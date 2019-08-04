«أموال خلية الأمل وقانون الشرطة» أبرز محاكمات الأحد
وكيل أعمال لاعبين شهير يستأنف على حكم حبسه سنة بتهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإرساله رسائل سب وقذف خادشة للحياء لإحدى السيدات نهاية العام الماضي
تحرير:سماح عوض الله
٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ ص
متهمون بخلية الأمل
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره الدائرة 5 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين، فى القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تحالف الأمل»، ومن المتهمين المتحفظ على أموالهم «زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى، وأيمن نور».
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والتخطيط لاستهداف الدولة خلال احتفالات 30 يونيو بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية.
«أمن الدولة» تواجه العليمي وآخرين بتحريات الأمن الوطني
كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي أنها أحبطت
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والتخطيط لاستهداف الدولة خلال احتفالات 30 يونيو بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية.
«أمن الدولة» تواجه العليمي وآخرين بتحريات الأمن الوطني
كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي أنها أحبطت مخططا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانا اقتصاديا، قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانها، أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة، من الخارج، بالتنسيق مع القيادات الموالية لها ممن يدّعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة وعناصرها لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
دستورية قانون الشرطة
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 (قانون الشرطة)، وكذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة.
وكان علاء الدين محمد إبراهيم، أقام دعواه التى حملت رقم 47 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 (قانون الشرطة)، وكذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة.
استئناف وكيل لاعبين
تفصل محكمة جنح مستأنف المنصورة الاقتصادية في استئناف وكيل أعمال لاعبين شهير بمحافظة الإسماعيلية ويدعى «م. ا» وشهرته «م. ش»، على حكم حبسه سنة مع الشغل؛ لاتهامه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإرساله لسيدة رسائل سب وقذف خادشة للحياء في سبتمبر 2018.
وتضمن حكم «أول درجة» الصادر عن الدائرة الرابعة بمحكمة جنح المنصورة الاقتصادية في 28 مارس 2019، دفع المتهم كفالة 5 آلاف جنيه لإخلاء سبيله لحين حكم الاستئناف، وإلزامه المصاريف، وأن يؤدي للمدعية بالحق المدني 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
استندت المحكمة فى حكم الإدانة إلى أنه ثبتت يقينًا لديها صحة الواقعة المتمثلة في إساءة استعمال المتهم لأجهزة الاتصالات بإرساله للمجني عليها رسائل سب وقذف خادشة للحياء، موضحة أن الدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم قد استقام آخذا بما قرره المجني عليه بمحضر الاستدلالات، وكذا ما أسفرت عنه التحريات، التي تطمئن المحكمة إليها وإلى شخص مجريها من أن المتهم هو مرتكب الواقعة.
وأكدت الحيثيات أن المتهم ارتكب سلوكا إجراميا متمثلا في الاستخدام السيئ لأجهزة الاتصالات بغية مضايقة الغير أو إزعاجه دون توافر مبرر آخر «تشهيرا بسمعتها»، لافتة إلى نية المتهم، بعلم وإرادة، ذلك السلوك الإجرامي، الأمر الذي يكون قد وقر في يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك في ارتكابه الواقعة، ما يستوجب عقابه.