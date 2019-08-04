الجونة السينمائي يضم أفلام مهرجانات عالمية لفعالياته

«نسعى بالدورة الثالثة لاستعادة عدد من الأعمال السينمائية الكلاسيكية، وإلقاء الضوء على مخرجيها العظام، إلى جانب تقديم الأفلام الحديثة».. مدير مهرجان الجونة إنتشال التميمي

تحرير:التحرير ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عرض عدد من الأفلام الطويلة، التي شاركت بالعديد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، مثل "كان، برلين، كارلوفي فاري، وإدفا"، في برنامج دورته الثالثة هذا العام، المقامة في الفترة بين 19 وحتى 27 سبتمبر. وتتضمن العروض 9 أفلام شاركت في الدورة الـ72 لمهرجان "كان" السينمائي، وفيلمين حائزين على دبين فضيين في الدورة الـ69 لمهرجان "برلين" السينمائي، والفيلم الفائز بالجائزة الكبرى في كارلوفي فاري، ووثائقيين، أحدهما حائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بأول ظهور سينمائي، في الدورة الـ31 لمهرجان "إدفا" للأفلام الوثائقية.

وعلى رأس قائمة الأعمال المشاركة يأتي الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان "كان" السينمائي، "طفيلي" للكوري بونج جون هو، ويروي قصة عائلة من العاطلين، تجمعها الأقدار في علاقة مُعقدة، مع عائلة ثرية، مُعالجًا قضايا البطالة، والاتكالية، في مقابل العمل والاعتماد على النفس، ويصفه مخرجه بأنه "كوميديا بلا مهرجين،

وعلى رأس قائمة الأعمال المشاركة يأتي الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان "كان" السينمائي، "طفيلي" للكوري بونج جون هو، ويروي قصة عائلة من العاطلين، تجمعها الأقدار في علاقة مُعقدة، مع عائلة ثرية، مُعالجًا قضايا البطالة، والاتكالية، في مقابل العمل والاعتماد على النفس، ويصفه مخرجه بأنه "كوميديا بلا مهرجين، وتراجيديا بلا أشرار".

وتتضمن القائمة "ألم ومجد" لبيدرو ألمودوفار، الذي يروي قصة المخرج سلفادور مالو، المُتذكر لماضيه في خضم مرضه، والساعي لرواية هذا الماضي، طالبًا للخلاص. فاز بطل الفيلم أنطونيو بانديراس، بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي.

كما تشمل القائمة الفيلم الإيطالي "بيرانا" الحائز على الدب الفضي -جائزة أفضل سيناريو- في مهرجان "برلين" السينمائي. وتدور أحداثه حول شبيبة عصابات نابولي، وسعيهم الحثيث للاستحواذ على السلطة. وتتجلى فيه عوالم المراهقة والجريمة في آن واحد؛ تلك العوالم التي تنم عن واقع اجتماعي تعيس.

ومن إيطاليا أيضًا يُشارك فيلم "الخائن" لماركو بيلوكيو، الذي تدور أحداثه في مطلع ثمانينيات القرن الماضي -وفي خضم صراعات المافيا الصقلية- حول توماسو بوسكيتا، الذي يفر إلى البرازيل هربًا، وبينما يتم قتل عائلته فردًا تلو الآخر، وتُرحله السلطات البرازيلية إلى إيطاليا، يأخذ توماسو قرارًا مصيريا يغير من مجرى الأحداث.

ومن "كان"، يُعرض "باكوراو" و"البؤساء"، الحائزان على جائزة لجنة التحكيم بالمناصفة، و"جلد الآيل"، الذي افتتح عروض نصف شهر المخرجين في نفس المهرجان هذا العام.

الأول من إخراج كليبير مندونسا فيلو، وجوليانو دورنيليس، وتدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب بعمق الريف، حيث تعيش جماعة متناغمة مع بيئتها الحاضنة؛ ذلك التناغم الذي ينتهي عندما يدخل القرية بعض الغرباء ليعكروا صفو المكان، والثاني، هو الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجه، لادج لي، والذي ينضم بطله ستيفان إلى إحدى فرق الشرطة في مونفيرماي، الواقعة في إحدى ضواحي باريس. وخلال واحدة من عملياتها، تجد الفرقة نفسها في مأزق، حيث يتم تصوير وتوثيق كل ما يحدث بكاميرا طائرة (درون).

