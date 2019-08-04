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هذا اليوم.. إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ ص
إطلاق قمر صناعي - أرشيفية
إطلاق قمر صناعي - أرشيفية
في مثل هذا اليوم 4 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1578: السعديون يقضون على التواجد البرتغالي في المغرب بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن. في عام 1914: المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى. في عام 1933: صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية. في عام 1984: فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسمًا جديدًا للجمهورية.
في عام 1988: علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعًا جديدًا من فيروس نقص المناعة الإيدز.في عام 2007: إطلاق سفينة الفضاء «فينيكس» التابعة لناسا.في عام 2010: إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.في عام 1859: ولد كنوت همسون، أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.في عام 1908: ولدت بهيجة حافظ، ممثلة
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صلاة عيد الأضحى - أرشيفية

«أوقاف الإسكندرية» تكشف ممنوعات خطب عيد الأضحى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، تخصيص 584 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بشرق وغرب ووسط عروس البحر الأبيض المتوسط، ووضعت المديرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد تتضمن توفير 1168 إمام وخطيب لترأس الصلاة بالساحات بحيث يكون هناك إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم. وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المحافظة، إنه من المقرر وجود حملات تفتيشية لمنع إقامة أي ساحات مخالفة.
أحمد موسى

أحمد موسى باكيا: فيه ناس بتموت من قلة العلاج (فيديو)

دخل الإعلامي أحمد موسى في وصلة بكاء في أثناء تعليقه على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين. وقال موسى: "في ناس فقراء مش لاقية علاج وبيموتوا من قلة العلاج، بس البلد شيفاكم واحد واحد والرئيس مش هيسيب الناس كده". وأبدى موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فخره بأنه من أبناء القرية وطالب الجميع بعدم الخجل من ذلك كونهم من أبناء القرى. وأضاف: "هذا هو الحال هنكذب يعني، إحنا عايزين شغل كتير وفلوس كتير وما صدقنا حد فكر يبص على الناس دي".
بوريس-جونسون (1.) (2)

جونسون للسيسي: أتطلع لمقابلتك في قمة «G7»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أكد أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي: إن الرئيس السيسي توجه، خلال الاتصال، بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.
مقبرتي-شهيدة-الحب و-الكهنوت-بيتوزيرس وسراديب-المعبد-هُنا-تونا-الجبل ‎ (14)

الآثار: فك مقبرة «توتو» لنقلها إلى العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني، عن انتهاء مرممي المجلس الأعلى للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت على نقلها. وأُضيف جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.
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الملك فاروق الأول

مثل هذا اليوم.. تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر

في مثل هذا اليوم 29 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1870: وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري. في عام 1921: أدولف هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي. في عام 1937: تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر رسميًا وذلك بعد وصوله لسن الرشد. في عام 1957: تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قمر-صناعى

إطلاق قمر صناعي مصري 100% إلى الفضاء

أعلن الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن مصر أطلقت أمس السبت قمرا صناعيا من نوع (كيوب سات) لمحطة الفضاء الدولية، وسيتم حقن أو وضع القمر في مداره المنتظر الأسبوع المقبل، من المحطة الفضائية الدولية، قائلا إن هذا القمر صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصرية بنسبة 100%، وهو من الأنواع الصغيرة، إذ يبلغ وزنه كيلوجراما وعمره الزمني في الفضاء عام واحد وتبلغ تكلفته نحو 10 ملايين جنيه، والهدف من إطلاقه هو الأغراض البحثية واختبار الأنظمة الفضائية التي تم تصميمها داخل محطة الفضاء المصرية.
دورة الألعاب الأولمبية 2012

هذا اليوم.. مصريان يفوزان بأول ذهبية في الأولمبياد

في مثل هذا اليوم 28 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1792: ظهور الاسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الاسعافات الأولية، وكانت عبارة عن عربة تجر باليد. في عام 1928: افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام التي فاز فيها مصريان بأول ميداليات ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأوليمبية. في عام 1956: بريطانيا تجمد الأرصدة المصرية في بنوك إنجلترا وذلك في أعقاب تأميم قناة السويس.
حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا

هذا اليوم.. انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا

في مثل هذا اليوم 24 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1148: لويس السابع ملك فرنسا يحاصر دمشق أثناء الحملة الصليبية الثانية. في عام 1798: القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة. في عام 1854: محمد سعيد باشا يستلم حكم مصر خلفًا لابن أخيه عباس حلمي الذي اغتيل في 13 يوليو. في عام 1977: انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا.
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