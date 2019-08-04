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مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
اعتمد اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية حركة تنقلات بالمديرية، بنقل الرائد أحمد متولي رئيسًا لمباحث الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف لرئاسة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت لرئاسة أبو كبير، والرائد أحمد بنديري لرئاسة مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي رئيسا لأول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي للصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت لأولاد صقر، والرائد أسامة عبدة نصر رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتصعيد الرائد رمزي أبو زيد رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ رئيسًا للقُرين، والرائد أحمد غالب رئيسًا للإبراهيمية.
واعتمد الملازم أول محمد مناع معاونا لأول الزقازيق، والرائد محمد صدقي معاونا لمركز الزقازيق، والمقدم محمود مرسي مأمورا لمنيا القمح، والعميد مجدي سلامة، مأمور للإبراهيمية، والعميد عصام هلال، مأمور لبلبيس، والعقيد عمرو مندور، مأمور لأبوحماد، والعقيد حسين السماحي لرئاسة تنفيذ الأحكام، والعقيد محمد
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس. وتوقع الخبراء ارتفاع الموج في البحر المتوسط ليتراوح من متر ونصف إلى مترين، وفي البحر الأحمر يرتفع الموج ليتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
إطلاق قمر صناعي

هذا اليوم.. إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201

في مثل هذا اليوم 4 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1578: السعديون يقضون على التواجد البرتغالي في المغرب بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن. في عام 1914: المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى. في عام 1933: صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية. في عام 1984: فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسمًا جديدًا للجمهورية.
صلاة عيد الأضحى - أرشيفية

«أوقاف الإسكندرية» تكشف ممنوعات خطب عيد الأضحى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، تخصيص 584 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بشرق وغرب ووسط عروس البحر الأبيض المتوسط، ووضعت المديرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد تتضمن توفير 1168 إمام وخطيب لترأس الصلاة بالساحات بحيث يكون هناك إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم. وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المحافظة، إنه من المقرر وجود حملات تفتيشية لمنع إقامة أي ساحات مخالفة.
أحمد موسى

أحمد موسى باكيا: فيه ناس بتموت من قلة العلاج (فيديو)

دخل الإعلامي أحمد موسى في وصلة بكاء في أثناء تعليقه على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين. وقال موسى: "في ناس فقراء مش لاقية علاج وبيموتوا من قلة العلاج، بس البلد شيفاكم واحد واحد والرئيس مش هيسيب الناس كده". وأبدى موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فخره بأنه من أبناء القرية وطالب الجميع بعدم الخجل من ذلك كونهم من أبناء القرى. وأضاف: "هذا هو الحال هنكذب يعني، إحنا عايزين شغل كتير وفلوس كتير وما صدقنا حد فكر يبص على الناس دي".
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الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

إيقاف نائب رئيس مركز مشتول وفنيين عن العمل

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارا بإيقاف نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بالإضافة إلى المشرفين الفنيين بالوحدة المحلية بقرية كفر «إبراش» التابعة لرئاسة المركز، لمدة ثلاثة أشهر عن العمل، مع إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وصرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف؛ بسبب الإهمال والتقصير في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مبنى مقام بالمخالفة على أرض زراعية بالقرية المشار إليها، فضلا عن عدم تنفيذ قرار المحافظ إيقاف أعمال البناء وسحب المعدات.
حبس-متهمين-ارشيفية

السجن 5 سنوات لربة منزل وزوجها صورا مدرسا عاريا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السابعة والعشرون بمجمع الدخيلة غرب بالسجن 5 سنوات لكل من المدعوة "م. ع. إ" ربة منزل، وزوجها المدعو "ع. ح. ع" تاجر، والسجن 3 سنوات للمدعو "م. م. ع" تاجر؛ لاتهامهم بإكراه المجني عليه "أ. ع. ع" كبير مدرسين، على التوقيع على إيصالات أمانة وتصويره عاريا. تعود الواقعة في القضية رقم 7413 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة "كلي" برقم 619 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان ببلاغ من مدرس بقيام ربة منزل وزوجها وشخص آخر بإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة بدائرة القسم.
تطعيم-اطفال

تطعيم مليون طفل ضد «شلل الأطفال» بالشرقية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، عن جهود المديرية وما قامت فرقها الطبية بتنفيذه ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض «شلل الأطفال»، والتي انطلقت فعالياتها بالمحافظة مطلع فبراير من العام الجاري، إذ جرى تطعيم 2 مليون و598 ألفا و158 طفلا، ضد المرض ومجموعة أخرى من "الأمراض الروتينية" التي استهدفتها الحملة داخل المدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية المنتشرة بأنحاء المحافظة.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة في العاشر لـ«التحكم في التلوث الصناعي»

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منذ قليل، مقر جمعية «المستثمرين» بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث كان في استقبالها المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية المدينة، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، والمحاسب أيمن رضا عبدالله، الأمين العام للجمعية، في زيارة تستهدف التعريف ببرنامج «التحكم في التلوث الصناعي»، وكذا تفقد عدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية، وعلى رأسها شركة «إيبيكو» لصناعة الدواء بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة.
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