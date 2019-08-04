رياضة

مارادونا: أعشق ميسي المتمرد.. أخيرا بات يشبهني

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا لصحيفتي "TyC Sports" و"La Red" الأرجنتينيتين، في أثناء وجوده في أحد المستشفيات تمهيدا لإجراء جراحة في ركبته اليمنى، عن مواطنه ليونيل ميسي، والسلوك الذي ظهر به في منافسات كوبا أمريكا الأخيرة، التي توجت بلقبها البرازيل على أرضها الشهر الماضي، مشيرا إلى إعجابه الشديد بسلوك نجم برشلونة وقائد الأرجنتين الذي ذكره كثيرا بنفسه، بسبب التصريحات التي هاجم من خلالها بشدة ما سماه "الفساد في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم".
وعاقب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ميسي بالإيقاف لمدة 3 شهور، وذلك بسبب تصريحه بأن الاتحاد مهد كل الظروف كي تتوج البرازيل باللقب، مطالبًا منتخب بلاده بعدم المشاركة في هذا الفساد. وقال مارادونا في هذا الشأن: "ميسي ظهر شبيهًا لي، شاهدته أخيرًا يتمرد بصورة أكبر، ويصرح بما يشعر به، ويرفض الفوز في الملعب
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أرسنال في ضيافة برشلونة بكأس جامبر اليوم

يحتضن ملعب الكامب نو اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء، مباراة برشلونة وأرسنال، في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوى في شهر أغسطس، ويحتضنها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، بل والأكثر أن هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة، مقابل مرتين لفريق كولن الألماني.
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حمادة صدقي: حزين لطريقة اختيار الجهاز الفني الجديد

كشف حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، نجم الأهلي الأسبق، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن توليه عضوا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وقال صدقي في تصريحات إذاعية لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، على راديو «هيتس»، صباح اليوم الأحد: «لم يتحدث معي أي مسؤول لأكون عضوا في الجهاز الفني لمنتخب مصر مع حسام البدري أو حسن شحاتة أو أي مدرب آخر»، وتابع: «حسام البدري أخي الأكبر وكان قائدي في الأهلي وهو مدرب كبير ومخضرم».
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رسميا.. ميلان يعلن ضم نجم الجزائر إسماعيل بن ناصر

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن ضم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت في مصر وتوج بلقبها محاربو الصحراء، من صفوف إمبولي بعقد يمتد حتى عام 2024، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للروسونيري، وتناول الموقع مسيرة اللاعب الذي ولد في مدينة أرل الفرنسية يوم 1 ديسمبر من عام 1997، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في صفوف فريق الشباب لنادي أرل أفينون الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، والذي لعب في صفوف فريقه الأول في عام 2014.
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إيقاف ميسي عن أولى مباريات تصفيات كأس العالم

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة الأولى لمنتخب الأرجنتين، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، إضافة إلى تغريمه 1,500 دولار، وذلك على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في فوز منتخب بلاده على تشيلي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، تلك البطاقة التي تحصل عليها في الدقيقة 37 بعد دخوله في مشاجرة مع لاعب تشيلي جاري ميديل، الذي تعرض للطرد هو الآخر في نفس اللقطة.
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رئيس البرازيل يرد على انتقادات ميسي لكوبا أمريكا

رد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، على انتقادات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لبطولة كوبا أمريكا الأخيرة، التي اختتمت منذ أيام وتوجت البرازيل بلقبها على أرضها، وانتقد ميسي بشدة القرارات التحكيمية في مباراة نصف النهائي التي جمعت بين البرازيل والأرجنتين، بعدما أشار إلى أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أراد منذ البداية منح اللقب للبرازيل، وهي التعليقات التي يرى بأنها تسببت في حصوله على بطاقة حمراء ظالمة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام تشيلي.
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حكم موقعة البرازيل والأرجنتين يرد على ميسي

خرج رودي زامبرانو، حكم نصف نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين، عن صمته، وتحدث عن السبب في عدم استخدامه تقنية إعادة الفيديو "فار" في المباراة التي فازت فيها البرازيل بهدفين دون رد، وخرج نجوم الأرجنتين وعلى رأسهم ليونيل ميسي، لينتقدوا بشدة حكم المباراة بسبب عدم احتساب الحكم لركلتي جزاء، إحداهما تعرض خلالها نيكولاس أوتاميندي للإعاقة من قبل أرثر ميلو عند راية الركنية، فعن تلك اللقطة قال: "أوتاميندي أيضا أعاق ميلو، وأخبرتني غرفة الفار بأن اللعبة احتكاك طبيعي بين الثنائي، ولا توجد حاجة لإعادتها، فلا توجد فيها أي شبهة ركلة جزاء".
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يويفا ينفي مشاركة الأرجنتين في المسابقات الأوروبية

أثار الجدل الذي صاحب خروج المنتخب الأرجنتيني من كوبا أمريكا، انتشار شائعات حول إمكانية انضمام الأرجنتين إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليخرج اليويفا وينفي جميع التقارير التي أشارت إلى احتمالية دعوته للأرجنتين للمشاركة في البطولات الأوروبية عقب الخروج من كوبا أمريكا، خاصة أن قائد الأرجنتين ونجم الفريق الأول ليونيل ميسي، اشتكى كثيرا ممّا سماه بالفساد في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ليخرج الكونميبول ويصف تصريحات ميسي بغير المقبولة، خاصة أن ميسي قال إن كل الأمور مهدت كي تتوج البرازيل بلقب البطولة.
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