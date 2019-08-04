قرعة وتضامن وسياحة.. وفاة 3 حجاج مصريين لأسباب صحية

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

الحج

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية، وفاة 3 حجاج بسبب أزمات صحية، بينهم حاج من حجاج القرعة بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وحاج آخر من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، وحاج ثالث من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، موضحا في بيان، أن عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وخضعت لعملية الغسيل الكلوي وصلت إلى 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة.

وأوضح أن عدد حالات الأورام التي أجرت جلسات علاج الأورام بلغت 4 حالات، مشددًا على أنَّ بعثة الحج تجري متابعة مستمرة على مدار الساعة لكل الحجاج المصريين للعمل على حل أي مشاكل تتعرض الحجاج.ولفت إلى أن أفراد البعثة من وزارة الداخلية يقدمون كل الدعم للحجاج من لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية حتى تسكينهم