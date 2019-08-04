خريطة الكثافات المرورية بميادين القاهرة والجيزة
شهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء مع تباطؤ في حركة السيارات وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية
تحرير:تهامى البندارى
٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
كثافات مرورية- أرشيفية
رصدت كاميرات المراقبة المتصلة بشاشات غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، اختناقات مرورية بمختلف المحاور الرئيسية وميادين القاهرة والجيزة، لا سيما الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وظهرت كثافات مرورية واضحة بالميادين الرئيسية والكباري الناقلة لحركة السيارات بين محافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ورفع أي إشغالات من شأنها إحداث تكدسات مرورية.
سجلت شاشات غرفة العمليات زحاما مروريا بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.
تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم
سجلت شاشات غرفة العمليات زحاما مروريا بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.
تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقتا الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.
وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة، اتجاه مناطق وسط البلد والاتجاه المقابل؛ بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارعي عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.
وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو في أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية.
كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، كما ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وبدا واضحا ظهور كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام في اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارع عباس العقاد.
أما في الطريق الزراعي، فقد ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، وللقادم من الأقاليم قاصدًا القاهرة، والمتجه من المنيب إلى طريق الأتوستراد والتجمع الخامس، وكذا في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، والأمر نفسه بالتجمع الخامس اتجاه البساتين وزهراء المعادي.
وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق (القاهرة- الإسكندرية) الزراعي من قرية سنديون حتى قلما، والعكس؛ بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك أعلى كوبري قليوب حتى مطلع الطريق الدائري، وللمتجه إلى الأقاليم.
وفي الجيزة ظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر، ومن الشيخ زايد إلى ميدان لبنان.
وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، مع تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام، وصولا إلى ميدان الرماية.
زحام معتاد تم رصده بشارع الهرم، خاصة بمنطقة مشعل، وتكدس مروري بشارع فيصل ومناطق الطالبية والطوابق، إضافة إلى زحام مروري بشارع السودان، وتحديدا في محيط محطة مترو جامعة القاهرة.
وأعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، ظهرت كثافات مرورية متحركة، وكذلك الأمر بكباري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي نتيجة أعمال الإصلاحات.