أما "جلد الآيل"، إخراج الفرنسي كوينتن دوبيو، فيدور حول رجل في منتصف عمره، عنده هوس مرضي بامتلاك معطف جلدي مملوك لمصمم مُعين. ويؤدي به هذا الهوس إلى احتمالية فقدان مدخراته، وسلوكه منهجًا عنيفًا.

ومن البيرو تُشارك ميلينا ليون بفيلمها "أغنية بلا عنوان"، المُتتبع لرحلة بحث الموسيقية الشابة جيورجينا، عن طفلتها حديثة الولادة، التي تم اختطافها من عيادة إنجاب وهمية في العاصمة ليما. يصور الفيلم، المبني على قصة حقيقية، عمليات اختطاف الأطفال المُفجعة، وتنتهج مخرجته أسلوبًا يستخدم الأبيض والأسود لرواية تلك الأحداث المأساوية.

ويعرض الفيلم الياباني "37 ثانية" لمخرجته هيكاري لقضايا ذوي الإعاقة والجنسانية لدى الشباب. حيث تعيش يوما، فنانة رسوم الكوميكس الشابة، المُصابة بشلل دماغي، جراء عدم تنفسها لمدة 37 ثانية عند ولادتها، مع أمها التي تخشى عليها من أي شيء. وفي محاولتها لاكتشاف جنسانيتها، والمعنى الحقيقي للحب والغفران، ترمي يوما بنفسها في ليل طوكيو. فاز الفيلم بجائزة الجمهور في قسم بانوراما لأفضل فيلم روائي، في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي.

ومن ألمانيا يشارك فيلم "محطمة النظام"، لنورا فاينشت، والذي يحكي قصة بيني، ذات الـ9 أعوام، التي لا تستطيع التحكم في نوبات غضبها، مما يدفع المؤسسات الرسمية لتسميتها "محطمة نظام". وأملًا في تغيير ذلك، تُعين ميشا، مدربة التحكم في الغضب، لرعاية بيني. فاز الفيلم بجائزة الدب الفضي

-ألفريد باور- في مهرجان برلين السينمائي 2019.

ومن البرازيل يشارك فيلم "الحياة الخفية لأوريديس جسماو"، لمخرجه كريم عينوز، وتدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضي في البرازيل، حيث تعيش أوريديس وأختها جويدا، مع والديهما المحافظين، وبسبب حادثة خداع مؤسفة تُجبر الأختان على الانفصال ولكن تحتفظ كلتاهما بحلم الاتحاد مُجددًا.

ويعود المخرج الإنجليزي كين لوتش، بفيلم "عفوًا، لم نجدكم"، الذي يتناول صراع ريكي وأسرته، خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008، حيث تلوح له فرصة للنجاة، عندما يشتري شاحنة جديدة، ليدخل بها مجال توصيل الطلبات.

ومن بلغاريا يشارك فيلم "الأب"، للمخرجين كريستينا جروزيفا، وبيتار فالانشوف، والذي تدور قصته حول فاسيل، الذي يعتقد بعد وفاة زوجته أنها تستخدم هاتفه المحمول من قبرها لتتصل به، ويزور وسيطا روحانيا ليتم هذا الاتصال، ورغم محاولات ابنه بافيل لإثنائه عن تلك الأفعال، فإن الأب يواصل العناد فيما يفعله. فاز الفيلم بالجائزة الكبرى في الدورة الـ55 لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي.

ومن أفغانستان يشارك أبوزار أميني، بفيلمه الوثائقي الطويل الأول، "كابول مدينة في الريح"، والذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بأول ظهور لمخرج، في مهرجان إدفا للأفلام الوثائقية الطويلة. وهو تصوير يقظ، وحميمي، للحياة اليومية في مدينة كابول، خلال "فترات الصمت" الفاصلة بين التفجيرات الانتحارية، التي تُغيّر شظاياها وهزاتها العنيفة مسار حياة شخصيات الفيلم.

إضافة إلى ذلك هناك فيلم "مسافر منتصف الليل" لمخرجه الأفغاني حسن فازيللي، المحكوم عليه بالموت من قِبل حركة طالبان، والذي يهرب من بلده هو وأسرته. يصور الفيلم الحالة الانتقالية المُفزعة، التي يعيشها طالبو اللجوء، رابطًا الخاص بالعام، والشخصي بالسياسي.

كما تُشارك المخرجة لاريسا ساديلوفا، بفيلمها "ذات مرة في تروبشفسك" الذي يتناول سلسلة من الوقائع التي تحدث في قرية صغيرة في روسيا، والتي يصعب إخفاء الأسرار فيها.