لأصوله الدرزية.. سفير إسرائيلي يتعرض للإهانة

تحرير:وكالات ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

مطار بن جوريون

استنكر السفير الإسرائيلي لدى بنما رضا منصور، تعرضه لمعاملة غير لائقة من قبل حراس مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، كونه متحدّر من قرية درزية. وأوضح في تصريحات نقلتها "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، أن حارسة أمنية عند مدخل المطار، عندما سمعت اسم مسقط رأسه، طلبت من سائق سيارته التوقف جانبًا. وتابع: "دخلت الحارسة السيارة وطالبت جميع ركابها، بمن فيهم زوجة منصور وابنتاه، بتقديم جوازات سفرهم والتعريف على أنفسهم، بنبرة وأسلوب قارنه السفير بتعامل قائد عسكري مع جنود جدد".

وأثار هذا الحادث غضب السفير، الذي دعا مطار "بن جوريون" لـ"الذهاب إلى الجحيم"، وتابع: "30 عاما من الإذلال وهذا لم ينته بعد.. كنتم تفرقون بيننا داخل المطار والآن يشتبهون بنا حتى عند مدخله"، وتابع: ""أشعر بالإعياء". من جانبها، دافعت إدارة المطار عن تصرفات الحارسة، قائلة إن الفحوص الأمنية تجرى "بغض النظر