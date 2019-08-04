سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

بول بوجبا

أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال المدرب النرويجي في هذا الشأن، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يوجد لديّ أي شك في أن بوجبا سيستمر مع مانشستر يونايتد هذا الصيف، سيعود من جديد إلى التدريبات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. هذه ليست إصابة ولكنه شعور ببعض الألم". وتابع سولسكاير: "لم يكن بإمكاني المغامرة بأي شيء هذا الأسبوع، ومن

وقال المدرب النرويجي في هذا الشأن، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يوجد لديّ أي شك في أن بوجبا سيستمر مع مانشستر يونايتد هذا الصيف، سيعود من جديد إلى التدريبات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. هذه ليست إصابة ولكنه شعور ببعض الألم".



وتابع سولسكاير: "لم يكن بإمكاني المغامرة بأي شيء هذا الأسبوع، ومن المفترض أن يكون بوجبا جاهزا للمباراة الأولى في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي".



يذكر أن اسم بوجبا ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى ريال مدريد، لرغبة زيدان في التعاقد معه، كما ارتبط اسمه أيضا بالعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس، في الوقت الذي أكد فيه بوجبا في بداية الصيف، رغبته في وضع حد لمسيرة 3 سنوات مع مانشستر يونايتد، والبحث عن خوض تحدّ جديد.



