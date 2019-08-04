الحكومة تعلن انخفاض معدل التضخم لأقل من 10%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

أسعار السلع

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، إنه في بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قل معدل النمو، وزادت معدلات التضخم، وأثر ذلك بالطبع فى القوة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن معدل التضخم انخفض الآن إلى أقل من 10%، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 25%. وأضاف كمالي ،أنه مع تراجع معدلات النمو عام 2011 والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان لا بد من أن تزيد معدلات الفقر، مؤكدا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، والحد كذلك من زيادة نسبة الفقر.

وأكد أنه لا بد من معرفة ودراسة أسباب الفقر والتضخم أولا، لنستطيع العمل على وضع حلول لهما، مشيرا إلى أن معدلات الفقر خلال الـ20 عاما الماضية كانت في تزايد مستمر حتى مع النمو الاقتصادي خلال عامي 2006 و2007. وأوضح كمالي أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، مشيرا إلى أن قياس