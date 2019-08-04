جريمة

متى يُعفى المريض العقلي من جرائمه؟ القانون يجيب

لا بد لمحكمة الجنايات أن تلجأ لخبير يحدد ما إذا كان المتهم بالفعل تحت تأثير الاضطراب النفسي أم لا حتى ترد على ما يبديه الدفاع في هذا الشأن في أسباب حكمها
تحرير:تهامى البندارى ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
متهم ممسكا بسكين- صورة تعبيرية
متهم ممسكا بسكين- صورة تعبيرية
وضعت محكمة النقض في حكم لها الضوابط التي تمنع عقاب المواطن الذي يعاني اضطرابا نفسيا أو عقليا أثناء ارتكابه للجريمة، مشيرة في حكمها -في الطعن رقم 27158 لسنة 86 قضائية- إلى أن الدفع بحالة الاضطراب النفسي لمحكوم عليه في جناية قتل وقعت عام 2015 في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات هو جدل موضوعي تختص بالفصل فيه محكمة الجنايات التي نظرت القضية فتحققه، وتصل فيه إلى قناعة تتعلق بمدى تحقق الظرف النفسي أو العقلي للمتهم الذي يرتكب جريمة وهو مضطرب نفسيا أو عقليا بما يسمح للمحكمة بأن تعفيه من العقاب أو تعاقبه بحكم مخفف.
قالت محكمة النقض في أسباب وحيثيات حكمها بإلغاء عقوبة المتهم المحكوم عليه في جناية قتل ارتكبها في مشاجرة، مستخدما سلاحا أبيض، وعلى الرغم من كون هذا الدفع المتعلق باضطراب المتهم نفسيا عند ارتكاب الجريمة، يتعلق بمحكمة الجنايات التي نظرت وباشرت القضية، فإنها لا بد من أن تلجأ لخبير يحدد ما إذا كان المتهم
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غرق

حاول الهرب من الحر في «نيل القناطر» فخطفه الموت

لقي عامل مصرعه غرقًا فى نهر النيل، بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وذلك عندما نزل للاستحمام فى النيل هربًا من الحَر، وبسبب عدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة. تم إخطار النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار أشرف الجيلاني، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، والذي أمر بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح لها بالدفن عقب التشريح، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.
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إخلاء سبيل لاعب كرة سابق بالزمالك قتل شابا دهسا

نسبت نيابة القاهرة الجديدة إلى لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك، تهمة قتل شاب بالخطأ، حيث دهس المجني عليه بسيارته فى منطقة التجمع الخامس، وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الجوي، لكونه أقرب مستشفى إلى مكان الحادث، لكن تبين أن الشاب المجني عليه لقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التى لحقت به، وانتهت النيابة إلى إخلاء سبيل لاعب كرة القدم السابق، مؤقتا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة القاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهمة القتل الخطأ.
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حبس شقيقين بسبب علاقة جنسية مع فتاة بشبرا الخيمة

تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة من إلقاء القبض على شقيقين وصديقهما استدرجوا فتاة قاصرًا إلى شقة "الثالث"، وقام الأول والثاني بمعاشرتها جنسيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار أشرف الجيلاتين، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الفتاة على الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأن واقعة التعدي. تلقى مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من "ش. ا. م"، 38 سنة، ربة منزل، وبرفقتها ابنتها "هـ"، 15 سنة، طالبة (المعتدى عليها).
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مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات الضباط

اعتمد اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الأحد، حركة تنقلات ضباط الجيزة، وشملت رؤساء ومفتشي القطاعات ورؤساء المباحث. وشملت الحركة تولي العميد أسامة عبد الفتاح رئاسة قطاع غرب والعقيد محمد راسخ مفتشا لمباحث الهرم والرائد كريم عبد الواحد وكيلا للفرقة، والعقيد محمد الشاذلي مفتشا للغرب والمقدم هشام بهجت وكيلا للفرقة، والعقيد محمد أمين مفتشا لفرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد غراب وكيلا للفرقة. كما تولى العميد طه فودة رئاسة قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي والعقيد فوزي عامر مفتشين لقطاع أكتوبر.
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المستشار-حسن-فريد

لاستكمال المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إطلاق سراح «الروبي وأكسجين» تنفيذا لقرار الجنايات

أفرجت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عن كل من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيليهما، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، واستأنفت نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة، ونظرت غرفة المشورة استئناف النيابة، وتم رفضه، وأيدت محكمة الجنايات قرار إخلاء سبيليهما.
منتصر-الزيات

تعذر ترحيل «الزيات» من محبسه يؤجل «إهانة القضاء»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والنائب البرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، إلى جلسة 19 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة.
طعنات-سكين-جريمة

حكاية صعيدي حاول الثأر لدماء ابن شقيقه داخل المحكمة

أخفى سكينا بين طيات ملابسه، وتوجه بها إلى داخل محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أملا في الثأر لدماء ابن شقيقه، الذي فارق الحياة على يد عامل بمنطقة السلام، قبل عدة أيام، حتى أحبطت قوات تأمين المحكمة القاهرة الجديدة، مساعي المتهم وألقت القبض عليه بعدما اشتبهت فيه، وعثرت معه على سلاح أبيض عبارة عن سكين، أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وأشار المتهم إلى أنه كان متربصا بهدف الثأر من قاتل ابن شقيقه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
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