رياضة

أرسنال في ضيافة برشلونة بكأس جامبر اليوم

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
برشلونة
برشلونة
يحتضن ملعب الكامب نو اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء، مباراة برشلونة وأرسنال، في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوى في شهر أغسطس، ويحتضنها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، بل والأكثر أن هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة، مقابل مرتين لفريق كولن الألماني.
كما توج باللقب أندية أوبيست المجري وبروسيا مونشنجلادبخ الألماني وإنترناسيونال البرازيلي وبورتو البرتغالي وميشيلين البلجيكي وتينريفي الإسباني وفالنسيا الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وسامبدوريا الإيطالي، مرة واحدة من قبل. ويعد برشلونة أكثر الأندية مشاركة في البطولة بواقع 54 مرة، مقابل
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حمادة صدقي: حزين لطريقة اختيار الجهاز الفني الجديد

كشف حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، نجم الأهلي الأسبق، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن توليه عضوا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وقال صدقي في تصريحات إذاعية لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، على راديو «هيتس»، صباح اليوم الأحد: «لم يتحدث معي أي مسؤول لأكون عضوا في الجهاز الفني لمنتخب مصر مع حسام البدري أو حسن شحاتة أو أي مدرب آخر»، وتابع: «حسام البدري أخي الأكبر وكان قائدي في الأهلي وهو مدرب كبير ومخضرم».
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مارادونا: أعشق ميسي المتمرد.. أخيرا بات يشبهني

تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا لصحيفتي "TyC Sports" و"La Red" الأرجنتينيتين، في أثناء وجوده في أحد المستشفيات تمهيدا لإجراء جراحة في ركبته اليمنى، عن مواطنه ليونيل ميسي، والسلوك الذي ظهر به في منافسات كوبا أمريكا الأخيرة، التي توجت بلقبها البرازيل على أرضها الشهر الماضي، مشيرا إلى إعجابه الشديد بسلوك نجم برشلونة وقائد الأرجنتين الذي ذكره كثيرا بنفسه، بسبب التصريحات التي هاجم من خلالها بشدة ما سماه "الفساد في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم".
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رسميا.. ميلان يعلن ضم نجم الجزائر إسماعيل بن ناصر

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن ضم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت في مصر وتوج بلقبها محاربو الصحراء، من صفوف إمبولي بعقد يمتد حتى عام 2024، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للروسونيري، وتناول الموقع مسيرة اللاعب الذي ولد في مدينة أرل الفرنسية يوم 1 ديسمبر من عام 1997، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في صفوف فريق الشباب لنادي أرل أفينون الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، والذي لعب في صفوف فريقه الأول في عام 2014.
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إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، اليوم السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار. وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي، بأن النجم ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية، برفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي، واتهم ميسي مسؤولي الاتحاد بالفساد قائلًا: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف البرازيل".
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السيتي يطارد أرقاما قياسية جديدة في البريميرليج

حطم مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية خلال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ويعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب من جديد الموسم المقبل، وهناك بعض الأرقام القياسية التي يبحث السيتي عن تحقيقها في الموسم الجديد، وهي التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يتحقق منذ مانشستر يونايتد في موسم 2008- 2009، ولم يسبق أن توج فريق بلقب الدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية، ويعد اليونايتد الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مرتين بين أعوام 1998- 2001 و2006- 2009.
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رئيس برشلونة يبدأ التفكير في عصر ما بعد ميسي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، على بدء العملاق الكتالوني التحضير لعصر ما بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما أنهى البرسا في الأعوام الأخيرة 3 صفقات ضمن أغلى 6 صفقات في تاريخ النادي بالتعاقد مع الثلاثي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي إضافة إلى فيليب كوتينيو، وعلى الرغم من عدم وجود أي مؤشرات تفيد رغبة النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا للاعتزال قريبًا، إلا أن بارتوميو يرى بأن النادي يتوجب عليه التحرك مبكرًا لتقليل الخسائر التي ستحدث عند اعتزاله، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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كلوب: لا نعيش في أرض الأحلام مثل السيتي

قال المدرب الألماني يورجين كلوب، إن فريقه ليفربول لا يعيش على أرض الأحلام مثل مانشستر سيتي، حيث يمكنه إنفاق الأموال على الصفقات كل صيف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم شعوره بالغيرة من القوة الاقتصادية الكبيرة لفريق السيتي، وقال كلوب في هذا الشأن: "لا يمكن التحدث عما يقوم به باقي الفرق، لا أعرف كيف يفعلون ذلك، علينا دفع الكثير من الفواتير، استثمرنا أموالا في هذا الفريق، ولم نستثمر هذا الصيف، ولكننا لا نعيش في أرض الأحلام حيث يمكننا فعل كل شيء نريده.
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