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مدير أمن كفر الشيخ يعتمد حركة تنقلات الضباط

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
وزير الداخلية
وزير الداخلية
اعتمد اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، حركة التنقلات الداخلية، لضباط الشرطة بالإدارات والأقسام والمراكز الشرطية المختلفة التابعة للمديرية. وقد شملت الحركة تسكين اللواء نصر عبد السلام، مساعدًا لمدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، والعميد سعد سليط، مأمورًا لمركز شرطة دسوق، والعميد أيمن بكري، مأمورًا لمركز شرطة الرياض، والعقيد هشام الزعفراني، مأمورًا لمركز شرطة مطوبس، والعميد هشام مطر، مأمورًا لمركز شرطة فوه.
كما تضمنت الحركة تعيين العقيد أحمد سكران، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ «دسوق – فوه – مطوبس»، والعقيد محمد رافع رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام، والرائد رامي عبد الصمد شرف الدين، مفتشا بفرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد عمرو الشراكي، مديرا لمكتب مدير إدارة البحث الجنائي
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الحج

قرعة وتضامن وسياحة.. وفاة 3 حجاج مصريين لأسباب صحية

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية، وفاة 3 حجاج بسبب أزمات صحية، بينهم حاج من حجاج القرعة بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وحاج آخر من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، وحاج ثالث من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، موضحا في بيان، أن عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وخضعت لعملية الغسيل الكلوي وصلت إلى 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة.
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الآثار تعلن تفاصيل مشروع ترميم تابوت توت عنخ آمون

كشف الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير عن الحالة السيئة للتابوت المذهب الخارجي للملك توت عنخ أمون نتيجة لوجوده فى مقبرته منذ 97 عاما، مشيرا إلى أن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت من المقرر أن تستغرق حوالي 8 أشهر. وقال زيدان، أنه تم نقل التابوت من منطقة العزل بالمتحف الكبير إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال التعقيم تمهيدا للبدء في ترميمه للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922، تمهيدا لعرضه مع باقي توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.
في عزبة حبشي بالأقصر.. «محطة صرف صحى» تصدر الأمراض وتقضي -11

محافظ بني سويف: نواجه الفساد بيد من حديد

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، أن الدولة بكل أجهزتها تواجه بيد من حديد الفساد وكل أوجه القصور والإهمال التي قد تؤثر بالسلب على منظومة العمل التنفيذي الخدمي، وذلك من خلال تطبيق القانون على المخالفين بحزم وحسم. جاء ذلك على خلفية إلقاء القبض عن طريق الجهات الرقابية على اثنين من الموظفين التابعين لشركة المياه ببني سويف بالإدارة العامة للفروع، إدارة محطات معالجة الصرف الصحي، واللذان قاما بالمماطلة في إجراءات تسليم مشروع محطة صرف صحي للحصول على رشوة من مقاول المشروع.
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية

مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية حركة تنقلات بالمديرية، بنقل الرائد أحمد متولي رئيسًا لمباحث الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف لرئاسة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت لرئاسة أبو كبير، والرائد أحمد بنديري لرئاسة مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي رئيسا لأول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي للصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت لأولاد صقر، والرائد أسامة عبدة نصر رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتصعيد الرائد رمزي أبو زيد رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ رئيسًا للقُرين، والرائد أحمد غالب رئيسًا للإبراهيمية.
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إطلاق-نار

طلق ناري يقتل الجار بسبب خلافات بالبحيرة

لقي، اليوم الجمعة، شخص مصرعه بطلق نارى في البطن فى مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة بقرية الوسطانية التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الدوار العام، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على الجاني وتم فرض كردون أمني بالقرية تحسبا لأى أعمال عنف من قبل أسرة القتيل، وتمت السيطرة على الموقف تماما.
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الداخلية: منظومة متكاملة لرعاية الحجاج صحيا ونفسيا

تطبق وزارة الداخلية منظومة متكاملة لحجاج القرعة، تعتمد على متابعة ورعاية الحجيج صحيا ونفسيا، ومبنية على معادلة تتجاوز قاعدة أن الحج ليس تسكينا وتفويجا فحسب، فبمجرد إعلان فوز الحاج في حج القرعة، وعقب قيامه بالإبلاغ عن ظروفه الصحية، يقوم قطاع الخدمات الطبية بتسجيل بياناته والتنسيق مع السلطات السعودية ومتابعته طبيا ونفسيا للتأكد من حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية. يحرص ضباط وضابطات قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بصورة منتظمة على اصطحاب مرضى الفشل الكلوي من غرف فنادقهم إلى المستشفيات لإجراء عمليات الغسيل الكلوي.
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هل تنجح «بوابة العمرة» في وقف النصب على المعتمرين؟

أقل من 4 أشهر تفصلنا على انطلاق موسم العمرة، والمتوقع أن تبدأ أولى الرحلات للأراضي المقدسة بالممكلة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، كما هو الحال العام الماضي، وأقدمت الحكومة المصرية على خطوة تحسبها جيدة، للحد من حالات النصب والتلاعب من قبل شركات السياحة غير المرخصة تجاه الحجاج، عبر إنشاء بوابة العمرة المصرية. وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالأعداد المحددة للمعتمرين المصريين قُدرت بـ 500 ألف خلال الموسم الماضي، في حين تخطت الأعداد الرقم المحدد بـ 41 ألفا و951 معتمرًا، وأغلب الأعداد الزائدة كانت جراء تلاعب يعاقب عليه القانون السعودي.
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، ويتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وعروض لعبور الموانع المرتفعة والتصدي للمركبة المدرعة ثم اقتحامها من الخلف، وعرض لمهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة.
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