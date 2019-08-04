ارتفع لـ96 مليار دولار.. تفاصيل الدين الخارجي لمصر

سجل حجم ديون مصر الخارجية نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018.. وشكلت ديون مصر للدول العربية النسبة الكبرى من إجمالي حجم الدين الخارجي للبلاد

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت نحو 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بينما تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.

ديون مصر للدول العربية والأجنبية ارتفع الدين الخارجي على مصر للدول الأخرى ليسجل 14.933 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 11.717 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وأكد التقرير أن الدول العربية تتصدر قائمة الدين الخارجي لمصر. وجاءت قائمة الدول المقرضة لمصر

ديون مصر للدول العربية والأجنبية

ارتفع الدين الخارجي على مصر للدول الأخرى ليسجل 14.933 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 11.717 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وأكد التقرير أن الدول العربية تتصدر قائمة الدين الخارجي لمصر.

وجاءت قائمة الدول المقرضة لمصر وفقا لما يلي:

- السعودية: بقيمة مديونية تبلغ نحو 8.7 مليار دولار، منها ودائع بنحو 7.5 مليار دولار، و1.187 مليار دولار ديونا أخرى.

- الإمارات العربية المتحدة: بقيمة مديونية تبلغ نحو 6.78 مليار دولار، منها ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 5.9 مليار دولار، و882 مليون دولار ديونا أخرى.

- الكويت: بقيمة مديونية تبلغ نحو 4.998 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، و999 مليون دولار ديونا أخرى.

- الصين: بقيمة مديونية تبلغ نحو 3.731 مليار دولار.

- ألمانيا: بقيمة مديونية تبلغ نحو 2.926 مليار دولار.

- اليابان: بقيمة مديونية تبلغ نحو 2.258 مليار دولار.

- فرنسا: بقيمة مديونية تبلغ نحو 1.326 مليار دولار.

- الولايات المتحدة الأمريكية: بقيمة مديونية تبلغ نحو 1.045 مليار دولار.

- إسبانيا: بقيمة مديونية تبلغ نحو 261.7 مليون دولار.

- الدنمارك: بقيمة مديونية تبلغ نحو 77.9 مليون دولار.

- النمسا: بقيمة مديونية تبلغ نحو 62.9 مليون دولار.

- إيطاليا: بقيمة مديونية تبلغ نحو 58.4 مليون دولار.

- هولندا: بقيمة مديونية تبلغ نحو 50.6 مليون دولار.

- كندا: بقيمة مديونية تبلغ نحو 32.63 مليون دولار.

- إنجلترا: بقيمة مديونية تبلغ نحو 10.97 مليون دولار.

قروض المؤسسات الدولية

ارتفعت القروض التي حصلت عليها مصر من المؤسسات الدولية بنحو 2.96 مليار دولار خلال عام 2018 لتصل إلى 28.998 مليار دولار، في مقابل نحو 26.036 مليار دولار بنهاية عام 2017، وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، جاءت قائمة المؤسسات الدولية الدائنة وفقا لما يلي:

- البنك الدولي: بلغت قيمة القروض نحو 9.33 مليار دولار بنهاية عام 2018، في مقابل 7.709 مليار دولار بنهاية 2017.

- صندوق النقد الدولي: ارتفعت قيمة قروض الصندوق لمصر لتصل إلى 9.22 مليار دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2017.

- البنك الإفريقي للتنمية: سجلت قروض البنك نحو 2.86 مليار دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 2.490 مليار دولار بنهاية 2017.

- بنك الاستثمار الأوروبي: سجلت قروض البنك نحو 2.71 مليار دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 2.43 مليار دولار بنهاية 2017.

- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: ارتفعت قروض الصندوق لتسجل 1.537 مليار دولار بنهاية 2018، مقابل 1.508 مليار دولار بنهاية 2017.

- المؤسسة الدولية للتنمية: سجلت قروض المؤسسة نحو 606.2 مليون دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 735.7 مليون دولار خلال عام 2017.

- البنك الإسلامي للتنمية: سجلت قروض البنك نحو 598.14 مليون دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 567.48 مليون دولار خلال عام 2017.

- صندوق النقد العربي: بلغت حجم ديون الصندوق نحو 574.5 مليون دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 784.96 مليون دولار خلال عام 2017.

- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: سجلت ديون البنك نحو 382.6 مليون دولار بنهاية عام 2018، في مقابل 221.9 مليون دولار بنهاية 2017.

تفاصيل الاقتراض بالعملات الأجنبية

بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، جاء الدولار الأمريكي في مقدمة العملات الأجنبية التي تم الاقتراض بها، إذ استحوذت العملة الخضراء على نحو 63.75% من إجمالي مكونات الدين الخارجى لمصر بنهاية عام 2018.

وجاءت قائمة القروض بالعملات الأجنبية وفقا لما يلي:

- الدولار الأمريكي: بلغت قيمة القروض الخارجية بعملة الدولار نحو 61.594 مليار دولار بنهاية عام 2018، في مقابل 53.77 مليار دولار خلال 2017.

- اليورو الأوروبي: بلغت قيمة القروض الخارجية بعملة اليورو نحو 14.237 مليار دولار بنهاية عام 2018، في مقابل 11.521 مليار دولار خلال 2017.

- اليوان الصيني: بلغت قيمة القروض الخارجية بعملة اليوان الصيني نحو 3.632 مليار دولار بنهاية عام 2018، في مقابل 2.766 مليار دولار خلال عام 2017.

- الدينار الكويتي: بلغت قيمة القروض الخارجية بعملة الدينار نحو 2.536 مليار دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 2.49 مليار دولار خلال عام 2017.

- الين الياباني: بلغت قيمة القروض الخارجية بعملة الين نحو 2.34 مليار دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 2.24 مليار دولار خلال عام 2017.

- الريال السعودي: بلغت قيمة القروض الخارجية بعملة الريال نحو 1.18 مليار دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 583.47 مليون دولار خلال عام 2017.

- الفرنك السويسري: بلغت قيمة القروض الخارجية بعملة الفرنك نحو 163 مليون دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 158.2 مليون دولار خلال عام 2017.

- الدرهم الإماراتي: بلغت قيمة القروض الخارجية بعملة الدرهم نحو 41.13 مليون دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 33.66 مليون دولار خلال عام 2017.

- الجنيه الإسترليني: بلغت قيمة القروض الخارجية بعملة الجنيه الإسترليني نحو 17.7 مليون دولار بنهاية عام 2018، في مقابل نحو 24.21 مليون دولار خلال عام 2017.