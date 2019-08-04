مارادونا: أعشق ميسي المتمرد.. أخيرا بات يشبهني

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

ليونيل ميسي

تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا لصحيفتي "TyC Sports" و"La Red" الأرجنتينيتين، في أثناء وجوده في أحد المستشفيات تمهيدا لإجراء جراحة في ركبته اليمنى، عن مواطنه ليونيل ميسي، والسلوك الذي ظهر به في منافسات كوبا أمريكا الأخيرة، التي توجت بلقبها البرازيل على أرضها الشهر الماضي، مشيرا إلى إعجابه الشديد بسلوك نجم برشلونة وقائد الأرجنتين الذي ذكره كثيرا بنفسه، بسبب التصريحات التي هاجم من خلالها بشدة ما سماه "الفساد في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم".

وعاقب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ميسي بالإيقاف لمدة 3 شهور، وذلك بسبب تصريحه بأن الاتحاد مهد كل الظروف كي تتوج البرازيل باللقب، مطالبًا منتخب بلاده بعدم المشاركة في هذا الفساد. وقال مارادونا في هذا الشأن: "ميسي ظهر شبيهًا لي، شاهدته أخيرًا يتمرد بصورة أكبر، ويصرح بما يشعر به، ويرفض الفوز في الملعب