رياضة

رسميا.. ميلان يعلن ضم نجم الجزائر إسماعيل بن ناصر

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
إسماعيل بن ناصر
إسماعيل بن ناصر
أعلن نادي ميلان الإيطالي عن ضم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت في مصر وتوج بلقبها محاربو الصحراء، من صفوف إمبولي بعقد يمتد حتى عام 2024، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للروسونيري، وتناول الموقع مسيرة اللاعب الذي ولد في مدينة أرل الفرنسية يوم 1 ديسمبر من عام 1997، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في صفوف فريق الشباب لنادي أرل أفينون الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، والذي لعب في صفوف فريقه الأول في عام 2014.
وانتقل ابن ناصر إلى صفوف أرسنال الإنجليزي في عام 2015، وشارك في 23 مباراة مع الفريق تحت 23 سنة قبل أن يشارك مع الفريق الأول في نفس العام. وفي عام 2017، انتقل إلى صفوف تورز الفرنسي الناشط في دوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق في 16 مباراة، وسجل هدفا وحيدا، قبل أن ينضم في نفس العام
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أرسنال في ضيافة برشلونة بكأس جامبر اليوم

يحتضن ملعب الكامب نو اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء، مباراة برشلونة وأرسنال، في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوى في شهر أغسطس، ويحتضنها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، بل والأكثر أن هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة، مقابل مرتين لفريق كولن الألماني.
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حمادة صدقي: حزين لطريقة اختيار الجهاز الفني الجديد

كشف حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، نجم الأهلي الأسبق، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن توليه عضوا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وقال صدقي في تصريحات إذاعية لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، على راديو «هيتس»، صباح اليوم الأحد: «لم يتحدث معي أي مسؤول لأكون عضوا في الجهاز الفني لمنتخب مصر مع حسام البدري أو حسن شحاتة أو أي مدرب آخر»، وتابع: «حسام البدري أخي الأكبر وكان قائدي في الأهلي وهو مدرب كبير ومخضرم».
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مارادونا: أعشق ميسي المتمرد.. أخيرا بات يشبهني

تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا لصحيفتي "TyC Sports" و"La Red" الأرجنتينيتين، في أثناء وجوده في أحد المستشفيات تمهيدا لإجراء جراحة في ركبته اليمنى، عن مواطنه ليونيل ميسي، والسلوك الذي ظهر به في منافسات كوبا أمريكا الأخيرة، التي توجت بلقبها البرازيل على أرضها الشهر الماضي، مشيرا إلى إعجابه الشديد بسلوك نجم برشلونة وقائد الأرجنتين الذي ذكره كثيرا بنفسه، بسبب التصريحات التي هاجم من خلالها بشدة ما سماه "الفساد في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم".
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إمبولي: جماهير ميلان ستعشق إسماعيل بن ناصر

من المنتظر أن يحسم ميلان صفقة انتقال اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر من صفوف إمبولي في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت في مصر يوم الجمعة الماضي، وتتويجه بأفضل لاعب في البطولة، ليخرج المدير الرياضي لإمبولي، بيترو أكاردي، للتحدث عن انتقاله المرتقب إلى ميلان، بحسب ما نقلته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إذ قالت: "إسماعيل مقاتل، سيحبه كثيرا عشاق ميلان، نملك كشافين مميزين في القارة الأوروبية، وعندما نجد موهبة بارزة لا نتركها، وذلك الحال مع ابن ناصر".
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4 نجوم من الكان يُنتظر انتقالهم للبريميرليج

تعد البطولات الكبرى من المحطات الهامة التي يحرص فيها مستكشفو المواهب على اختيار أفضل اللاعبين البارزين لنقلهم إلى الدوريات الكبرى وعلى رأسها الدوري الإنجليزي. وبعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية أمس، رصدت صحيفة "ميرور" البريطانية 4 لاعبين من المتوقع انتقالهم إلى البريميرليج بعد تألقهم في الكان. كانت البداية من آدم وناس لاعب نابولي الإيطالي، الذي يتمتع بسرعة كبيرة على الأجنحة تناسب أسلوب لعب الدوري الإنجليزي، وسجل 3 أهداف في البطولة، ليدخل اهتمامات خافي جارسيا مدرب واتفورد.
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ابن ناصر.. حارب والده من أجل الجزائر لتكافئه الكرة

هو لاعب ديناميكي ونشيط وصغير في السن، يبلغ من العمر 21 عاما، فاللاعب الذي يلعب بقدمه اليسرى يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويحد من المواهب الواعدة بشدة في كرة القدم الحديثة، فبإمكانه اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب من الارتكاز واللعب "بوكس تو بوكس" وكصانع لعب، فأسلوب لعبه إيطالي من الطراز الرفيع، ويتميز بالسرعة والرؤية والذكاء والمهارات العالية. إنه إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت أمس في مصر، وأحد أهم العوامل التي مكنت الجزائر من التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخها.
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إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
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