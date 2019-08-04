رياضة

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال المدرب النرويجي في هذا الشأن، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يوجد لديّ أي شك في أن بوجبا سيستمر مع مانشستر يونايتد هذا الصيف، سيعود من جديد إلى التدريبات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. هذه ليست إصابة ولكنه شعور ببعض الألم". وتابع سولسكاير: "لم يكن بإمكاني المغامرة بأي شيء هذا الأسبوع، ومن
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في ميلاده الـ38.. ما عاصره «تركي» لم يرَه شاب بعمره

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، عن عيد ميلاده الـ38، الذي يحل اليوم الأحد، إذ إنه من مواليد 4 أغسطس 1981، ونشر «أبو ناصر» الرئيس الحالي لنادي ألميريا الإسباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة له يعلق بها على احتفاله بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، قائلا: «37 سنة مرت، بدأت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن».
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فان دي بيك يؤكد مفاوضات ريال مدريد مع أياكس

بات اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك قريبًا للغاية من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان ينظر إلى فان دي بيك بوصفه الصفقة البديلة إن فشل الفريق الملكي في الظفر بخدمات النجم الفرنسي بول بوجبا، إلا أن المرينجي يرغب في التعاقد مع الثنائي هذا الصيف، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى توصل ريال مدريد إلى اتفاق على البنود الشخصية في عقد فان دي بيك، وقال الأخير عقب تعادل أياكس أمس، مع فيتيس في الدوري الهولندي: "بالفعل هناك مفاوضات بين الريال وأياكس، ولكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".
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جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
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9 صفقات بانتظار الحسم قبل غلق ميركاتو البريميرليج

يغلق الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي يوم 8 من شهر أغسطس الجاري، ومع تبقى 6 أيام لا تزال هناك بعض الصفقات لم تحسم بعد، أبرزها النجم الفرنسي بول بوجبا الذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معه، إلا أن مانشستر يونايتد يرفض التفريط في خدماته بأقل من 150 مليون يورو، وهناك قائد سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديز الذي يرغب اليونايتد وتوتنهام في التعاقد معه بعد تسجيله 32 هدفًا الموسم الماضي، وهناك الصفقة التبادلية المنتظرة بين اليونايتد ويوفنتوس والخاصة بالثنائي باولو ديبالا وروميلو لوكاكو، خاصة أن الثنائي لم يشارك في الفترة الإعدادية للموسم الجديد.
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لاعب اليونايتد مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى

كشف أندرياس بيريرا، لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله الفرنسي بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وارتبط بول بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، علمًا بأن بوجبا سبق أن صرح بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.
بوجبا

سولسكاير يفتح النار على الإعلام بسبب بوجبا

قلل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من أهمية التكهنات حول رغبة بول بوجبا في مغادرة النادي، وقال إن وسائل الإعلام لديها أجندة ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم. وأبلغ وكيل أعمال بوجبا صحيفة تايمز أخيرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال اللاعب نفسه في طوكيو الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت حان من أجل تحد جديد في مكان آخر. وذكرت تقارير أن يوفنتوس وريال مدريد يرغبان في ضم بوجبا ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته لأستراليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يواجه بيرث جلوري يوم السبت وديا.
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رايولا يتهم مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن بوجبا

اتهم مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، فريق مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن النجم الفرنسي، حتى مع معرفة الإدارة برغبة بوجبا في الرحيل، وقال رايولا في بيان: "اللاعب لم يرتكب أي شيء بصورة خاطئة، تعامل بوجبا باحترام واحترافية في كل شيء، والنادي يعرف شعور اللاعب منذ فترة طويلة، ومن العار أن هناك أشخاصا يحبون فقط الانتقاد دون الاستناد إلى المعلومات الصحيحة، وأشعر بالأسف من عدم محاولة النادي اتخاذ أي خطوة تجاه هؤلاء الأشخاص، ونأمل في أن نتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف في الفترة المقبلة".
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