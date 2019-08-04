مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات الضباط
العميد طه فودة لرئاسة قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي والعقيد فوزي عامر مفتشين لقطاع أكتوبر، والعميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع شمال، والعقيد أحمد الوليلي مفتشا للشمال
تحرير:التحرير
٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
وزير الداخلية
اعتمد اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الأحد، حركة تنقلات ضباط الجيزة، وشملت رؤساء ومفتشي القطاعات ورؤساء المباحث.
وشملت الحركة تولي العميد أسامة عبد الفتاح رئاسة قطاع غرب والعقيد محمد راسخ مفتشا لمباحث الهرم والرائد كريم عبد الواحد وكيلا للفرقة، والعقيد محمد الشاذلي مفتشا للغرب والمقدم هشام بهجت وكيلا للفرقة، والعقيد محمد أمين مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد غراب وكيلا للفرقة.
كما تولى العميد طه فودة رئاسة قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي والعقيد فوزي عامر مفتشين لقطاع أكتوبر.
كما شملت تولي المقدم مروان مشرف والمقدم مصطفى زيدان وكيلين للفرقة، والعقيد محمد عرفان مفتشا لشمال أكتوبر.
وفي قطاع الشمال، العميد عمرو طلعت رئيسا للقطاع، والعقيد أحمد الوليلي مفتشا للشمال، والمقدم أمثل حرحش وكيلا للفرقة، والعقيد عمرو البرعي مفتشا لفرقة الوسط، والمقدم محمد أبو زيد وكيلا للفرقة.
وشملت
كما شملت تولي المقدم مروان مشرف والمقدم مصطفى زيدان وكيلين للفرقة، والعقيد محمد عرفان مفتشا لشمال أكتوبر.
وفي قطاع الشمال، العميد عمرو طلعت رئيسا للقطاع، والعقيد أحمد الوليلي مفتشا للشمال، والمقدم أمثل حرحش وكيلا للفرقة، والعقيد عمرو البرعي مفتشا لفرقة الوسط، والمقدم محمد أبو زيد وكيلا للفرقة.
وشملت الحركة تولي العميد علاء فتحي رئاسة قطاع جنوب، والعقيد أحمد نجم مفتشا والمقدم عماد رشدي وكيلا لفرقة أبو النمرس والحوامدية، والمقدم أيمن الشرقاوي مفتشا لفرقة العياط والبدرشين والمقدم محمد علي مفتشا لشرق الجيزة.
وشهدت الحركة التي أعدها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تولي العقيد علي عبد الكريم رئيسا لمباحث الحماية المدنية بالجيزة، والعميد محمد حسن رئيس مباحث الطرق والمنافذ، والعقيد محمود الدامي رئيسا للمنشآت، والعميد محمد يوسف رئيسا لمكافحة المخدرات، والعميد بهاء سالم رئيسا لمباحث المعلومات، والعميد وحيد سالم رئيسا لمباحث رعاية الأحداث.
كما تولى العميد أحمد قنديل منصب رئيس شرطة المرافق والعميد خالد عبد المتعال رئيسا للوحدات، والعميد محمد أنور رئيسا لمكافحة جرائم الأموال العامة، والعقيد عبد الحميد السبكي رئيسا لمباحث النشل، والعميد ياسر البحيري رئيسا لإدارة الترحيلات والمقدم محمد عبد الحي رئيسا لقسم الأمن.
وجدد اللواء محمود السبيلي الثقة في رؤساء مباحث أقسام الشرطة باستثناء نقل الرائد إكرامي البطران إلى قسم شرطة أبو النمرس والرائد هاني عماد رئيسا لقسم ثالث أكتوبر، ونقل الرائد معتصم رزق معاون أول قسم أول أكتوبر، والمقدم أحمد صقر إلى المرور.
وتضمنت الحركة الإبقاء على كل من العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث وسط الجيزة، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والعقيد محمد غراب وكيل فرقة الغرب، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، والمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، والمقدم مجدى موسى رئيس مباحث أوسيم، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز إمبابة، والمقدم أحمد صبري رئيس مباحث الشيخ زايد ثان، والمقدم كريم سمير رئيس مباحث الشيخ زايد أول، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث الصف، والمقدم أحمد صبحى رئيس مباحث العياط.
وفي سياق قريب اعتمد اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، حركة التنقلات والترقيات الجديدة للضباط داخل المديرية، وشملت تعيين اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد يوسف مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء سليمان شتا مديرًا لقطاع شرق القاهرة واللواء حازم الديربي مدير مباحث قطاع الشرق، وتعيين العقيد وائل غانم مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، كما تضمنت الحركة تعيين العقيد محمد دويدار مفتشا لمباحث السلام، ونقل المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية إلى رئاسة مباحث قسم المطرية، والمقدم عمرو الحسيني رئيس مباحث السلام ثان، والرائد أحمد التحيوي، رئيس مباحث السلام أول.
كما اشتملت الحركة على نقل المقدم هانى أبو علم من رئيس مباحث حلوان إلى رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، والرائد أحمد البندارى رئيسا لمباحث قسم حلوان، ونقل الرائد أحمد الشيخ رئيس مباحث الظاهر إلى قسم شرطة الدرب الأحمر خلفا للرائد أحمد الجمال، الذى تم نقله إلى قسم شرطة الظاهر.