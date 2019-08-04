جريمة

مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ ص
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
اعتمد اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، حركة التنقلات، بنقل الرائد أحمد متولي، رئيسًا لمباحث الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف، لرئاسة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت، لرئاسة أبو كبير، والرائد أحمد بنديري، لرئاسة مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي، رئيسا لأول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي، للصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت، لأولاد صقر، والرائد أسامة عبده نصر، رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتصعيد الرائد رمزي أبو زيد، رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ، رئيسًا للقرين، والرائد أحمد غالب، رئيسًا للإبراهيمية.
والملازم أول محمد مناع معاونا لأول الزقازيق، والرائد محمد صدقي معاونا لمركز الزقازيق، والمقدم محمود مرسي، مأمورا لمنيا القمح، والعميد مجدي سلامة مأمورا للإبراهيمية، والعميد عصام هلال مأمورا لبلبيس، والعقيد عمرو مندور، مأمورا لأبو حماد، والعقيد حسين السماحي لرئاسة تنفيذ الأحكام، والعقيد محمد العادلي،
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.رادار-مرور

«الرادار» يضبط 1957 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية في كل الميادين والمحاور والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى والطرق السريعة، بينما تم تشديد الخدمات المرورية وتكثيف الرادار في كل الطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (1)

تكدس بطريق الواحات الصحراوي بسبب تصادم

شهد طريق الواحات الصحراوى حادثا مروريا، حيث تصادمت سيارتان جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة قائديهما بإصابات بالغة، وتعطّل حركة المرور على الطريق، وأبلغ الأهالي شرطة النجدة التى حركت سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما دفعت بقوة أمنية وونش مرور، لتسيير حركة المرور جزئيا لحين رفع حطام الحادث، وفتح الطريق بكامل طاقته، وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها للتصدي لحالات القيادة المتهورة بسرعات عالية، وذلك من خلال حملات الرادار على مختلف الطرق السريعة والرئيسية.
زياد-العليمى-حسام-مؤنس-عمر-عمر الشنيطى

«أموال خلية الأمل وقانون الشرطة» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره الدائرة 5 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين، فى القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تحالف الأمل»، ومن المتهمين المتحفظ على أموالهم «زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى، وأيمن نور».
سطو-مسلح

أمن الجيزة يضبط المتهمين بالسطو على محطة وقود بالهرم

6 أيام من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال المباحث بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات حادث السطو المسلح على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وتوصلت جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن 6 متهمين ثبت تورطهم في الواقعة، تنوعت أدوارهم ما بين التنفيذ والمراقبة وتأمين عملية الهروب إلى طريق المريوطية ومنه إلى مناطق جنوب محافظة الجيزة بعيدا عن ملاحقات قوات الشرطة.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

تفاصيل مصرع سيدة ونجلها أثناء السفر لآداء الحج بالشرقية

ليلة حزينة عاشتها قرية «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ إثر وقوع حادث مأساوي أودى بحياة ربة منزل في منتصف العقد السادس ونجلها، وذلك حال توجههم إلى مطار القاهرة الدولي، في طريقهم لتوصيل السيدة لآداء فريضة الحج بالأراضي السعودية، فيما تسبب الحادث في إصابة ثلاثة آخرين، بينهم قائد السيارة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة هو الآخر فور نقله إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
زجاجات-مولوتوف

بسبب شجرة.. عامل يحرق بنت شقيقه بـ«مولوتوف»

أقدم عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، على إصابة طفلة شقيقة، البالغة 4 سنوات، بحروق بأنحاء مختلفة بالجسد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة)، بسبب خلافات بينهما على شجرة ميراث بدائرة مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، فيما تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
الطفلين ضحايا البطيخ بالشرقية

أقارب نائبة.. صور الطفلين «ضحايا البطيخ» بالشرقية

حصلت «التحرير» على الصور الأولى للطفلين اللذان راحا ضحايا لتناول وجبة بطيخ «ملوثة» تناولاها برفقة والدتهم وشقيقهم بمنزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت مصادر مُقربة من أهل القرية بأن والدة الطفلين المتوفيين تربطها صلة قرابة بالنائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة منيا القمح، حيث أن الأم هي خالة النائبة البرلمانية، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثتي الصغيرين المتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، لبيان أسباب الوفاة.
جثة-فتاة

مصرع ربة منزل صعقتها «غسالة» في الشرقية

لم تكُن تدري «فوزية»، ربة المنزل التي بالكاد بدأت عقدها السادس، أن استعانتها بـ"الغسالة" لغسيل الأزياء المتسخة لأسرتها سيكون آخر شيء تُقدم عليه في الدنيا، وأنها ستلقى مصرعها بصعق كهربائي بواسطة الغسالة لتسقط صريعة داخل منزلها بشارع «هندسة الري» الكائن ببندر مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما صرحت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.
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