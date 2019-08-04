رياضة

فان دي بيك يؤكد مفاوضات ريال مدريد مع أياكس

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
فان دي بيك
فان دي بيك
بات اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك قريبًا للغاية من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان ينظر إلى فان دي بيك بوصفه الصفقة البديلة إن فشل الفريق الملكي في الظفر بخدمات النجم الفرنسي بول بوجبا، إلا أن المرينجي يرغب في التعاقد مع الثنائي هذا الصيف، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى توصل ريال مدريد إلى اتفاق على البنود الشخصية في عقد فان دي بيك، وقال الأخير عقب تعادل أياكس أمس، مع فيتيس في الدوري الهولندي: "بالفعل هناك مفاوضات بين الريال وأياكس، ولكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".
وسجل فان دي بيك وصنع هدفا آخر في تعادل أياكس 2-2، واعترف بتحدّث وكيل أعماله مع ريال مدريد قائلا: "بالفعل تحدث وكيل أعمالي معهم. ريال مدريد نادٍ عظيم للعب في صفوفه، ولكن يبقى أياكس ناديا عظيمًا أيضًا، وسنرى ما سيحدث". وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن تلك التصريحات لا تعني سوى اقتراب اللاعب الرقم 6 من أن
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في ميلاده الـ38.. ما عاصره «تركي» لم يرَه شاب بعمره

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، عن عيد ميلاده الـ38، الذي يحل اليوم الأحد، إذ إنه من مواليد 4 أغسطس 1981، ونشر «أبو ناصر» الرئيس الحالي لنادي ألميريا الإسباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة له يعلق بها على احتفاله بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، قائلا: «37 سنة مرت، بدأت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن».
بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
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فان دى بيك يكشف عن اقترابه من ريال مدريد

كشف لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، دوني فان دي بيك اليوم الجمعة، بأن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالحصول على خدماته، خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية، وقال فان دي بيك خلال تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" التلفزيونية: "هناك اهتمام من جانب النادى الإسبانى ولكنكم كصحافة تستعجلون، هناك الكثير من الحماقات في الصحف الإسبانية، وليس علي أن أفصح عنها، كما أنها غير حقيقية". وأكمل صاحب الـ22 عاما، قائلا:" هناك اتصالات جارية بينى وريال مدريد في الوقت الحالي لكنني لن أتحدث عنها".
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بالأرقام.. بوجبا يتفوق وحده على ثلاثي ريال مدريد

بعد 4 مباريات ضعيفة خاضها ريال مدريد في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، والتي تلت نتائج كارثية في الموسم الماضي، بات من الواضح أن ريال مدريد لا يزال بحاجة إلى التدعيمات، وعلى رأسها التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، فهو اللاعب الذي يحتاج إليه الريال بشدة بعد المستوى الباهت الذي قدمه الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس في المباريات الودية الأخيرة، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، وظهر افتقارهم الشديد إلى كاسيميرو، والحقيقة أن الثلاثي السابق ذكره لم يقدموا أرقاما مقاربة لما قدمه بوجبا الموسم الماضي، الذي يعد ضعيفا للغاية بالنسبة لمانشستر يونايتد.
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9 صفقات بانتظار الحسم قبل غلق ميركاتو البريميرليج

يغلق الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي يوم 8 من شهر أغسطس الجاري، ومع تبقى 6 أيام لا تزال هناك بعض الصفقات لم تحسم بعد، أبرزها النجم الفرنسي بول بوجبا الذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معه، إلا أن مانشستر يونايتد يرفض التفريط في خدماته بأقل من 150 مليون يورو، وهناك قائد سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديز الذي يرغب اليونايتد وتوتنهام في التعاقد معه بعد تسجيله 32 هدفًا الموسم الماضي، وهناك الصفقة التبادلية المنتظرة بين اليونايتد ويوفنتوس والخاصة بالثنائي باولو ديبالا وروميلو لوكاكو، خاصة أن الثنائي لم يشارك في الفترة الإعدادية للموسم الجديد.
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أسطورة مانشستر يونايتد: رحيل بوجبا أفضل للجميع

علق تيدي شيرنجهام، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، مؤكدا أن "من الأفضل لليونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا". وقال تيدي شيرنجهام في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجون من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد، ومن الأفضل للجميع أن يرحل، وإذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم أيا كان الثمن، وأنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".
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