إرهاب

دوافع عديدة للمذبحة.. أمريكا تحدد هوية «سفاح تكساس»

تحرير:التحرير ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أفادت السلطات الأمريكية أن المشتبه في قتله 20 شخصا وإصابة 40 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس، هو شاب عمره 21 عاما، من ضاحية ألين، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين القول إن المشتبه فيه يدعى باتريك كروسياس. وقال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين، إن السلطات تفحص بيانا من المشتبه فيه يشير إلى أن هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية. لكن البيان المنشور على موقع "8 تشان" الإلكتروني الذي عادة ما يستخدمه المتطرفون، والذي يعتقد أنه من إعداد المشتبه فيه، وصف هجوم وول مارت بأنه "رد على غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس".
كما عبّر عن دعمه للمسلح الذي قتل 51 شخصا في مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا. وقالت السلطات إن المشتبه فيه استسلم للشرطة مع تضييق الضباط الخناق عليه، وأظهر تسجيل مصور اقتياد الشرطة له مكبل اليدين إلى سيارة تابعة لها. ونشرت محطة "كيه. تي. إس. إم" التليفزيونية في إل باسو على موقعها الإلكتروني ما وصفته
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الشرطة-الأمريكية

9 قتلى و16 مصابا في إطلاق نار بأوهايو الأمريكية

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، في إطلاق نار بولاية "أوهايو" الأمريكية اليوم الأحد. وحسب صحيفة "دايتون ديلي نيوز" المحلية، فإن "الهجوم وقع وسط منطقة دايتون وتسبب بمقتل 10 وإصابة العشرات بجروح"، مشيرة إلى أن "الشرطة تصدت للمسلح الأول، فيما تبحث عن مطلق النار الثاني وسط توقعات أنه قد غادر المنطقة". وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة". من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن الشرطة الأمريكية، إن حاث إطلاق النار أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
هجوم-الحوثيين-على-معكسر-للجيش-اليمني (2)

32 قتيلا وعشرات الجرحى في هجومين للحوثيين باليمن

قتل نحو 32 شخصا، في هجوم إرهابي شنته مليشيا الحوثي، على عرض عسكري بمعسكر الجلاء في مدينة البريقة بالعاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، اليوم الخميس، ومن بين القتلى قائد الدعم والإسناد بالحزام الأمني، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين، وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في هجومين اثنين، الأول استهدف المعسكر والثاني استهدف مركزا للشرطة، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، تبنت الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي متوسط المدى وطائرة مسيرة.
اطفال-داعش

أطفال داعش الأجانب.. إرث أوروبا من الإرهاب

لا تزال دول الغرب مختلفة حول عودة ودمج مقاتلي داعش من الأجانب، بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق واختلال توازنه وقوته، وما زالت تختلف الآراء حول معاقبتهم أو سجنهم أو عودتهم إلى بلادهم، ولكن ثمة مشكلة كبرى تواجه أوروبا وهي أطفال هؤلاء المقاتلين وكيفية التعامل معهم، إذ إنهم إرث أوروبا من إرهاب داعش. ومع تصاعد الحملات ضد تنظيم الدولة، تزايدت أعداد النساء والأطفال المحتجزين المنتمين لداعش وتزايدت أعدادهم في المخيمات، حيث طالبت الأمم المتحدة بإعادة أطفال داعش.
داعش (2)

«ما بعد الخلافة».. سيناريوهات المستقبل والنهاية لداعش

"في عام 2014، أعلن داعش إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وسط إشادة من قبل الحركات الجهادية العلمية، باعتبارها انتصارا كبيرا، لكنها سرعان ما انتهت دولتهم، فبعد 3 سنوات، دمرت الخلافة، وترك التنظيم الإرهابي مقاتليه الباقين على قيد الحياة وكثير منهم من المجندين الأجانب، للتراجع والتشتت في جميع أنحاء العالم".. يقول كولن كلارك باحث بمركز صوفان وأستاذ مساعد بمعهد السياسة (IPS) بجامعة كارنيجي، في كتابه "ما بعد الخلافة تنظيم الدولة الإسلامية ومستقبل الشتات الإرهابي".
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الشرطة-الأمريكية

9 قتلى و16 مصابا في إطلاق نار بأوهايو الأمريكية

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، في إطلاق نار بولاية "أوهايو" الأمريكية اليوم الأحد. وحسب صحيفة "دايتون ديلي نيوز" المحلية، فإن "الهجوم وقع وسط منطقة دايتون وتسبب بمقتل 10 وإصابة العشرات بجروح"، مشيرة إلى أن "الشرطة تصدت للمسلح الأول، فيما تبحث عن مطلق النار الثاني وسط توقعات أنه قد غادر المنطقة". وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة". من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن الشرطة الأمريكية، إن حاث إطلاق النار أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
طالبان (1)

مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية، من قتل واحتجاز العشرات من مقاتلي طالبان خلال غارات منفصلة نفذت في إقليمي لوجار وباكتيكا. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 27 من عناصر طالبان خلال العملية الأمنية في منطقة "بول العلم" في لوجار، وأن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 5 من مقاتلي طالبان خلال الغارة نفسها، موضحة أن القوات الخاصة قتلت 4 من عناصر طالبان خلال غارة في منطقة شاران في إقليم باكتيك، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال العملية الأمنية.
حركة-طالبان

مقتل نائب رئيس المخابرات بحركة طالبان

لقي، اليوم الإثنين، 8 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم من بينهم نائب رئيس المخابرات بالحركة، إثر غارة جوية أمريكية في منطقة كاراباخ في إقليم غزني شرقي أفغانستان. وذكر بيان فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني، أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية في منطقتي خلو وشيراباد في منطقة كاراباخ، أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي طالبان، من بينهم نائب رئيس المخابرات لطالبان في كاراباخ، وتدمير إحدى المركبات، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الإثنين.
على-الكوراني

علي كوراني.. يد حزب الله اليمنى في أمريكا

طموح حزب الله للتواجد خارج نطاق لبنان، جعله ينشر كتائبه في دول عدة وكثف تواجده في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وامتد طموحه كأغلب التنظيمات للانتشار في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، والآن في الولايات المتحدة. ووجود تقارير بتغلغل حزب الله في أمريكا الشمالية ليس بجديد، وغالبا ما تركز على نشاط الحزب في الخارج من جمع التبرعات أو تبييض الأموال أو المشتريات، لكن ما كشفته الملاحقة الجنائية والإدانة في نيويورك عن علي كوراني عضو حزب الله البارز، يثير القلق بسبب نشاط الحزب في الولايات المتحدة وكندا.
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