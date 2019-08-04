هذا اليوم.. إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ ص

إطلاق قمر صناعي - أرشيفية

في مثل هذا اليوم 4 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1578: السعديون يقضون على التواجد البرتغالي في المغرب بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن. في عام 1914: المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى. في عام 1933: صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية. في عام 1984: فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسمًا جديدًا للجمهورية.

في عام 1988: علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعًا جديدًا من فيروس نقص المناعة الإيدز.في عام 2007: إطلاق سفينة الفضاء «فينيكس» التابعة لناسا.في عام 2010: إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.في عام 1859: ولد كنوت همسون، أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.في عام 1908: ولدت بهيجة حافظ، ممثلة