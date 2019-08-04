مدير أمن كفر الشيخ يعتمد حركة تنقلات الضباط

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

وزير الداخلية

اعتمد اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، حركة التنقلات الداخلية، لضباط الشرطة بالإدارات والأقسام والمراكز الشرطية المختلفة التابعة للمديرية. وقد شملت الحركة تسكين اللواء نصر عبد السلام، مساعدًا لمدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، والعميد سعد سليط، مأمورًا لمركز شرطة دسوق، والعميد أيمن بكري، مأمورًا لمركز شرطة الرياض، والعقيد هشام الزعفراني، مأمورًا لمركز شرطة مطوبس، والعميد هشام مطر، مأمورًا لمركز شرطة فوه.

كما تضمنت الحركة تعيين العقيد أحمد سكران، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ «دسوق – فوه – مطوبس»، والعقيد محمد رافع رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام، والرائد رامي عبد الصمد شرف الدين، مفتشا بفرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد عمرو الشراكي، مديرا لمكتب مدير إدارة البحث الجنائي