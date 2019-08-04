إيران تحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج

تحرير:وكالات ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

سفن إيرانية

استمرارا لمسلسل الاستفزازات الإيرانية في مياه الخليج، أعلن الحرس الثوري، اليوم الأحد عن احتجازه سفينة أجنبية كانت قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج. وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري، فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي بحجة أنها تهرب بنزين، وتم سحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وفقا لـ"روسيا اليوم".. وكان الحرس الثوري، أعلن في وقت سابق، مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لم تلتزم بقوانين الملاحة، فيما حذرت بريطانيا طهران، قائلة: إن عليها اتباع القواعد الدولية والإفراج عن الناقلة التي تحتجزها إذا كانت تريد "الخروج من الظلام".

وصرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "إذا كان الإيرانيون يريدون الخروج من الظلام وتقبّلهم كعضو مسؤول بالمجتمع الدولي، فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن المدمرة البحرية "أتش أم أس دانكن" وصلت إلى مياه الخليج لتأمين