9 قتلى و16 مصابا في إطلاق نار بأوهايو الأمريكية

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، في إطلاق نار بولاية "أوهايو" الأمريكية اليوم الأحد. وحسب صحيفة "دايتون ديلي نيوز" المحلية، فإن "الهجوم وقع وسط منطقة دايتون وتسبب بمقتل 10 وإصابة العشرات بجروح"، مشيرة إلى أن "الشرطة تصدت للمسلح الأول، فيما تبحث عن مطلق النار الثاني وسط توقعات أنه قد غادر المنطقة". وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة". من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن الشرطة الأمريكية، إن حاث إطلاق النار أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وجاء هجوم "أوهايو" بعد ساعات من إطلاق نار بولاية "تكساس" الجنوبية تسبب بمقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 26 بجروح، حسب آخر إحصائية رسمية نشرتها أسوشييتد برس. وأفادت السلطات الأمريكية أن المشتبه به في حادث المركز التجاري بولاية تكساس، هو شاب عمره 21 عاما، من ضاحية ألين، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت تقارير