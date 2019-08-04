سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صحف الإمارات: اتفاق دستوري بالسودان وخفض جديد للنووي

الصحف تناولت تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه «واثق للغاية» بقدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج لحماية الممرات المائية
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
صحف الإمارات
صحف الإمارات
تصدر الاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان الصفحات الأولى للصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما تناولت الهجوم الذي شهدته ولاية تكساس الأمريكية، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. وكشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن إعلان وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة الرئيسى "قوى الحرية والتغيير"، اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية، وسيواصل الطرفان اجتماعاتهما للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الوثيقة.
وستوضح تلك الوثيقة سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها. وأوضحت صحيفة "الخليج" أنه من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى مساء اليوم الأحد، على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين بمشاركة أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم. وأعلنت قوى التغيير تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة
اقرأ المزيد
اسماء-الاسد

زوجة بشار الأسد تعلن شفاءها من السرطان وتوجه رسالة للسوريين

أعلنت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، مساء السبت، انتصارها وتعافيها من مرض السرطان، وذلك خلال لقاء تليفزيوني بث على صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ونشرت حسابات الرئاسة السورية، عبر السوشيال ميديا أن "الأسد" تقول للسوريين "مشاعركم ووقفتكم معي.. واللي عملتوه مهم وكبير.. وبعتبرو دين وجميل.. أنا اليوم عالشاشة السورية لأمتن لكل سوري وقف معي.. ولاتمنى من كل قلبي الشفاء لكل مريض سواء مرضى السرطان أو غيرهم.. والتعافي لكل جرحانا.. وطبعا بدي أتمنى الأمان والازدهار لأمنا وبلدنا سورية بإذن الله".
الرئيس-الصومالي-محمد-عبد الله-فرماجو

إلهان عمر وفرماجو.. سر تخلي رئيس الصومال عن الجنسية الأمريكية

رغم أن الدستور الوطني في الصومال يتيح للمواطن الصومالي بالتجنس بجنسية بلد آخر، فإن رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، قرر بشكل مفاجئ التخلى بصفة رسمية عن الجنسية الأمريكية، رغم أنه عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة وحصل فيها على خبرات تعليمية ومهنية مختلفة، ولا تزال عائلته تعيش هناك، إلا أن ذلك لم يمنعه عن ذلك القرار.. الرئاسة الصومالية قالت فى بيان إن "الدستور الصومالى المؤقت يجيز للمواطنين حمل جوازى سفر، لكن الرئيس بدأ طواعية عملية التخلى عن جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا".
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: اتفاق نووي جديد.. وأول هزيمة لجونسون

تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، إذ استعرضت الأوضاع في السودان والجزائر وسوريا، وتناولت آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث تناولت صحيفة "الاتحاد" هذا الشأن تحت عنوان «السودان ينتظر حسم المفوضيات وتوقيت حل (الانتقالي)»، فقد أكد وفدا المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، أمس، أنهما قريبان جدا من توقيع اتفاق نهائي على وثيقة الإعلان الدستوري التي ستحكم الفترة الانتقالية.
مظاهرات السودان

أبرز نقاط الوثيقة الدستورية المتوافق عليها بالسودان

نشرت وكالة رويترز، أبرز البنود في الوثيقة الدستورية، التى تم التوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية، وأن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء. أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من فجر اليوم السبت المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: اتفاق نووي جديد.. وأول هزيمة لجونسون

تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، إذ استعرضت الأوضاع في السودان والجزائر وسوريا، وتناولت آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث تناولت صحيفة "الاتحاد" هذا الشأن تحت عنوان «السودان ينتظر حسم المفوضيات وتوقيت حل (الانتقالي)»، فقد أكد وفدا المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، أمس، أنهما قريبان جدا من توقيع اتفاق نهائي على وثيقة الإعلان الدستوري التي ستحكم الفترة الانتقالية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: انقلاب في السودان.. وماي تغادر بالدموع

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الانقلاب الفاشل الذي شهده السودان، كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستعرضت العديد من القضايا الأخرى. حيث أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع الذي كان يقوده عمر البشير، وقد تم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
صحف

صحف الإمارات تبرز اتفاق السودان وإجهاض عزل ترامب

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على التوقيع على اتفاق السودان، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" أبرزت توقيع تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الحاكم، أمس، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، حيث يمهد الاتفاق لحل الأزمة السياسية، ويؤسس لنظام برلماني للحكم، ويضمن أغلبية مدنية في المجلس السيادي.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تستدعي العقوبات برفع التخصيب

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بتوجه إيران إلى خرق الاتفاق النووي بداية من اليوم، كما تناولت تداعيات الاتفاق السوداني الذي تم التوصل إليه، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. كشفت صحيفة "البيان" أنه في إطار الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% بدءا من اليوم، متجاوزة نسبة 3.67% التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في أحدث انتهاك للاتفاق، مما يعني إعادة فرض العقوبات التي كانت قبل الاتفاق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org