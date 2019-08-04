صحف السعودية: تصعيد إيران يربك الأوروبيين

الصحف أبرزت فرض واشنطن مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في سالزبري البريطانية عام 2018 بغاز الأعصاب نوفيتشوك

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الاتفاق النووي والاستعداد لموسم الحج مانشيتات الصحف. نبدأ من إيران حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوح أمس، بتنفيذ ثالث خطوة للحد من التزامات بلاده في إطار خطة الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. وقال ظريف إن بلاده عازمة على تنفيذ الخطوة الثالثة، لافتا إلى أن بعض دول مجموعة "4+1" الموقعة على الاتفاق النووي طالبت طهران بعدم تنفيذ الخطوة، لكنه أكد أن تنفيذ الاتفاق من عدمه هو قرار إيران.

وقالت مصادر أوروبية أمس إنها تنظر بقلق إلى تصريحات ظريف الذي وإن "لم يأت بجديد" لكن الخطوة الإيرانية المرتقبة تربك الأوروبيين. من جهة ثانية، تقدر تلك المصادر أن وصول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيكون من نتائجه إعادة خلط الأوراق، وربما إبعاد لندن عن شريكتيها الأوروبيتين (ألمانيا وفرنسا) وتقربها

وقالت مصادر أوروبية أمس إنها تنظر بقلق إلى تصريحات ظريف الذي وإن "لم يأت بجديد" لكن الخطوة الإيرانية المرتقبة تربك الأوروبيين.

من جهة ثانية، تقدر تلك المصادر أن وصول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيكون من نتائجه إعادة خلط الأوراق، وربما إبعاد لندن عن شريكتيها الأوروبيتين (ألمانيا وفرنسا) وتقربها من واشنطن.





صحيفة "الحياة" كشفت أن مجلة "نيويوركر" الأمريكية أوردت أن طهران رفضت دعوة وُجهت الشهر الماضي إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت عن مصادر أمريكية وإيرانية أن السيناتور الجمهوري راند بول أدى دور الوسيط مع ظريف، بمباركة من ترامب، وأضافت أن بول، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، التقى الوزير الإيراني في نيويورك الشهر الماضي، على هامش زيارة الأخير الأمم المتحدة.

وتحت عنوان "عقوبات مالية أمريكية تستهدف روسيا"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" الولايات المتحدة فرضت أمس مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في سالزبري البريطانية عام 2018 بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان، إن واشنطن ستعارض تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية إلى روسيا، من جانب المؤسسات المالية الدولية، وستفرض قيودا تمنع المصارف الأمريكية من تمويل الديون السيادية الروسية.

وستفرض الولايات المتحدة أيضًا قيودًا على صادرات السلع والتكنولوجيا إلى روسيا.

وتحت عنوان "وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل قريبا"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن السلطة الفلسطينية تعتزم تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل في وقت قريب.



وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت، أن لجنة مشكلة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأت اجتماعات متواصلة لوضع آليات تطبيق القرار الذي اتخذ قبل أكثر من أسبوع.

والتقى عباس أعضاء اللجنة أمس، وطلب وضع الآليات المطلوبة لوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل، التزاما بقرارات القيادة متمثلة في المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ويفترض أن ترفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

وبالانتقال إلى السودان ذكرت "الشرق الأوسط" أنه في أعقاب جلسة مفاوضات ليلية طويلة، أعلن صباح أمس مندوب الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، الذي قاد الوساطة بين المتفاوضين، اتفاق الطرفين على وثيقة "الإعلان الدستوري" التي ستحكم الفترة الانتقالية لـ3 سنوات، بينما ينتظر أن يتم التوقيع عليها اليوم، يعقبه توقيع نهائي احتفالي بحضور عدد من رؤساء الدول وممثليها، بعد عيد الأضحى.





وتعليقا على ذلك نقلت صحيفة "سبق" أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال إن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير وتنظيم الإخوان.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورد، ولكن ثقتنا بالسودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة".

وتحت عنوان "قتلى بانفجار غامض في قاعدة سورية تضم إيرانيين" ذكرت "الشرق الأوسط" أن 31 عنصرا من النظام السوري والميليشيات الإيرانية قتلوا بانفجار غامض في مخزن ذخيرة في مطار الشعيرات العسكري قرب حمص وسط سوريا الذي كان تعرض لقصف أمريكي في أبريل 2017، ردا على اتهامات واشنطن لدمشق باستخدام غاز سام في خان شيخون بإدلب.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إنه "ارتفع إلى 31 عدد عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية الذين قتلوا جراء انفجار ذخائر في المطار". مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، ولم يعلم حتى اللحظة أسباب الانفجار فيما إذا كانت مفتعلة أو ناجمة عن استهداف، أم أنها نتيجة خلل فني.





وحول الاستعدادات لموسم الحج ذكرت صحيفة "عكاظ" أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، يتفقد اليوم جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج العام الحالي، ويقف على الاستعدادات التي اتخذتها القطاعات المعنية بالخدمات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج في يسر وأمن وطمأنينة.

وتأتي الجولة انطلاقا من حرص ومتابعة أمير منطقة مكة المكرمة على جاهزية القطاعات العاملة في موسم حج هذا العام، والتأكد من توفر جميع ما يحقق الرعاية الشاملة للحجيج بالصورة التي تتواءم وتطلعات القيادة لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.





وأشارت "الجزيرة" إلى أن وزارة الحج والعمرة أعلنت عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق، والذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج.