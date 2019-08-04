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لأصوله الدرزية.. سفير إسرائيلي يتعرض للإهانة

تحرير:وكالات ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
مطار بن جوريون
مطار بن جوريون
استنكر السفير الإسرائيلي لدى بنما رضا منصور، تعرضه لمعاملة غير لائقة من قبل حراس مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، كونه متحدّر من قرية درزية. وأوضح في تصريحات نقلتها "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، أن حارسة أمنية عند مدخل المطار، عندما سمعت اسم مسقط رأسه، طلبت من سائق سيارته التوقف جانبًا. وتابع: "دخلت الحارسة السيارة وطالبت جميع ركابها، بمن فيهم زوجة منصور وابنتاه، بتقديم جوازات سفرهم والتعريف على أنفسهم، بنبرة وأسلوب قارنه السفير بتعامل قائد عسكري مع جنود جدد".
وأثار هذا الحادث غضب السفير، الذي دعا مطار "بن جوريون" لـ"الذهاب إلى الجحيم"، وتابع: "30 عاما من الإذلال وهذا لم ينته بعد.. كنتم تفرقون بيننا داخل المطار والآن يشتبهون بنا حتى عند مدخله"، وتابع: ""أشعر بالإعياء". من جانبها، دافعت إدارة المطار عن تصرفات الحارسة، قائلة إن الفحوص الأمنية تجرى "بغض النظر
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سقوط مقاتلة إيرانية في بوشهر ومصرع قائدها

أعلن حاكم مقاطعة تنجستان في محافظة بوشهر جنوب البلاد، اليوم الأحد، سقوط طائرة مقاتلة تابعة لوزارة الدفاع. وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أن حاكم المقاطعة أوضح أن تحطم الطائرة ناتج عن عطل فني، مضيفا أن الطيار ومساعده تمكنا من النجاة، وأن كلاهما بصحة جيدة. وأفادت "إرنا" أن المقاتلة سقطت بسبب خلل فني بعدما أقلعت من قاعدة "الشهيد البابائي" الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. وكانت إيران شهدت في مايو الماضي، سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.
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صدام جديد ينهي شهر العسل بين ترامب وبوريس جونسون

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إيران تحتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج

استمرارا لمسلسل الاستفزازات الإيرانية في مياه الخليج، أعلن الحرس الثوري، اليوم الأحد عن احتجازه سفينة أجنبية كانت قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج. وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري، فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي بحجة أنها تهرب بنزين، وتم سحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وفقا لـ"روسيا اليوم".. وكان الحرس الثوري، أعلن في وقت سابق، مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لم تلتزم بقوانين الملاحة، فيما حذرت بريطانيا طهران، قائلة: إن عليها اتباع القواعد الدولية والإفراج عن الناقلة التي تحتجزها إذا كانت تريد "الخروج من الظلام".
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الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن للحد من التسلح

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل لاتفاق حول طريق جديد لمراقبة التسلح بشكل عاجل على المستوى الدولي. وجاء في بيان بثه مركز الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني أن "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد دعا مرارا الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة، ويأسف لعدم تمكنها من القيام بذلك".
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وزير خارجية إسرائيل: مبادرة لربط الخليج بميناء حيفا

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، طرح مبادرة لربط المملكة العربية السعودية والخليج مرورا بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولا إلى حيفا في البحر المتوسط. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي، إن المبادرة تتمخض عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول.
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فرانس برس: انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية

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