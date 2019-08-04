جريمة

«أموال خلية الأمل وقانون الشرطة» أبرز محاكمات الأحد

وكيل أعمال لاعبين شهير يستأنف على حكم حبسه سنة بتهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإرساله رسائل سب وقذف خادشة للحياء لإحدى السيدات نهاية العام الماضي
تحرير:سماح عوض الله ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ ص
متهمون بخلية الأمل
متهمون بخلية الأمل
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره الدائرة 5 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين، فى القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تحالف الأمل»، ومن المتهمين المتحفظ على أموالهم «زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى، وأيمن نور».
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والتخطيط لاستهداف الدولة خلال احتفالات 30 يونيو بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية.   «أمن الدولة» تواجه العليمي وآخرين بتحريات الأمن الوطني كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي أنها أحبطت
اقرأ المزيد
.رادار-مرور

«الرادار» يضبط 1957 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية في كل الميادين والمحاور والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى والطرق السريعة، بينما تم تشديد الخدمات المرورية وتكثيف الرادار في كل الطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (1)

تكدس بطريق الواحات الصحراوي بسبب تصادم

شهد طريق الواحات الصحراوى حادثا مروريا، حيث تصادمت سيارتان جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة قائديهما بإصابات بالغة، وتعطّل حركة المرور على الطريق، وأبلغ الأهالي شرطة النجدة التى حركت سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما دفعت بقوة أمنية وونش مرور، لتسيير حركة المرور جزئيا لحين رفع حطام الحادث، وفتح الطريق بكامل طاقته، وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها للتصدي لحالات القيادة المتهورة بسرعات عالية، وذلك من خلال حملات الرادار على مختلف الطرق السريعة والرئيسية.
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية

مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، حركة التنقلات، بنقل الرائد أحمد متولي، رئيسًا لمباحث الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف، لرئاسة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت، لرئاسة أبو كبير، والرائد أحمد بنديري، لرئاسة مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي، رئيسا لأول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي، للصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت، لأولاد صقر، والرائد أسامة عبده نصر، رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتصعيد الرائد رمزي أبو زيد، رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ، رئيسًا للقرين، والرائد أحمد غالب، رئيسًا للإبراهيمية.
سطو-مسلح

أمن الجيزة يضبط المتهمين بالسطو على محطة وقود بالهرم

6 أيام من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال المباحث بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات حادث السطو المسلح على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وتوصلت جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن 6 متهمين ثبت تورطهم في الواقعة، تنوعت أدوارهم ما بين التنفيذ والمراقبة وتأمين عملية الهروب إلى طريق المريوطية ومنه إلى مناطق جنوب محافظة الجيزة بعيدا عن ملاحقات قوات الشرطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
زياد-العليمى-حسام-مؤنس-عمر-عمر الشنيطى

«إهانة القضاء وخلية الأمل» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، مرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "إهانة القضاء"، المتهمين فيها بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
المحكم-الدستورية-العليا (2)

«حكم التعدي على ضباط البدرشين» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، على 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، خلال قيامهم بعملهم بضبط أحد المتهمين، بأن أطلقوا أعيرة نارية تجاههم واستخدموا ذخائر نارية، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org