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دوافع عديدة للمذبحة.. أمريكا تحدد هوية «سفاح تكساس»

تحرير:التحرير ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أفادت السلطات الأمريكية أن المشتبه في قتله 20 شخصا وإصابة 40 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس، هو شاب عمره 21 عاما، من ضاحية ألين، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين القول إن المشتبه فيه يدعى باتريك كروسياس. وقال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين، إن السلطات تفحص بيانا من المشتبه فيه يشير إلى أن هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية. لكن البيان المنشور على موقع "8 تشان" الإلكتروني الذي عادة ما يستخدمه المتطرفون، والذي يعتقد أنه من إعداد المشتبه فيه، وصف هجوم وول مارت بأنه "رد على غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس".
كما عبّر عن دعمه للمسلح الذي قتل 51 شخصا في مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا. وقالت السلطات إن المشتبه فيه استسلم للشرطة مع تضييق الضباط الخناق عليه، وأظهر تسجيل مصور اقتياد الشرطة له مكبل اليدين إلى سيارة تابعة لها. ونشرت محطة "كيه. تي. إس. إم" التليفزيونية في إل باسو على موقعها الإلكتروني ما وصفته
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الشرطة الأمريكية - أرشيفية

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في تكساس إلى 40 شخصًا

ارتفعت حصيلة مصابي حادث إطلاق النار، الذي وقع أمس السبت بأحد مراكز التسوق في مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، إلى 40 شخصًا بجروح متفاوتة، بينما بلغ عدد القتلى 20 ضحية وفقًا لما أعلنته شركة المدينة الحدودية مع المكسيك، فيما كشفت وسائل إعلام عن هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم. وكانت شرطة ولاية تكساس الأمريكية قد أعلنت أن عدد قتلى هجوم "إل باسو" قد يصل إلى 20 شخصًا، مضيفة أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية".
دونالد ترامب

أول رد من ترامب على مقتل 20 أمريكيًا في هجوم تكساس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لسقوط "الكثير من القتلى" في إطلاق النار المروع الذي وقع أمس السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إطلاق نار مروّع في إل باسو، المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى". وأضاف "تحدثت مع حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت لكي أقدم إليه دعم الحكومة الفدرالية". وأكدت السلطات في مدينة إل باسو سقوط عدد من القتلى واعتقال شخص عقب حادث إطلاق نار السبت في مركز تجاري بهذه المدينة الحدودية مع المكسيك.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

20 قتيلا و18 مصابا حصيلة إطلاق نار في متجر بأمريكا

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية أن عدد قتلى هجوم "إل باسو" قد يصل إلى 20 شخصًا، مضيفة أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوردت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء السبت، أن 18 شخصًا أصيبوا فى الواقعة التي جرت قرب أحد محلات (وول مارت) بولاية (تكساس) الأمريكية. وقالت الشرطة: إن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان. وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر: "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور".
الشرطة الامريكية

إطلاق نار بالقرب من متجر بأمريكا.. وإصابة 18 شخصا

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 18 شخصا في إطلاق نار بالقرب من متجر في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة: إنها تصدت لشخص يُطلق الرصاص في مدينة "إل باسو"، وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري. وأضافت على "تويتر": "الوضع ما زال متطورا"، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد، ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة. والإثنين الماضي، أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
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الشرطة الأمريكية - أرشيفية

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في تكساس إلى 40 شخصًا

ارتفعت حصيلة مصابي حادث إطلاق النار، الذي وقع أمس السبت بأحد مراكز التسوق في مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، إلى 40 شخصًا بجروح متفاوتة، بينما بلغ عدد القتلى 20 ضحية وفقًا لما أعلنته شركة المدينة الحدودية مع المكسيك، فيما كشفت وسائل إعلام عن هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم. وكانت شرطة ولاية تكساس الأمريكية قد أعلنت أن عدد قتلى هجوم "إل باسو" قد يصل إلى 20 شخصًا، مضيفة أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية".
دونالد ترامب

أول رد من ترامب على مقتل 20 أمريكيًا في هجوم تكساس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لسقوط "الكثير من القتلى" في إطلاق النار المروع الذي وقع أمس السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إطلاق نار مروّع في إل باسو، المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى". وأضاف "تحدثت مع حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت لكي أقدم إليه دعم الحكومة الفدرالية". وأكدت السلطات في مدينة إل باسو سقوط عدد من القتلى واعتقال شخص عقب حادث إطلاق نار السبت في مركز تجاري بهذه المدينة الحدودية مع المكسيك.
ترامب (1)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران وعلاقتي بأردوغان جيدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، ولكنها مصممة على منعها من امتلاك أسلحة نووية، بحسب "فرانسب برس". وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، إن "واشنطن تُريد من إيران أن تخرج من اليمن". والعام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى بهدف خفض نشاطها النووي، وفرضت على طهران مجموعة من العقوبات.
روحان

التهدئة الإيرانية.. مناورة سياسية لكسب الوقت

تتأرجح إيران بين التهديد والتهدئة في مواقف تحمل الكثير من التناقض في محاولات للخروج من الأزمة المتصاعدة مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. "نؤمن دائما بالمحادثات إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم والآن وفي أي مكان"، فبهذه الكلمات عادت إيران إلى لغة التهدئة على لسان رئيسها حسن روحاني.
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