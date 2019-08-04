مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية

اعتمد اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية حركة تنقلات بالمديرية، بنقل الرائد أحمد متولي رئيسًا لمباحث الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف لرئاسة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت لرئاسة أبو كبير، والرائد أحمد بنديري لرئاسة مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي رئيسا لأول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي للصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت لأولاد صقر، والرائد أسامة عبدة نصر رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتصعيد الرائد رمزي أبو زيد رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ رئيسًا للقُرين، والرائد أحمد غالب رئيسًا للإبراهيمية.

واعتمد الملازم أول محمد مناع معاونا لأول الزقازيق، والرائد محمد صدقي معاونا لمركز الزقازيق، والمقدم محمود مرسي مأمورا لمنيا القمح، والعميد مجدي سلامة، مأمور للإبراهيمية، والعميد عصام هلال، مأمور لبلبيس، والعقيد عمرو مندور، مأمور لأبوحماد، والعقيد حسين السماحي لرئاسة تنفيذ الأحكام، والعقيد محمد