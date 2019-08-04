من التوقيع لتشكيل الحكومة.. الخطة الزمنية لتنفيذ اتفاق السودان

تحرير:وكالات ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

أزمة السودان

أعلنت المعارضة والمجلس العسكري السوداني التوقيع بشكل نهائي على الإعلان الدستوري 17 أغسطس، وهو ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية الأمر الذي يعد أحد أبرز مطالب المحتجين، وأوضحت مصادر لرويترز، أن تشكيل مجلس السيادة في السودان سيعلن يوم 18 أغسطس، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام، وسيعقد أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان في أول سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.

وتوافق قادة الجيش وقادة تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات في 17 يوليو على "الإعلان السياسي" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرًا. ووفقا لـ"فرانس برس"، فقد امتلأت شوارع السودان عقب الإعلان عن توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لاتفاق