رياضة

حمادة صدقي: حزين لطريقة اختيار الجهاز الفني الجديد

تحرير:أحمد محمد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
كشف حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، نجم الأهلي الأسبق، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن توليه عضوا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وقال صدقي في تصريحات إذاعية لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، على راديو «هيتس»، صباح اليوم الأحد: «لم يتحدث معي أي مسؤول لأكون عضوا في الجهاز الفني لمنتخب مصر مع حسام البدري أو حسن شحاتة أو أي مدرب آخر»، وتابع: «حسام البدري أخي الأكبر وكان قائدي في الأهلي وهو مدرب كبير ومخضرم».
وأوضح صدقي: «لا أستطيع حسم قراري إذا كنت سأقبل العمل مع البدري مدربا مساعدا أم لا، لأنه حتى الآن لا يوجد عرض»، مضيفًا: «أنا مستاء وحزين لطريقة اختيار الجهاز الفني الجديد فلا توجد قواعد أو نظام أو لجنة مشكّلة وإنما هي استفتاءات شعبية وبالونات إعلامية تسيطر عليها العلاقات والصداقات». واختتم
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