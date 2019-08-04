تكدس بطريق الواحات الصحراوي بسبب تصادم

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

حادث مروري- أرشيفية

شهد طريق الواحات الصحراوى حادثا مروريا، حيث تصادمت سيارتان جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة قائديهما بإصابات بالغة، وتعطّل حركة المرور على الطريق، وأبلغ الأهالي شرطة النجدة التى حركت سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما دفعت بقوة أمنية وونش مرور، لتسيير حركة المرور جزئيا لحين رفع حطام الحادث، وفتح الطريق بكامل طاقته، وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها للتصدي لحالات القيادة المتهورة بسرعات عالية، وذلك من خلال حملات الرادار على مختلف الطرق السريعة والرئيسية.

خلال الـ24 ساعة الماضية، حرصت حملة للإدارة العامة للمرور على ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، باستخدام الرادارات بالطرق السريعة، كما تم شن حملة لرفع السيارات المتروكة والدراجات النارية دون لوحات معدنية، لمنع استخدامها فى

خلال الـ24 ساعة الماضية، حرصت حملة للإدارة العامة للمرور على ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، باستخدام الرادارات بالطرق السريعة، كما تم شن حملة لرفع السيارات المتروكة والدراجات النارية دون لوحات معدنية، لمنع استخدامها فى ارتكاب جرائم.



ويحرص رجال الخدمات والحملات المرورية على شن حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، وذلك بوجود الخدمات المرورية على الطرق، وإجراء فحوصات عشوائية لعمليات تعاطي المخدرات، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مَن يثبت وقوعه تحت تأثير المخدرات خلال القيادة.



