في ميلاده الـ38.. ما عاصره «تركي» لم يرَه شاب بعمره

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

تركي آل الشيخ

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، عن عيد ميلاده الـ38، الذي يحل اليوم الأحد، إذ إنه من مواليد 4 أغسطس 1981، ونشر «أبو ناصر» الرئيس الحالي لنادي ألميريا الإسباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة له يعلق بها على احتفاله بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، قائلا: «37 سنة مرت، بدأت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن».

وتابع تركي: «إذا كان العمر يقاس بالتجارب والأحداث والتحديات والانتصار والهزيمة والنجاح والفشل، فأعتقد أنني رأيت ما يفوق ما رآه شاب بـ37 في عمره، أتمنى أن القادم يكون أريح وأهدى بالنسبة لي، وأستطيع التركيز في حياتي الخاصة وأحلامي». وُلد تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ في الرابع