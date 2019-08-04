متى يُعفى المريض العقلي من جرائمه؟ القانون يجيب
لا بد لمحكمة الجنايات أن تلجأ لخبير يحدد ما إذا كان المتهم بالفعل تحت تأثير الاضطراب النفسي أم لا حتى ترد على ما يبديه الدفاع في هذا الشأن في أسباب حكمها
تحرير:تهامى البندارى
٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
متهم ممسكا بسكين- صورة تعبيرية
وضعت محكمة النقض في حكم لها الضوابط التي تمنع عقاب المواطن الذي يعاني اضطرابا نفسيا أو عقليا أثناء ارتكابه للجريمة، مشيرة في حكمها -في الطعن رقم 27158 لسنة 86 قضائية- إلى أن الدفع بحالة الاضطراب النفسي لمحكوم عليه في جناية قتل وقعت عام 2015 في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات هو جدل موضوعي تختص بالفصل فيه محكمة الجنايات التي نظرت القضية فتحققه، وتصل فيه إلى قناعة تتعلق بمدى تحقق الظرف النفسي أو العقلي للمتهم الذي يرتكب جريمة وهو مضطرب نفسيا أو عقليا بما يسمح للمحكمة بأن تعفيه من العقاب أو تعاقبه بحكم مخفف.
قالت محكمة النقض في أسباب وحيثيات حكمها بإلغاء عقوبة المتهم المحكوم عليه في جناية قتل ارتكبها في مشاجرة، مستخدما سلاحا أبيض، وعلى الرغم من كون هذا الدفع المتعلق باضطراب المتهم نفسيا عند ارتكاب الجريمة، يتعلق بمحكمة الجنايات التي نظرت وباشرت القضية، فإنها لا بد من أن تلجأ لخبير يحدد ما إذا كان المتهم
قالت محكمة النقض في أسباب وحيثيات حكمها بإلغاء عقوبة المتهم المحكوم عليه في جناية قتل ارتكبها في مشاجرة، مستخدما سلاحا أبيض، وعلى الرغم من كون هذا الدفع المتعلق باضطراب المتهم نفسيا عند ارتكاب الجريمة، يتعلق بمحكمة الجنايات التي نظرت وباشرت القضية، فإنها لا بد من أن تلجأ لخبير يحدد ما إذا كان المتهم بالفعل تحت تأثير الاضطراب النفسي أم لا حتى ترد على ما يبديه الدفاع والمحامون في هذا الشأن، ولذلك فإنها قضت بإلغاء عقوبة المحكوم عليه في هذه القضية، وقضت بإعادة محاكمته من جديد.
ينص قانون العقوبات على أن المتهم الذي يرتكب جريمة وهو في حالة اضطراب نفسي أو عقلي لا يسأل جنائيا، وذلك وفقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات والتي تبين أنه «لا يسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها».
يعفي القانون من عقوبة القتل العمد، في وقائع محددة، يذكرها المحامي والخبير القانوني، محمود حسني، وهى تعرض الجاني إلى عاهة أو مرض عقلي أو إصابته بغيبوبة ناتجة من تناول مخدرات بدون علمه تجعله يفلت من العقوبة، كما تسقط العقوبة في حال ارتكابه الجريمة من أجل الدفاع عن نفسه أو غيره من خطر قد يهدد الحياة، وكذا النية السليمة حيث أشار قانون العقوبات إلى أنه لا تسري أحكام القانون على كل فعل تم ارتكابه بنية سليمة.
تسقط العقوبة عن الجاني في جريمة القتل العمد أيضا إذا ارتكب جريمته بهدف دفع فعل قد يؤدي إلى وفاة الجاني أو غيره من المحيطين به مثل منع اغتصاب امرأة أو هتك عرض شخص عنوة، أو منع اختطاف شخص، وكذا في حالة منع جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، بالإضافة إلى حالة دفاع مرتكب الجريمة عن منزله ليلا فى حالة تسلل شخص ما إليه بهدف السرقة.
ولفت الخبير القانوني في تصريحات لـ«التحرير» إلى أن مدعي المرض يُعرض على لجنة نفسية جنائية، تضم من 3 إلى 5 أطباء على الأقل، ويوضع تحت الملاحظة في مستشفى الأمراض النفسية، على أن يتم دراسة تاريخه المرضي منذ بداية إصابته بالمرض، ومتابعة حالته 6 أشهر على الأقل تحت الملاحظة المستمرة، وعقب تلك الفترة يتم تشخيص حالته بالنسبة لسنه وظروفه النفسية قبل الجريمة، ثم يصدر تقرير نهائي للجنة للفصل في مسألة مرضه من عدمه.
ولا يعفى من تثبت إصابته بمرض نفسي من المسؤولية الجنائية سوى 2% فقط، أما باقي المرضى النفسيين حتى لو ثبت مرضهم فيتم معاقبتهم مثل الأفراد العاديين، يقول المحامي، موضحا في الوقت نفسه أن ذلك يرجع إلى نوع المرض النفسي، ولا بد أن يكون مرضًا خطيرًا ومرتبطًا بالعقل بدرجة كبيرة مثل التأخر العقلي، أو انفصام في الشخصية، والاضطرابات الشديدة وليس كل مرضى الانفصام يُعفَوْن جنائيا، موضحًا أنه إذا كانت الجريمة ناتجة عن المرض ومرتبطة بالحدث نفسه يتم إعفاؤه، أما إذا كانت الجريمة غير ذات صلة فيتم معاقبته مثل أي شخص سوي.
ويظل الشخص مسؤولا جنائيا متى عانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.