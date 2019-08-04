جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

بيب جوارديولا

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".

وأضاف جوارديولا، بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس": "لا أرى أن الفوز بدوري الأبطال أهم من التألق على مدار 11 شهرا. نعم، دوري الأبطال بطولة مهمة، ولكني لا أرغب في الذهاب إلى كازينو، والمراهنة على كل ما في جيبي من أجل 7 مباريات، فلا أرغب في ذلك". وتابع: "أفضّل البقاء سعيدا على مدار 11 شهرا في الدوري الإنجليزي،

وأضاف جوارديولا، بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس": "لا أرى أن الفوز بدوري الأبطال أهم من التألق على مدار 11 شهرا. نعم، دوري الأبطال بطولة مهمة، ولكني لا أرغب في الذهاب إلى كازينو، والمراهنة على كل ما في جيبي من أجل 7 مباريات، فلا أرغب في ذلك".



وتابع: "أفضّل البقاء سعيدا على مدار 11 شهرا في الدوري الإنجليزي، ففي كل مباراة أفوز بها، أشعر بالسعادة في اليوم التالي، وأذهب إلى المطعم في حالة جيدة، وأدرب اللاعبين بصورة أفضل".



وعن عدم ترشح أي من لاعبي السيتي لجائزة "ذا بيست" للاعب الأفضل في العالم: "لا أقول إن الـ10 لاعبين الذين ترشحوا لا يستحقون، ولكني أشعر بالمفاجأة من عدم وجود أي لاعب من السيتي. توجنا بأربعة ألقاب، ولكن تلك الجائزة تتعلق بنجاحك فقط في دوري أبطال أوروبا".