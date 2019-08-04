«الرادار» يضبط 1957 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تحرير:تهامى البندارى ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

أجهزة الرادار- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية في كل الميادين والمحاور والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى والطرق السريعة، بينما تم تشديد الخدمات المرورية وتكثيف الرادار في كل الطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1957 مخالفة خلال 24 ساعة التقطتها أجهزة الرادارات بالطرق السريعة، بينما تشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات، بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة. انتشرت الخدمات المرورية