خريطة الكثافات المرورية بميادين القاهرة والجيزة

شهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء مع تباطؤ في حركة السيارات وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية

تحرير:تهامى البندارى ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

كثافات مرورية- أرشيفية

رصدت كاميرات المراقبة المتصلة بشاشات غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، اختناقات مرورية بمختلف المحاور الرئيسية وميادين القاهرة والجيزة، لا سيما الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وظهرت كثافات مرورية واضحة بالميادين الرئيسية والكباري الناقلة لحركة السيارات بين محافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ورفع أي إشغالات من شأنها إحداث تكدسات مرورية.

سجلت شاشات غرفة العمليات زحاما مروريا بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس. تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم