محافظ بني سويف: نواجه الفساد بيد من حديد

تحرير:محمد حفيظ ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

محطة صرف

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، أن الدولة بكل أجهزتها تواجه بيد من حديد الفساد وكل أوجه القصور والإهمال التي قد تؤثر بالسلب على منظومة العمل التنفيذي الخدمي، وذلك من خلال تطبيق القانون على المخالفين بحزم وحسم. جاء ذلك على خلفية إلقاء القبض عن طريق الجهات الرقابية على اثنين من الموظفين التابعين لشركة المياه ببني سويف بالإدارة العامة للفروع، إدارة محطات معالجة الصرف الصحي، واللذان قاما بالمماطلة في إجراءات تسليم مشروع محطة صرف صحي للحصول على رشوة من مقاول المشروع.

وأبلغ اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة المياه، محافظ بنى سويف عندما نما لعلمه المماطلة غير المبررة في إجراءات تسليم المشروع والذي كلفه المحافظ بإبلاغ الجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم. وأمر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف بوقف الموظفين اللذين تم ضبطهما، عن العمل واستبدال آخرين بهما وذلك فور إلقاء