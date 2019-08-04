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الحكومة تعلن انخفاض معدل التضخم لأقل من 10%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
أسعار السلع
أسعار السلع
قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، إنه في بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قل معدل النمو، وزادت معدلات التضخم، وأثر ذلك بالطبع فى القوة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن معدل التضخم انخفض الآن إلى أقل من 10%، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 25%. وأضاف كمالي ،أنه مع تراجع معدلات النمو عام 2011 والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان لا بد من أن تزيد معدلات الفقر، مؤكدا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، والحد كذلك من زيادة نسبة الفقر.
وأكد أنه لا بد من معرفة ودراسة أسباب الفقر والتضخم أولا، لنستطيع العمل على وضع حلول لهما، مشيرا إلى أن معدلات الفقر خلال الـ20 عاما الماضية كانت في تزايد مستمر حتى مع النمو الاقتصادي خلال عامي 2006 و2007. وأوضح كمالي أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، مشيرا إلى أن قياس
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شركة-فودافون

عطل في شبكة فودافون.. والشركة تبحث عن الأسباب

تشهد شبكة فودافون مصر عطلا فنيا في الوقت الحالي، وهو مستمر منذ ساعة تقريبا وحتى الآن، وهو ما يمنع المشتركين من إجراء اتصالات، بينما يظهر لدى آخرين أنهم خارج نطاق التغطية، وبالعودة إلى مسؤولين بالشركة أكدوا أنه جار الوقوف على أسباب العطل ومن ثم إيضاح ذلك للرأي العام. وكانت فودافون مصر قد شهدت تعطل شبكتها قبيل عيد الفطر المبارك بيوم، وذلك لعدة ساعات، وهو ما أدى إلى فرض جهاز تنظيم الاتصالات غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه على الشركة نتيجة العطل.
الدولار

ارتفع لـ96 مليار دولار.. تفاصيل الدين الخارجي لمصر

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت نحو 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بينما تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.51 جنيه، ونحو 16.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي الكويتي نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1441 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الزيادة-السكانية

مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميا في الزيادة السكانية

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الزيادة السنوية في عدد السكان بنسبة 2.3%، ليبلغ عدد الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة. وأضافت الوزارة أن نسبة الفقر تزيد بزيادة حجم الأسرة، حيث إن 7% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 إلى 7 أفراد، كما أن نسبة 76% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
بنزين

التخطيط: أغنى 40% من السكان استفادوا من دعم الطاقة

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أغنى 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة، بينما أفقر 40% يستفيدون من 25% فقط. وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن الدولة قامت بزيادة الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه أكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال خمس سنوات، إذ تبلغ الاستثمارات الموجهة لتلك البرامج نحو 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، مقارنةً بنحو 198.6 مليار جنيه في 2014- 2015 بمعدل نمو 65%.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص نحو 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في مارس الماضي، إذ بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعا لـ614 قرية، مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ9.8 مليون مواطن مستفيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة ترتكز على عدد من المحاور، تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو بوصفه شرطا ضروريا.
مجلس-النواب (1)

برلمانيون عن زيادة معدلات الفقر: مكافحتها ضرورة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات الفقر إلى 32.5 % مقابل 27.8 % عام 2015، بالرغم من جهود الإصلاح الاقتصادي، مشددين على عمل إجراءات تكافح الفقر متمثلة في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل، وإعادة النظر في الاستثمار. وتبلغ نسبة إنفاق الأسرة المصرية السنوي على السكن ومستلزماته نحو 18.6% من إجمالي الإنفاق السنوي بقيمة تبلغ 9.5 ألف جنيه، و9.9% على خدمات الرعاية الصحية، بقيمة تبلغ نحو 5.09 ألف جنيه، و4.5% من متوسط الإنفاق السنوي على التعليم بقيمة تبلغ 5184 جنيها.
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