دوافع عديدة للمذبحة.. أمريكا تحدد هوية «سفاح تكساس»

تحرير:التحرير ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ ص

الشرطة الأمريكية

أفادت السلطات الأمريكية أن المشتبه في قتله 20 شخصا وإصابة 40 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس، هو شاب عمره 21 عاما، من ضاحية ألين، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين القول إن المشتبه فيه يدعى باتريك كروسياس. وقال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين، إن السلطات تفحص بيانا من المشتبه فيه يشير إلى أن هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية. لكن البيان المنشور على موقع "8 تشان" الإلكتروني الذي عادة ما يستخدمه المتطرفون، والذي يعتقد أنه من إعداد المشتبه فيه، وصف هجوم وول مارت بأنه "رد على غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس".

كما عبّر عن دعمه للمسلح الذي قتل 51 شخصا في مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا. وقالت السلطات إن المشتبه فيه استسلم للشرطة مع تضييق الضباط الخناق عليه، وأظهر تسجيل مصور اقتياد الشرطة له مكبل اليدين إلى سيارة تابعة لها. ونشرت محطة "كيه. تي. إس. إم" التليفزيونية في إل باسو على موقعها الإلكتروني ما وصفته