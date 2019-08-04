رياضة

في ميلاده الـ38.. ما عاصره «تركي» لم يرَه شاب بعمره

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، عن عيد ميلاده الـ38، الذي يحل اليوم الأحد، إذ إنه من مواليد 4 أغسطس 1981، ونشر «أبو ناصر» الرئيس الحالي لنادي ألميريا الإسباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة له يعلق بها على احتفاله بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، قائلا: «37 سنة مرت، بدأت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن».
وتابع تركي: «إذا كان العمر يقاس بالتجارب والأحداث والتحديات والانتصار والهزيمة والنجاح والفشل، فأعتقد أنني رأيت ما يفوق ما رآه شاب بـ37 في عمره، أتمنى أن القادم يكون أريح وأهدى بالنسبة لي، وأستطيع التركيز في حياتي الخاصة وأحلامي». وُلد تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ في الرابع
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بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
فان-دى-بيك

فان دي بيك يؤكد مفاوضات ريال مدريد مع أياكس

بات اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك قريبًا للغاية من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان ينظر إلى فان دي بيك بوصفه الصفقة البديلة إن فشل الفريق الملكي في الظفر بخدمات النجم الفرنسي بول بوجبا، إلا أن المرينجي يرغب في التعاقد مع الثنائي هذا الصيف، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى توصل ريال مدريد إلى اتفاق على البنود الشخصية في عقد فان دي بيك، وقال الأخير عقب تعادل أياكس أمس، مع فيتيس في الدوري الهولندي: "بالفعل هناك مفاوضات بين الريال وأياكس، ولكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك".
جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
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تركي آل شيخ

رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ: 72 ساعة حاسمة

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق الجدل بعدما وجه رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:" 72 ساعة حاسمة"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام القادمة، وسادت حالة من الجدل في التعليقات على منشور آل الشيخ البعض توقع عودته إلى نادي بيراميدز من جديد، والبعض الآخر توقع نيته في إعلان ناديه الجديد. ورحل تركي آل الشيخ نهائيًا عن نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونقل ملكية النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
حسام-البدرى

التعليق الأول من حسام البدري على توليه قيادة الزمالك

نفى حسام البدري الرئيس السابق لنادي بيراميدز، والمدير الفني لفريق الأهلي الأسبق، قيامه بالتوقيع على عقود قيادة فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك في بيان رسمي اليوم الجمعة، قائلًا: "تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك.. أؤكد أن هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع، وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك فقد أكدت أن سواء الأهلي أو الزمالك أبناؤهم أحق بهما، وإنني أعيد وأكرر ذلك."
حسام-البدرى

رئيس المقاولون: لم أتوقع هذا التصرف من البدري

أكد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن فريقه قدم موسمًا جيدًا، وظهر بشكل رائع في معظم المباريات، ولولا عدم التوفيق في بعضها لكان للمركز شأن آخر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز. وأشار صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، إلى أن عماد النحاس المدير الفني، أضاف الكثير لفريق ذئاب الجبل، مضيفًا: «كنا نأمل في الوصول للمربع الذهبي لكن يظل ما حققناه جيدا للغاية».
تركي-آل-الشيخ

تعليق مثير من تركي آل الشيخ على صورته مع أبو ريدة

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي السابق صورة تجمعه بهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، حيث علق آل الشيخ على الصورة: "شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة... أقوى شخصية عربية في الفيفا... أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة.
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