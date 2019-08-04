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ارتفع لـ96 مليار دولار.. تفاصيل الدين الخارجي لمصر

سجل حجم ديون مصر الخارجية نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018.. وشكلت ديون مصر للدول العربية النسبة الكبرى من إجمالي حجم الدين الخارجي للبلاد
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
ديون خارجية
ديون خارجية
ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت نحو 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بينما تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
ديون مصر للدول العربية والأجنبية ارتفع الدين الخارجي على مصر للدول الأخرى ليسجل 14.933 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 11.717 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وأكد التقرير أن الدول العربية تتصدر قائمة الدين الخارجي لمصر. وجاءت قائمة الدول المقرضة لمصر
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شركة-فودافون

عطل في شبكة فودافون.. والشركة تبحث عن الأسباب

تشهد شبكة فودافون مصر عطلا فنيا في الوقت الحالي، وهو مستمر منذ ساعة تقريبا وحتى الآن، وهو ما يمنع المشتركين من إجراء اتصالات، بينما يظهر لدى آخرين أنهم خارج نطاق التغطية، وبالعودة إلى مسؤولين بالشركة أكدوا أنه جار الوقوف على أسباب العطل ومن ثم إيضاح ذلك للرأي العام. وكانت فودافون مصر قد شهدت تعطل شبكتها قبيل عيد الفطر المبارك بيوم، وذلك لعدة ساعات، وهو ما أدى إلى فرض جهاز تنظيم الاتصالات غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه على الشركة نتيجة العطل.
سلع-غذائية

الحكومة تعلن انخفاض معدل التضخم لأقل من 10%

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، إنه في بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قل معدل النمو، وزادت معدلات التضخم، وأثر ذلك بالطبع فى القوة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن معدل التضخم انخفض الآن إلى أقل من 10%، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 25%. وأضاف كمالي ،أنه مع تراجع معدلات النمو عام 2011 والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان لا بد من أن تزيد معدلات الفقر، مؤكدا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، والحد كذلك من زيادة نسبة الفقر.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.51 جنيه، ونحو 16.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي الكويتي نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1441 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الدولار-مقابل-الجنيه

فقد 16 قرشا في شهر.. كم يصل سعر الدولار نهاية 2019؟

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، ليفقد نحو 16 قرشا خلال شهر يوليو الماضي، إذ استهلت العملة الخضراء الشهر مسجلة نحو 16.75 جنيه للبيع، لتنخفض إلى مستوى 16.59 جنيه في 31 يوليو 2019، ليواصل الجنيه المصري رحلته لاستعادة قيمته أمام الدولار. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، حيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
الدولار (2)

«الجمارك» تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال أغسطس

أعلنت مصلحة الجمارك، الأربعاء، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، والتى سيتم العمل بها اعتبارا من غد الخميس وحتى نهاية أغسطس. وأوضحت الجمارك، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
الديون الخارجية (2)

مصر تستهدف سداد 14.5 مليار دولار خلال 6 أشهر

تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت نحو 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. ويتكون الدين الخارجي معظمه من ديون دول نادي باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وتستحوذ الديون بالعملة الأجنبية على 43.4% من إجمالي الديون القائمة.
البنك الدولي

بعد انتهائه.. 5 مؤسسات دولية تشيد بالإصلاح الاقتصادي

بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة السادسة والأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار، ينتهى بذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر بالاتفاق مع الصندوق في عام 2016. وخلال الثلاث سنوات الماضية، استطاعت مصر تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية على الرغم من الالتزام بتنفيذ مجموعة من الإجراءات أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
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