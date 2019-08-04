الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس. وتوقع الخبراء ارتفاع الموج في البحر المتوسط ليتراوح من متر ونصف إلى مترين، وفي البحر الأحمر يرتفع الموج ليتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى العظمى القاهرة 26 37 شبين الكوم 25 36 طنطا 25 35 دمنهور 26 34 الإسكندرية 25 32 بلطيم 25 32 مطروح 24 33 السلوم 23 33 سيوة 25 39 بورسعيد 26 33 دمياط 25 33 الزقازيق 25 35 الإسماعيلية 26 37 السويس 25 36 العريش 24 34 رفح 23 33 رأس سدر 27 40 نخل 20 37 نويبع