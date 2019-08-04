متى يُعفى المريض العقلي من جرائمه؟ القانون يجيب

لا بد لمحكمة الجنايات أن تلجأ لخبير يحدد ما إذا كان المتهم بالفعل تحت تأثير الاضطراب النفسي أم لا حتى ترد على ما يبديه الدفاع في هذا الشأن في أسباب حكمها

تحرير:تهامى البندارى ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

متهم ممسكا بسكين- صورة تعبيرية

وضعت محكمة النقض في حكم لها الضوابط التي تمنع عقاب المواطن الذي يعاني اضطرابا نفسيا أو عقليا أثناء ارتكابه للجريمة، مشيرة في حكمها -في الطعن رقم 27158 لسنة 86 قضائية- إلى أن الدفع بحالة الاضطراب النفسي لمحكوم عليه في جناية قتل وقعت عام 2015 في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات هو جدل موضوعي تختص بالفصل فيه محكمة الجنايات التي نظرت القضية فتحققه، وتصل فيه إلى قناعة تتعلق بمدى تحقق الظرف النفسي أو العقلي للمتهم الذي يرتكب جريمة وهو مضطرب نفسيا أو عقليا بما يسمح للمحكمة بأن تعفيه من العقاب أو تعاقبه بحكم مخفف.

قالت محكمة النقض في أسباب وحيثيات حكمها بإلغاء عقوبة المتهم المحكوم عليه في جناية قتل ارتكبها في مشاجرة، مستخدما سلاحا أبيض، وعلى الرغم من كون هذا الدفع المتعلق باضطراب المتهم نفسيا عند ارتكاب الجريمة، يتعلق بمحكمة الجنايات التي نظرت وباشرت القضية، فإنها لا بد من أن تلجأ لخبير يحدد ما إذا كان المتهم