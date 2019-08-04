حمادة صدقي: حزين لطريقة اختيار الجهاز الفني الجديد

تحرير:أحمد محمد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

حمادة صدقي

كشف حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، نجم الأهلي الأسبق، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن توليه عضوا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وقال صدقي في تصريحات إذاعية لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، على راديو «هيتس»، صباح اليوم الأحد: «لم يتحدث معي أي مسؤول لأكون عضوا في الجهاز الفني لمنتخب مصر مع حسام البدري أو حسن شحاتة أو أي مدرب آخر»، وتابع: «حسام البدري أخي الأكبر وكان قائدي في الأهلي وهو مدرب كبير ومخضرم».

وأوضح صدقي: «لا أستطيع حسم قراري إذا كنت سأقبل العمل مع البدري مدربا مساعدا أم لا، لأنه حتى الآن لا يوجد عرض»، مضيفًا: «أنا مستاء وحزين لطريقة اختيار الجهاز الفني الجديد فلا توجد قواعد أو نظام أو لجنة مشكّلة وإنما هي استفتاءات شعبية وبالونات إعلامية تسيطر عليها العلاقات والصداقات». واختتم

وأوضح صدقي: «لا أستطيع حسم قراري إذا كنت سأقبل العمل مع البدري مدربا مساعدا أم لا، لأنه حتى الآن لا يوجد عرض»، مضيفًا: «أنا مستاء وحزين لطريقة اختيار الجهاز الفني الجديد فلا توجد قواعد أو نظام أو لجنة مشكّلة وإنما هي استفتاءات شعبية وبالونات إعلامية تسيطر عليها العلاقات والصداقات».



واختتم تصريحاته: «نتمنى أن يكون الاختيار من خلال لجنة أو مسؤول دون محاولات جَس النبض أو استقراء الرأي العام أو العلاقات مع وسائل الإعلام».



وعلمت «التحرير» أن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي السابق، الأقرب لخلافة أجيري، لقيادة الفراعنة، وذلك بعد أن قدم استقالته من رئاسة فريق العمل بنادي بيراميدز منذ أيام، كما سيكون المعلم حسن شحاتة، مدرب المنتخب الوطني السابق، مديرا فنيا لاتحاد الكرة، خلفا لمحمود سعد.