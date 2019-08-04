فان دي بيك يؤكد مفاوضات ريال مدريد مع أياكس

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

فان دي بيك

بات اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك قريبًا للغاية من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان ينظر إلى فان دي بيك بوصفه الصفقة البديلة إن فشل الفريق الملكي في الظفر بخدمات النجم الفرنسي بول بوجبا، إلا أن المرينجي يرغب في التعاقد مع الثنائي هذا الصيف، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى توصل ريال مدريد إلى اتفاق على البنود الشخصية في عقد فان دي بيك، وقال الأخير عقب تعادل أياكس أمس، مع فيتيس في الدوري الهولندي: "بالفعل هناك مفاوضات بين الريال وأياكس، ولكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".

وسجل فان دي بيك وصنع هدفا آخر في تعادل أياكس 2-2، واعترف بتحدّث وكيل أعماله مع ريال مدريد قائلا: "بالفعل تحدث وكيل أعمالي معهم. ريال مدريد نادٍ عظيم للعب في صفوفه، ولكن يبقى أياكس ناديا عظيمًا أيضًا، وسنرى ما سيحدث". وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن تلك التصريحات لا تعني سوى اقتراب اللاعب الرقم 6 من أن