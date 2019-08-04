جريمة

تكدس بطريق الواحات الصحراوي بسبب تصادم

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
حادث مروري- أرشيفية
حادث مروري- أرشيفية
شهد طريق الواحات الصحراوى حادثا مروريا، حيث تصادمت سيارتان جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة قائديهما بإصابات بالغة، وتعطّل حركة المرور على الطريق، وأبلغ الأهالي شرطة النجدة التى حركت سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما دفعت بقوة أمنية وونش مرور، لتسيير حركة المرور جزئيا لحين رفع حطام الحادث، وفتح الطريق بكامل طاقته، وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها للتصدي لحالات القيادة المتهورة بسرعات عالية، وذلك من خلال حملات الرادار على مختلف الطرق السريعة والرئيسية.
خلال الـ24 ساعة الماضية، حرصت حملة للإدارة العامة للمرور على ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، باستخدام الرادارات بالطرق السريعة، كما تم شن حملة لرفع السيارات المتروكة والدراجات النارية دون لوحات معدنية، لمنع استخدامها فى
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.رادار-مرور

«الرادار» يضبط 1957 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية في كل الميادين والمحاور والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى والطرق السريعة، بينما تم تشديد الخدمات المرورية وتكثيف الرادار في كل الطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
زياد-العليمى-حسام-مؤنس-عمر-عمر الشنيطى

«أموال خلية الأمل وقانون الشرطة» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره الدائرة 5 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين، فى القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تحالف الأمل»، ومن المتهمين المتحفظ على أموالهم «زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى، وأيمن نور».
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية

مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، حركة التنقلات، بنقل الرائد أحمد متولي، رئيسًا لمباحث الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف، لرئاسة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت، لرئاسة أبو كبير، والرائد أحمد بنديري، لرئاسة مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي، رئيسا لأول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي، للصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت، لأولاد صقر، والرائد أسامة عبده نصر، رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتصعيد الرائد رمزي أبو زيد، رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ، رئيسًا للقرين، والرائد أحمد غالب، رئيسًا للإبراهيمية.
سطو-مسلح

أمن الجيزة يضبط المتهمين بالسطو على محطة وقود بالهرم

6 أيام من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال المباحث بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات حادث السطو المسلح على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وتوصلت جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن 6 متهمين ثبت تورطهم في الواقعة، تنوعت أدوارهم ما بين التنفيذ والمراقبة وتأمين عملية الهروب إلى طريق المريوطية ومنه إلى مناطق جنوب محافظة الجيزة بعيدا عن ملاحقات قوات الشرطة.
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اشارة-مرور (1)

رشوه برمال/ إعادة فتح الدائري بعد انقلاب شاحنة صابون

تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، من إعادة فتح الطريق الدائرى باتجاه المريوطية، عند نزلة البراجيل، عقب انقلاب سيارة نقل محملة بخزانات صابون سائل مركز، وتمكنت القوات باستخدام شاحنات من الرمال من السيطرة على المنطقة الزلقة على الطريق، وتغطيتها نسبيا بالرمال، مما مكن السيارات من العبور، وأعاد رجال المرور تسيير الحركة وفك تكتلات الزحام التى تسبب فيها الحادث فى الاتجاه من كوبرى الوراق إلى ناحية المريوطية والهرم، بينما تم استخدام الأوناش فى رفع السيارة المتسببة فى الحادث، وجار التحري للوقوف على أسبابه.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

حادث مروري يصيب مواطنا ويعطل دائرى الوراق جزئيًا

توقفت حركة المرور، اليوم الثلاثاء، جزئيًا أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق نتيجة حادث مروري تسببت فيه سيارة مسرعة صدمت مواطنا خلال محاولته عبور الطريق، وانتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الوراق بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

توقف حركة المرور بدائري الهرم نتيجة تصادم 3 سيارات

توقفت حركة المرور، اليوم الإثنين، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الهرم، نتيجة تصادم 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، انتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.
حادث-تصادم سيارات

تصادم بصحراوي الفيوم يتسبب في تكدس جزئي بالطريق

شهد طريق الواحات الصحراوى، وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور جزئيا بالطريق، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بينما يعكف رجال المرور على رفع السيارتين المتسببتين فى الحادث من عرض الطريق، وتسيير حركة المرور التى تكدست بسبب الحادث، وحرص رجال المرور على فتح الطريق جزئيا لحين فتح الطريق كاملا تخفيفا من حدة الزحام، بالتزامن مع بدء أسبوع العمل وتوجه العديد من المواطنين بالمحافظات إلى القاهرة.
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