رياضة

وفاة والد حسني عبد ربه بعد صراع مع المرض

تحرير:محمد مصباح ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ ص
حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
توفى والد حسنى عبد ربه لاعب منتخب مصر والنادي الإسماعيلي السابق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد نور الله بمدينة أبو صوير والعزاء مساء الإثنين المُقبل بمحافظة الإسماعيلية. وكان والد لاعب نادي الإسماعيلي، قد توفى بعد صراع طويل مع المرض وبعد حجزه لفترة للعلاج بالمركز الطبي العالمي. يذكر أن حسني عبد ربه اعتزل الكرة منذ عامين وحقق العديد من الإنجازات مع منتخب مصر وحصل على بطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات.
كما حصل عبد ربه، على لقب أحسن لاعب في بطولة الأمم الإفريقية 2008 بالإضافة إلى احترافه فترة في أحد الأندية الفرنسية.وكتب عبد ربه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله وحده توفى والدي رحمه الله عليه قبل قليل والجنازة عقب صلاة العصر يوم الأحد بمسجد نور االله بمدينة أبو صوير، والعزاء مساء
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رئيس الزمالك: صفقات الأهلي كلها على النوتة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يروج لأكاذيب كثيرة تجاه ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أغراض ما دون دراية من الجماهير. وكشف، خلال مداخلة هاتفية السبت، ببرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن هناك لقاء مع 3 مدربين أجانب سيتم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لاختيار الأفضل من بينهم. وانتقل رئيس القلعة البيضاء للحديث عن اتهامه بالتوريث لأبنائه، قائلا: «هو مش حمادة إمام، ابنه كان بيلعب ونجم في الزمالك، ومثله كلا من فاروق جعفر، ونفس الأمر مع جلال إبراهيم، وإذا كان عيالي مضايقنكم قوي كده، هي عملية صغيرة وهترتاحوا».
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أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مؤمن زكريا

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تغريدة مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، التي نشرها الأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي، إن الحالة الطبية لمؤمن يعرفها جيدا طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية. وكشف، أن مؤمن زكريا قد ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه لم يشارك في تدريبات الفريق منذ فترة، معلقًا: «لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ومؤمن سيظل متواجدا مع الفريق كحال جميع اللاعبين».
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محمد إبراهيم يصل معسكر المقاصة بالإسكندرية (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي مصر المقاصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لوصول محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، المنتقل حديثا للفريق الفيومي، إلى معسكر الأخير المقام حاليا بمدينة الاسكندرية. وأعلن لمقاصة، التعاقد مع إبراهيم، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي، حيث عقد مسؤولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة.
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محمود متولي

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولي للأهلي

علم «التحرير» من مصادر داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء، توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم في النادي الإسماعيلي، بشأن التعاقد مع محمود متولي، وانتقاله لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وأكد مصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأهلي اتفق مع مسؤولي الدراويش على تفاصيل الصفقة، مشيرًا إلى أن انتقال متولي للأهلي سيكون بمقابل مادي فقط لن يقل عن 20 مليون جنيه، بعد أن رفض عدد من اللاعبين في القلعة الحمراء فكرة الدخول في صفقات متبادلة أو حتى على سبيل الإعارة.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

أحمد ياسر ريان: مبروك لأعظم نادٍ في الكون

تغنى أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة، والمعار من صفوف الأهلي، بتتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، حيث نشر لاعب الفريق الساحلي، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مساء اليوم الأربعاء، عقب تتويج الأهلي بالمسابقة المحلية، قائلا: "مبروك لأعظم نادٍ فى الكون".
سيد-عبدالحفيظ

سيد عبدالحفيظ: «يابيه أنا بطل الدوري»

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بروح اللاعبين عقب تتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

الزمالك يهزم الإسماعيلي ويشارك في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز محمود علاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 14 من ركلة جزاء وتعادل الإسماعيلي عن طريق شيلونجو في الدقيقة 37 وأضاف أحمد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 47 وعزز عمر السعيد تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 58.
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