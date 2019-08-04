مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ ص

اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية

اعتمد اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، حركة التنقلات، بنقل الرائد أحمد متولي، رئيسًا لمباحث الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف، لرئاسة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت، لرئاسة أبو كبير، والرائد أحمد بنديري، لرئاسة مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي، رئيسا لأول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي، للصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت، لأولاد صقر، والرائد أسامة عبده نصر، رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتصعيد الرائد رمزي أبو زيد، رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ، رئيسًا للقرين، والرائد أحمد غالب، رئيسًا للإبراهيمية.

والملازم أول محمد مناع معاونا لأول الزقازيق، والرائد محمد صدقي معاونا لمركز الزقازيق، والمقدم محمود مرسي، مأمورا لمنيا القمح، والعميد مجدي سلامة مأمورا للإبراهيمية، والعميد عصام هلال مأمورا لبلبيس، والعقيد عمرو مندور، مأمورا لأبو حماد، والعقيد حسين السماحي لرئاسة تنفيذ الأحكام، والعقيد محمد العادلي،