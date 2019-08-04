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الآثار تعلن تفاصيل مشروع ترميم تابوت توت عنخ آمون

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص
توت عنخ آمون - أرشيفية
توت عنخ آمون - أرشيفية
كشف الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير عن الحالة السيئة للتابوت المذهب الخارجي للملك توت عنخ أمون نتيجة لوجوده فى مقبرته منذ 97 عاما، مشيرا إلى أن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت من المقرر أن تستغرق حوالي 8 أشهر. وقال زيدان، أنه تم نقل التابوت من منطقة العزل بالمتحف الكبير إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال التعقيم تمهيدا للبدء في ترميمه للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922، تمهيدا لعرضه مع باقي توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.
وأضاف أنه تم نقل التابوت الأول (الخارجي) للملك توت عنخ آمون من مقبرته رقم 62 بوادي الملوك بالأقصر إلى المتحف نظرا لما يعانيه من العديد من مظاهر التلف المختلفة والتي تتمثل في تساقط بعض طبقات الجص المذهب الذي يغطي التابوت بالإضافة إلى وجود بعض الشروخ في طبقات التذهيب بالتابوت، وذلك تم بعد موافقة اللجنة
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الحج

قرعة وتضامن وسياحة.. وفاة 3 حجاج مصريين لأسباب صحية

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية، وفاة 3 حجاج بسبب أزمات صحية، بينهم حاج من حجاج القرعة بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وحاج آخر من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، وحاج ثالث من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، موضحا في بيان، أن عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وخضعت لعملية الغسيل الكلوي وصلت إلى 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة.
في عزبة حبشي بالأقصر.. «محطة صرف صحى» تصدر الأمراض وتقضي -11

محافظ بني سويف: نواجه الفساد بيد من حديد

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، أن الدولة بكل أجهزتها تواجه بيد من حديد الفساد وكل أوجه القصور والإهمال التي قد تؤثر بالسلب على منظومة العمل التنفيذي الخدمي، وذلك من خلال تطبيق القانون على المخالفين بحزم وحسم. جاء ذلك على خلفية إلقاء القبض عن طريق الجهات الرقابية على اثنين من الموظفين التابعين لشركة المياه ببني سويف بالإدارة العامة للفروع، إدارة محطات معالجة الصرف الصحي، واللذان قاما بالمماطلة في إجراءات تسليم مشروع محطة صرف صحي للحصول على رشوة من مقاول المشروع.
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مدير أمن كفر الشيخ يعتمد حركة تنقلات الضباط

اعتمد اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، حركة التنقلات الداخلية، لضباط الشرطة بالإدارات والأقسام والمراكز الشرطية المختلفة التابعة للمديرية. وقد شملت الحركة تسكين اللواء نصر عبد السلام، مساعدًا لمدير أمن كفر الشيخ لفرقة شرطة دسوق، والعميد سعد سليط، مأمورًا لمركز شرطة دسوق، والعميد أيمن بكري، مأمورًا لمركز شرطة الرياض، والعقيد هشام الزعفراني، مأمورًا لمركز شرطة مطوبس، والعميد هشام مطر، مأمورًا لمركز شرطة فوه.
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية

مدير أمن الشرقية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية حركة تنقلات بالمديرية، بنقل الرائد أحمد متولي رئيسًا لمباحث الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف لرئاسة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت لرئاسة أبو كبير، والرائد أحمد بنديري لرئاسة مشتول السوق، والرائد أحمد الخولي رئيسا لأول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي للصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت لأولاد صقر، والرائد أسامة عبدة نصر رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتصعيد الرائد رمزي أبو زيد رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ رئيسًا للقُرين، والرائد أحمد غالب رئيسًا للإبراهيمية.
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لسان-قلعة-قايتباي

الآثار تعلن مد العمل بقلعة قايتباي في عيد الأضحى

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه تم بدء الاستعدادات الخاصة داخل قلعة قايتباى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والذى من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين والزائرين سواء من المقيمين فى محافظة الإسكندرية أو الوافدين والزائرين من خارجها، مشيرًا خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم تنسيق الحدائق وتقليم النخيل من قبل إدارة قلعة قايتباي وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية في إطار إظهار المعلم الاثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق.
قتل

جرائم التنقيب عن الآثار من قتل الشركاء إلى ذبح أسرة

قديما كان المجتمع ينتفض عند حدوث جريمة قتل فى أحد الأحياء، ولكن مع زيادة جرائم القتل مع مرور السنوات، أصبح الأمر لدى البعض لا يتعدى المتابعة لتفاصيل الحادث كنوع من الفضول لمعرفة الأسباب، ومن الجرائم التى اعتاد عليها المجتمع خلال السنوات الماضية جرائم التنقيب عن الآثار التى راح ضحيتها العشرات من المواطنين، فالبعض توفى بسبب أخطاء الحفر، والبعض قتل من جانب شركائه بسبب الطمع أو الخلافات المادية، ولكن الأمر أصبح أكثر خطورة بعد تطور جرائم التنقيب لتصل إلى ذبح أحد أفراد الأسرة، بل ذبح الأسرة كاملة، وهو ما يحتاج إلى دراسة قبل أن تتفاقم جرائم الأسرة.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (2)

«قرطام» يطالب الحكومة بحماية مبنى أثرى في القصير

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، موجه للدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حول الإهمال الذي أصاب مبنى دار الحدود الأثرية بمنطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وعن دور وزارة الآثار وهيئة التنسيق الحضاري في الحفاظ على مثل هذه الأبنية. وقال «قرطام»، إن المبنى الذي أنشاه محمد علي باشا منذ ما يقارب الـ200 عام ليكون مقرًّا لإدارة حكمه بمحافظة البحر الأحمر، يعتبر مبنى أثريا وأدرجته وزارة الآثار ضمن المنشأت الأثرية بمدينة القصير الإسلامية التاريخية.
توت-عنخ-امون

«دار كريستيز».. حلم الثراء على أمجاد الفراعنة

أول من أمس كان المجتمع المصري على موعد مع مزاد جديد لبيع جزء من التراث والتاريخ المصري الذى يعاني من السرقات وتهريب مقتنياته إلى خارج البلاد بعدما قامت «دار كريستيز» للمزادات بلندن ببيع تمثال الإله «آمون»، المنحوت على هيئة رأس الملك «توت عنخ آمون» والذى يقدر عمره بـ3300 عام، مقابل مبلغ 4 ملايين و746 ألف جنيه إسترليني، دون الكشف عن اسم المشتري، بالإضافة إلى ما يزيد على 30 قطعة أثرية أخرى بعدما فشلت الحكومة المصرية فى وقف المزاد وإعادة القطع الأثرية، لا سيما أن الدار ضربت بعرض الحائط كل المطالب المصرية بتسليم هذه القطع المسروقة من مصر.
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