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محافظ بني سويف: نواجه الفساد بيد من حديد

تحرير:محمد حفيظ ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص
محطة صرف
محطة صرف
أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، أن الدولة بكل أجهزتها تواجه بيد من حديد الفساد وكل أوجه القصور والإهمال التي قد تؤثر بالسلب على منظومة العمل التنفيذي الخدمي، وذلك من خلال تطبيق القانون على المخالفين بحزم وحسم. جاء ذلك على خلفية إلقاء القبض عن طريق الجهات الرقابية على اثنين من الموظفين التابعين لشركة المياه ببني سويف بالإدارة العامة للفروع، إدارة محطات معالجة الصرف الصحي، واللذان قاما بالمماطلة في إجراءات تسليم مشروع محطة صرف صحي للحصول على رشوة من مقاول المشروع.
وأبلغ اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة المياه، محافظ بنى سويف عندما نما لعلمه المماطلة غير المبررة في إجراءات تسليم المشروع والذي كلفه المحافظ بإبلاغ الجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم. وأمر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف بوقف الموظفين اللذين تم ضبطهما، عن العمل واستبدال آخرين بهما وذلك فور إلقاء
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الحج

قرعة وتضامن وسياحة.. وفاة 3 حجاج مصريين لأسباب صحية

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية، وفاة 3 حجاج بسبب أزمات صحية، بينهم حاج من حجاج القرعة بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وحاج آخر من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، وحاج ثالث من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، موضحا في بيان، أن عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وخضعت لعملية الغسيل الكلوي وصلت إلى 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة.
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الآثار تعلن تفاصيل مشروع ترميم تابوت توت عنخ آمون

كشف الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير عن الحالة السيئة للتابوت المذهب الخارجي للملك توت عنخ أمون نتيجة لوجوده فى مقبرته منذ 97 عاما، مشيرا إلى أن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت من المقرر أن تستغرق حوالي 8 أشهر. وقال زيدان، أنه تم نقل التابوت من منطقة العزل بالمتحف الكبير إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال التعقيم تمهيدا للبدء في ترميمه للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922، تمهيدا لعرضه مع باقي توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.
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مدير أمن كفر الشيخ يعتمد حركة تنقلات الضباط

اعتمد اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، حركة التنقلات الداخلية، لضباط الشرطة بالإدارات والأقسام والمراكز الشرطية المختلفة التابعة للمديرية. وقد شملت الحركة تسكين اللواء نصر عبد السلام، مساعدًا لمدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، والعميد سعد سليط، مأمورًا لمركز شرطة دسوق، والعميد أيمن بكري، مأمورًا لمركز شرطة الرياض، والعقيد هشام الزعفراني، مأمورًا لمركز شرطة مطوبس، والعميد هشام مطر، مأمورًا لمركز شرطة فوه.
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية

مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية حركة تنقلات بالمديرية، بنقل الرائد أحمد متولي رئيسًا لمباحث الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف لرئاسة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت لرئاسة أبو كبير، والرائد أحمد بنديري لرئاسة مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي رئيسا لأول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي للصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت لأولاد صقر، والرائد أسامة عبدة نصر رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتصعيد الرائد رمزي أبو زيد رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ رئيسًا للقُرين، والرائد أحمد غالب رئيسًا للإبراهيمية.
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

النواب يرفض مقترحا يحرم الإسرائيليين من الجنسية المصرية

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، في أثناء إعادة المداولة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، وقال النائب إن "الحكومة سايبة الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول على الجنسية المصرية، متسائلا: "ما الامتيازات التي تدفعه للحصول على الجنسية المصرية؟".
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون تنمية الصعيد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الخميس، على عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بشكل نهائي بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك بشأن أنشاء موازنة خاصة ب الهيئة. إذ تنص المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية ".
فلوس

صرف «بدل بطالة» للعاطلين.. إعانة أم دعوة للتكاسل؟

بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والذى سمح بصرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل، كإحدى المساعدات التى تقدمها الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة جديدة، طرح هذا الأمر عدة تساؤلات حول صرف «بدل البطالة» من قبيل: هل يعد إعانة أو دعوة للتكاسل؟ وما شروط الحصول عليه؟ وكيف يتم احتساب تأمين البطالة؟ وهل تصرف بشكل مستمر للعاطلين عن العمل؟ ومتى تتوقف الدولة عن تقديمها؟
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البرلمان يوافق على تعديلات قانون الجامعات الخاصة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وينص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أنه "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء"، "كما ينص القانون على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة "18".
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