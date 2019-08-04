رسميا.. ميلان يعلن ضم نجم الجزائر إسماعيل بن ناصر

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

إسماعيل بن ناصر

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن ضم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت في مصر وتوج بلقبها محاربو الصحراء، من صفوف إمبولي بعقد يمتد حتى عام 2024، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للروسونيري، وتناول الموقع مسيرة اللاعب الذي ولد في مدينة أرل الفرنسية يوم 1 ديسمبر من عام 1997، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في صفوف فريق الشباب لنادي أرل أفينون الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، والذي لعب في صفوف فريقه الأول في عام 2014.

وانتقل ابن ناصر إلى صفوف أرسنال الإنجليزي في عام 2015، وشارك في 23 مباراة مع الفريق تحت 23 سنة قبل أن يشارك مع الفريق الأول في نفس العام. وفي عام 2017، انتقل إلى صفوف تورز الفرنسي الناشط في دوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق في 16 مباراة، وسجل هدفا وحيدا، قبل أن ينضم في نفس العام

وانتقل ابن ناصر إلى صفوف أرسنال الإنجليزي في عام 2015، وشارك في 23 مباراة مع الفريق تحت 23 سنة قبل أن يشارك مع الفريق الأول في نفس العام.



وفي عام 2017، انتقل إلى صفوف تورز الفرنسي الناشط في دوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق في 16 مباراة، وسجل هدفا وحيدا، قبل أن ينضم في نفس العام إلى إمبولي.



ومثَّل ابن ناصر منتخب فرنسا تحت 18 و19 سنة، قبل أن يقرر تمثيل الجزائر في عام 2016، وشارك مع محاربي الصحراء في 16 مباراة دولية، منها 7 مباريات في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، والتي ساعد فيها الجزائر في التتويج باللقب الإفريقي الثاني في تاريخها، والأول منذ 29 عامًا، بعروض قوية منحته جائزة اللاعب الأفضل في البطولة.