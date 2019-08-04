صحف الإمارات: اتفاق دستوري بالسودان وخفض جديد للنووي

الصحف تناولت تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه «واثق للغاية» بقدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج لحماية الممرات المائية

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

تصدر الاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان الصفحات الأولى للصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما تناولت الهجوم الذي شهدته ولاية تكساس الأمريكية، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. وكشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن إعلان وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة الرئيسى "قوى الحرية والتغيير"، اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية، وسيواصل الطرفان اجتماعاتهما للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الوثيقة.

وستوضح تلك الوثيقة سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها. وأوضحت صحيفة "الخليج" أنه من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى مساء اليوم الأحد، على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين بمشاركة أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم. وأعلنت قوى التغيير تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة

وستوضح تلك الوثيقة سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها.

وأوضحت صحيفة "الخليج" أنه من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى مساء اليوم الأحد، على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين بمشاركة أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.

وأعلنت قوى التغيير تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، مشيرة إلى أن تعيين حكام الولايات سيكون من قبل مجلس الوزراء.





وتحت عنوان "بومبيو واثق للغاية من بناء تحالف بحري في الخليج"، ذكرت صحيفة "البيان" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد أنه "واثق للغاية" بقدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج.

وكان بومبيو يتحدث في سيدني خلال زيارة له ووزير العدل مارك إسبر إلى أستراليا.



تناولت "الخليج" الشأن الإيراني تحت عنوان "إيران تهدد بخفض جديد لالتزاماتها في النووي"، حيث هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بلاده ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.



وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن فرض عقوبات على ظريف بسبب تنسيقه مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي.

وكشفت تقارير إعلامية أمريكية عن أن ظريف تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض ولقاء ترامب، لكن طهران رفضت.

ونقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني، عن ظريف، قوله أمس السبت، إن بلاده ستتخذ خطوة أخرى لتقليص التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.



وذكرت "الاتحاد" أنه تعقيبا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على ظريف بتجميد أي ممتلكات أو مصالح له داخلها، قال الوزير الإيراني إنه ليس لديه شيء هناك، مضيفا أنه "فخور بفرض عقوبات أمريكية عليه"، بحسب قوله.



وأشار ظريف إلى طلب بعض الدول الأعضاء في مجموعة "4+1"، عدم تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزامات الاتفاق النووي من جانب إيران.



وأبرزت "الخليج" سقوط عدد من القتلى والجرحى خلال تبادل لإطلاق النار أمس، في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، وأكدت الشرطة وجود أكثر من مسلح، وحذرت السكان من الاقتراب من المكان.

وأكدت وسائل إعلامية سقوط عشرات الجرحى في إطلاق نار أمام متجر ولمارت في مدينة إل باسو الأمريكية بولاية تكساس، وأعلنت شرطة مدينة إل باسو، أن هناك تقارير عديدة تفيد وجود أكثر من مسلح يطلقون النار.



وذكرت "البيان" أن شرطة إل باسو قالت في تغريدة على "تويتر": "انتباه، إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور". وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة، وقد أسفر عن سقوط عدة قتلى وجرحى.



وأفادت "الاتحاد" أن المملكة العربية السعودية خصصت رابطا إلكترونيا جديدا للحجاج القطريين، بعد قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج (https://qatar1440.haj.gov.sa)، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: https://qh1440.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج".

وأعلنت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج في السعودية إتمام جميع الإجراءات والاستعدادات لإنجاح الموسم، وباشرت في تنفيذ خططها المسبقة بهدف تحقيق أرقى الخدمات (تصنيف خمسة نجوم) لوفود الحجاج من داخل المملكة وخارجها.

وحول تطورات الأوضاع الميدانية في اليمن ذكرت "الخليج" أن الجيش اليمني حقق، أمس السبت، تقدما ميدانيا جديدا، وحرر العديد من المواقع العسكرية، في معقل الانقلابيين بمحافظة صعدة، وذلك بإسناد من مروحيات التحالف العربي.

وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني أحكمت قبضتها على مرتفعات جبال "الدخاس" و"الخضاض" بمديرية الصفراء شرق صعدة.



واستعرضت الصحف أيضا الشأن السوري، حيث أسفر انفجار مستودع للذخائر في مطار الشعيرات بريف حمص عن مقتل 31 جنديا من جنود الجيش السوري والمجموعات الموالية له، وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 12 شخصا في الانفجار الذي قالت وكالة سانا الحكومية الرسمية إنه وقع نتيجة خطأ فني في أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين".

ويعد مطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية في سوريا، وكان ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون يدعمون قوات الجيش السوري.

واستهدفت المطار ضربة صاروخية أمريكية في أبريل 2017، ردا على هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون، اتهمت واشنطن دمشق بتنفيذه، وأودى بحياة أكثر من 80 مدنيا.