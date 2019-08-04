أرسنال في ضيافة برشلونة بكأس جامبر اليوم

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

برشلونة

يحتضن ملعب الكامب نو اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء، مباراة برشلونة وأرسنال، في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوى في شهر أغسطس، ويحتضنها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، بل والأكثر أن هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة، مقابل مرتين لفريق كولن الألماني.

كما توج باللقب أندية أوبيست المجري وبروسيا مونشنجلادبخ الألماني وإنترناسيونال البرازيلي وبورتو البرتغالي وميشيلين البلجيكي وتينريفي الإسباني وفالنسيا الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وسامبدوريا الإيطالي، مرة واحدة من قبل. ويعد برشلونة أكثر الأندية مشاركة في البطولة بواقع 54 مرة، مقابل

كما توج باللقب أندية أوبيست المجري وبروسيا مونشنجلادبخ الألماني وإنترناسيونال البرازيلي وبورتو البرتغالي وميشيلين البلجيكي وتينريفي الإسباني وفالنسيا الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وسامبدوريا الإيطالي، مرة واحدة من قبل.



ويعد برشلونة أكثر الأندية مشاركة في البطولة بواقع 54 مرة، مقابل 6 مشاركات لكل من أيندهوفين الهولندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، و5 مرات لكل من أندرلخت البلجيكي وبايرن ميونخ وكولن من ألمانيا.



ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 9 أهداف، واللاعب الوحيد الذي فاز بجائزة رجل المباراة 4 مرات من قبل، واللاعب الوحيد أيضًا الذي سجل في 6 نسخ متتالية بين عامي 2013 و2018.



