فان دي بيك يؤكد مفاوضات ريال مدريد مع أياكس
٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
فان دي بيك
بات اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك قريبًا للغاية من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان ينظر إلى فان دي بيك بوصفه الصفقة البديلة إن فشل الفريق الملكي في الظفر بخدمات النجم الفرنسي بول بوجبا، إلا أن المرينجي يرغب في التعاقد مع الثنائي هذا الصيف، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى توصل ريال مدريد إلى اتفاق على البنود الشخصية في عقد فان دي بيك، وقال الأخير عقب تعادل أياكس أمس، مع فيتيس في الدوري الهولندي: "بالفعل هناك مفاوضات بين الريال وأياكس، ولكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".
وسجل فان دي بيك وصنع هدفا آخر في تعادل أياكس 2-2، واعترف بتحدّث وكيل أعماله مع ريال مدريد قائلا: "بالفعل تحدث وكيل أعمالي معهم. ريال مدريد نادٍ عظيم للعب في صفوفه، ولكن يبقى أياكس ناديا عظيمًا أيضًا، وسنرى ما سيحدث".
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن تلك التصريحات لا تعني سوى اقتراب اللاعب الرقم 6 من أن
وسجل فان دي بيك وصنع هدفا آخر في تعادل أياكس 2-2، واعترف بتحدّث وكيل أعماله مع ريال مدريد قائلا: "بالفعل تحدث وكيل أعمالي معهم. ريال مدريد نادٍ عظيم للعب في صفوفه، ولكن يبقى أياكس ناديا عظيمًا أيضًا، وسنرى ما سيحدث".
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن تلك التصريحات لا تعني سوى اقتراب اللاعب الرقم 6 من أن يصبح لاعبًا في صفوف ريال مدريد في الأيام المقبلة.
وفي مباراة فيتيس في الدوري الهولندي أمس، توسلت جماهير أياكس إليه كي يستمر مع الفريق، وهي الهتافات التي قال عنها: "نعم، استمعت إليهم يقولون: دوني استمر عامًا آخر، الأمر رائع بالطبع".
يذكر أن ريال مدريد أبرم العديد من الصفقات هذا الموسم، ويأتي على رأسها التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد.