الآثار تعلن تفاصيل مشروع ترميم تابوت توت عنخ آمون

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص

توت عنخ آمون - أرشيفية

كشف الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير عن الحالة السيئة للتابوت المذهب الخارجي للملك توت عنخ أمون نتيجة لوجوده فى مقبرته منذ 97 عاما، مشيرا إلى أن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت من المقرر أن تستغرق حوالي 8 أشهر. وقال زيدان، أنه تم نقل التابوت من منطقة العزل بالمتحف الكبير إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال التعقيم تمهيدا للبدء في ترميمه للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922، تمهيدا لعرضه مع باقي توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.

وأضاف أنه تم نقل التابوت الأول (الخارجي) للملك توت عنخ آمون من مقبرته رقم 62 بوادي الملوك بالأقصر إلى المتحف نظرا لما يعانيه من العديد من مظاهر التلف المختلفة والتي تتمثل في تساقط بعض طبقات الجص المذهب الذي يغطي التابوت بالإضافة إلى وجود بعض الشروخ في طبقات التذهيب بالتابوت، وذلك تم بعد موافقة اللجنة