«أموال خلية الأمل وقانون الشرطة» أبرز محاكمات الأحد

وكيل أعمال لاعبين شهير يستأنف على حكم حبسه سنة بتهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإرساله رسائل سب وقذف خادشة للحياء لإحدى السيدات نهاية العام الماضي

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ ص

متهمون بخلية الأمل

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره الدائرة 5 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين، فى القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تحالف الأمل»، ومن المتهمين المتحفظ على أموالهم «زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى، وأيمن نور».

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والتخطيط لاستهداف الدولة خلال احتفالات 30 يونيو بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية. «أمن الدولة» تواجه العليمي وآخرين بتحريات الأمن الوطني كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي أنها أحبطت