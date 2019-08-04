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الجونة السينمائي يضم أفلام مهرجانات عالمية لفعالياته

«نسعى بالدورة الثالثة لاستعادة عدد من الأعمال السينمائية الكلاسيكية، وإلقاء الضوء على مخرجيها العظام، إلى جانب تقديم الأفلام الحديثة».. مدير مهرجان الجونة إنتشال التميمي
تحرير:التحرير ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
أعلن مهرجان الجونة السينمائي عرض عدد من الأفلام الطويلة، التي شاركت بالعديد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، مثل "كان، برلين، كارلوفي فاري، وإدفا"، في برنامج دورته الثالثة هذا العام، المقامة في الفترة بين 19 وحتى 27 سبتمبر. وتتضمن العروض 9 أفلام شاركت في الدورة الـ72 لمهرجان "كان" السينمائي، وفيلمين حائزين على دبين فضيين في الدورة الـ69 لمهرجان "برلين" السينمائي، والفيلم الفائز بالجائزة الكبرى في كارلوفي فاري، ووثائقيين، أحدهما حائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بأول ظهور سينمائي، في الدورة الـ31 لمهرجان "إدفا" للأفلام الوثائقية.
وعلى رأس قائمة الأعمال المشاركة يأتي الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان "كان" السينمائي، "طفيلي" للكوري بونج جون هو، ويروي قصة عائلة من العاطلين، تجمعها الأقدار في علاقة مُعقدة، مع عائلة ثرية، مُعالجًا قضايا البطالة، والاتكالية، في مقابل العمل والاعتماد على النفس، ويصفه مخرجه بأنه "كوميديا بلا مهرجين،
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احمد-حلمي-مني-ذكي

الإعلان الأول لـ«خيال مآتة».. أحمد حلمي شاب وعجوز

طرحت شركة "يونايتد بروس ستديوز" للمنتج وليد صبري، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، والذي من المقرر أن يخوض به سباق أفلام موسم عيد الأضحى المبارك. ومن جانبه، نشر أحمد حلمي، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، الإعلان التشويقي للفيلم وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات".
مصطفى-خاطر (1)

مصطفى خاطر ينضم إلى «العارف.. عودة يونس»

انضم الفنان مصطفى خاطر إلى فريق عمل فيلم "العارف.. عودة يونس"، حسبما أعلن المخرج أحمد علاء دياب. وقال علاء إن خاطر سيكون أحدث الوجوه المنضمة إلى الفيلم الذي يضم كل من أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، وركين سعد، وكارمن بصيبص. ومن المقرر أن يسافر أحمد عز وأحمد فهمي خلال أسبوعين لتصوير عدة مشاهد في بلغاريا، على أن يتم استكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم في السعودية. "العارف.. عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر أن يعرض في موسم منتصف عام 2020.
من فيلم الكنز 2

بعد تأجيلات عديدة.. «الكنز2» في عيد الأضحى

بعد تأجيلات عديدة يُشارك فيلم "الكنز2" في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلنت إذاعة "إينرجي"، الراعي الرسمي للفيلم ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعا من العمل يجمع بين محمد رمضان وروبي، مُعلنة عن مُشاركته بشكلٍ رسمي في موسم العيد. "الكنز" إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وكتب بكتابة السيناريو والحوار عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد مالك، أحمد حاتم، وغيرهم.
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مينا-مسعود

ماذا قال مينا مسعود عن حضوره مهرجان الجونة؟ (فيديو)

أكد النجم المصري الكندي مينا مسعود حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والذي ينعقد في الفترة من 19وحتي 27 سبتمبر2019. ونشرت الحسابات الرسمية لمهرجان الجونة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مينا مسعود والذي يؤكد من خلال الحضور إلى مصر ليحل ضيفًا على الدورة الثالثة للمهرجان. وعبر "مينا" عن حماسه وسعادته الشديدة بحضوره المهرجان، وقال في الفيديو القصير: "أنا مينا مسعود، وأود أن أؤكد مشاركتي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي لعام 2019، سأكون هناك وأعتقد أن ذلك سيكون مذهلًا.. انتظروني".
مينا-مسعود

مينا مسعود يشارك في مهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن مشاركة الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي "Aladdin"، في الدورة الثالثة من فعاليات المهرجان لهذا العام، والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وتأتي مشاركة النجم العالمي في مهرجان الجونة، الذي يعقد كل عام على أرض مصر، ثمرة للتعاون المستمر والبنّاء بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان. ومن جانبها، قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن مشاركة مسعود: "إن ذلك جاء بفضل التواصل مع أبنائنا بالخارج، خصوصا أبناء الجيلين الثاني والثالث".
دنيا- سمير- غانم

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الإفريقية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إسناد مهمة إحياء حفل ختام الفعاليات، للفنانة دنيا سمير غانم، بمشاركة أحد نجوم الغناء الإفريقي، ولم يعلن عن اسمه حتى الآن، وذلك يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، قبل المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال. وتقدم النجمة الشابة خلال الحفل أغنية تم تحضيرها من أجل ختام "كان 2019"، وتحمل اسم "وأدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي ومهندس صوت بيشوي مجدي.
فيلم-الفارس-والأميرة (1)

«الفارس والأميرة»| قصة أول فيلم رسوم متحركة مصري

لا أحد ينكر أن الغرب يتفوق ويسبق الشرق الأوسط بفارق كبير في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، لذلك ستجد أفلامهم دائما تحقق نجاحا كبيرًا فى الدول العربية والسبب عدم وجود منافس لهم، فهم يمتلكون الأدوات والتقنيات التي تمكنهم من إنتاج أفلام كرتون ضخمة تجوب العالم أجمع وتحقق أرقاما ضخمة فى شباك التذاكر. وكان هناك عدة محاولات عربية فى هذا الشأن؛ ولكن لم تكن على مستوى المنافسة، وقد نجح العرب فى تقديم مسلسلات الرسوم المتحركة، ولكن ليس بنفس الإبهار، ونحاول جميعًا تجاهل الأمر، بالضغط على شركة «والت ديزني» العالمية بأن تكون تلك الأفلام مصحوبة بدوبلاج العربي
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