عقدة ليفربول تطارد جوارديولا في الدرع الخيرية

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص

كلوب وجوارديولا

يحتضن ملعب ويمبلي، اليوم الأحد، مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول، في تمام الساعة الرابعة عصرا، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في تلك البطولة، وسبق أن تواجها على ملعب ويمبلي من قبل في نهائي كأس الرابطة عام 2016، وفاز السيتي بركلات الترجيح، وحقق السيتي انتصارين فقط في آخر 12 مواجهة أمام ليفربول في جميع المسابقات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وهذه هي المرة السابعة التي يواجه فيها بطل الثنائية المحلية وصيف الدوري، وحقق الوصيف اللقب مرتين في آخر مبارياته.

ويشارك ليفربول في الدرع الخيرية للمرة الـ22 في تاريخه ولا يتفوق عليه سوى مانشستر يونايتد بـ31 مشاركة، وهذه أول مشاركة للريدز في تلك البطولة منذ عام 2006 عندما تغلبوا على تشيلسي 2-1، وأول مشاركة على ويمبلي منذ خسارة البطولة عام 1992 أمام ليدز، وتوج الليفر باللقب 15 مرة. وحقق ليفربول انتصارا وحيدا في

ويشارك ليفربول في الدرع الخيرية للمرة الـ22 في تاريخه ولا يتفوق عليه سوى مانشستر يونايتد بـ31 مشاركة، وهذه أول مشاركة للريدز في تلك البطولة منذ عام 2006 عندما تغلبوا على تشيلسي 2-1، وأول مشاركة على ويمبلي منذ خسارة البطولة عام 1992 أمام ليدز، وتوج الليفر باللقب 15 مرة.



وحقق ليفربول انتصارا وحيدا في آخر 5 مباريات خاضها على ملعب ويمبلي.



وبدوره يشارك السيتي في الدرع الخيرية للمرة الـ12 وتوج باللقب 5 مرات، ولم يخسر السيتي في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات على ملعب ويمبلي، واهتزت شباكه في تلك المواجهات بهدف وحيد وسجل 16 هدفا.



وخسر بيب جوارديولا مدرب السيتي، 4 مباريات من 8 مواجهات أمام ليفربول في جميع المسابقات، وحقق الانتصار في لقاءين، والتعادل في مثلهما، وهو أكثر فريق خسر أمامه في مسيرته مناصفةً مع تشيلسي وريال مدريد.