 بالإضافة إلى احترافه فترة في أحد الأندية الفرنسية.وكتب عبد ربه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله وحده توفى والدي رحمه الله عليه قبل قليل والجنازة عقب صلاة العصر يوم الأحد بمسجد نور االله بمدينة أبو صوير، والعزاء مساء