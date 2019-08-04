رياضة

جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
وأضاف جوارديولا، بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس": "لا أرى أن الفوز بدوري الأبطال أهم من التألق على مدار 11 شهرا. نعم، دوري الأبطال بطولة مهمة، ولكني لا أرغب في الذهاب إلى كازينو، والمراهنة على كل ما في جيبي من أجل 7 مباريات، فلا أرغب في ذلك". وتابع: "أفضّل البقاء سعيدا على مدار 11 شهرا في الدوري الإنجليزي،
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في ميلاده الـ38.. ما عاصره «تركي» لم يرَه شاب بعمره

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، عن عيد ميلاده الـ38، الذي يحل اليوم الأحد، إذ إنه من مواليد 4 أغسطس 1981، ونشر «أبو ناصر» الرئيس الحالي لنادي ألميريا الإسباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة له يعلق بها على احتفاله بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، قائلا: «37 سنة مرت، بدأت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن».
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سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
فان-دى-بيك

فان دي بيك يؤكد مفاوضات ريال مدريد مع أياكس

بات اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك قريبًا للغاية من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان ينظر إلى فان دي بيك بوصفه الصفقة البديلة إن فشل الفريق الملكي في الظفر بخدمات النجم الفرنسي بول بوجبا، إلا أن المرينجي يرغب في التعاقد مع الثنائي هذا الصيف، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى توصل ريال مدريد إلى اتفاق على البنود الشخصية في عقد فان دي بيك، وقال الأخير عقب تعادل أياكس أمس، مع فيتيس في الدوري الهولندي: "بالفعل هناك مفاوضات بين الريال وأياكس، ولكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".
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جوارديولا - كلوب (2)

عقدة ليفربول تطارد جوارديولا في الدرع الخيرية

يحتضن ملعب ويمبلي، اليوم الأحد، مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول، في تمام الساعة الرابعة عصرا، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في تلك البطولة، وسبق أن تواجها على ملعب ويمبلي من قبل في نهائي كأس الرابطة عام 2016، وفاز السيتي بركلات الترجيح، وحقق السيتي انتصارين فقط في آخر 12 مواجهة أمام ليفربول في جميع المسابقات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وهذه هي المرة السابعة التي يواجه فيها بطل الثنائية المحلية وصيف الدوري، وحقق الوصيف اللقب مرتين في آخر مبارياته.
بيب جوارديولا

«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
مانشستر-سيتي

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
جوارديولا - كلوب (3)

جوارديولا يوجه تحذيرا شديد اللهجة لليفربول

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا رغبة لاعبيه في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بنجاح الموسم المقبل، وقال بيب في هذا الشأن: "يشعر اللاعبون بالجوع الشديد للتتويج بالمزيد من الألقاب، أنا أعرفهم جيدًا ولا أشكك أبدًا في ما يمكنهم فعله، ارتكبنا بعض الأخطاء في الفترة الإعدادية، ولكن هذا جيد حتى نعالج كل شيء، لا أشك في أن الفريق سيكون جاهزًا، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليفربول في الدرع الخيرية ستمثل لنا اختبارا كبيرا قبل بداية الموسم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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