جريمة

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات الضباط

العميد طه فودة لرئاسة قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي والعقيد فوزي عامر مفتشين لقطاع أكتوبر، والعميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع شمال، والعقيد أحمد الوليلي مفتشا للشمال
تحرير:التحرير ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
وزير الداخلية
وزير الداخلية
اعتمد اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الأحد، حركة تنقلات ضباط الجيزة، وشملت رؤساء ومفتشي القطاعات ورؤساء المباحث. وشملت الحركة تولي العميد أسامة عبد الفتاح رئاسة قطاع غرب والعقيد محمد راسخ مفتشا لمباحث الهرم والرائد كريم عبد الواحد وكيلا للفرقة، والعقيد محمد الشاذلي مفتشا للغرب والمقدم هشام بهجت وكيلا للفرقة، والعقيد محمد أمين مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد غراب وكيلا للفرقة. كما تولى العميد طه فودة رئاسة قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي والعقيد فوزي عامر مفتشين لقطاع أكتوبر.
كما شملت تولي المقدم مروان مشرف والمقدم مصطفى زيدان وكيلين للفرقة، والعقيد محمد عرفان مفتشا لشمال أكتوبر. وفي قطاع الشمال، العميد عمرو طلعت رئيسا للقطاع، والعقيد أحمد الوليلي مفتشا للشمال، والمقدم أمثل حرحش وكيلا للفرقة، والعقيد عمرو البرعي مفتشا لفرقة الوسط، والمقدم محمد أبو زيد وكيلا للفرقة. وشملت
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