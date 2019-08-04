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أحكام الأضحية وشروطها.. الإفتاء تجيب

تحرير:باهر القاضى ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
الأضحية
الأضحية
أكدت دار الإفتاء اختلاف الفقهاء فى حكم الأضحية على مذهبين، الأول أن الأضحية سُنة مؤكدة فى حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبى يوسف، وهذا قول أبى بكر وعمر وبلال وأبى مسعود البدرى وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبى ثور وابن المنذر، وهو المفتى به فى الديار المصرية. والمذهب الثانى أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروى عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبى يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعى والثورى ومالك فى أحد قوليه.
شروط الأضحية   قالت دار الإفتاء، فى فتوى لها، إن شروط الأضحية هي: 1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم الضأن والماعز. 2- أن تبلغ السن المحددة شرعا بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية فى غيره، ويتسامح فى ذلك لذوات اللحم الوفير. 3- أن تكون خالية من العيوب المانعة
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الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

مميش: رصيف ميناء شرق بورسعيد الجديد يستقبل 36 سفينة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق مينا ء شرق بورسعيد في الشهور الأولى بعد استلام عدد 5 أرصفة جديدة من الهيئة الهندسية وتأهيل أحدهم للتشغيل التجريبي عدد من النجاحات أبرزها استقبال 36 سفينة بإجمالى حمولات 200 ألف طن ساهمت في تنمية شبه جزيرة سيناء وتعزيز صادراتها، بالإضافة إلى تحقيق الميناء معدلات أداء لشحن البضائع للسفينة الواحدة يفوق 20 ألف طن/يوم.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة تفجر الخلاف بين الصيادلة والتمريض

استكمالا لمسلسل السجال بين صيادلة مصر ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال الساعات الماضية، عقب هجوم الأخيرة على الصيادلة ووصفهم بغير المؤهلين، دخل فريق التمريض في خط المواجهة مع الصيادلة، بعدما غرد الكثيرون من الصيادلة بهاشتاج "إقالة وزيرة الصحة"، و"لا مقارنة بين الصيادلة والتمريض". وترجع تفاصيل الواقعة إلى هجوم وزيرة الصحة على الصيادلة، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إذ التقت الصيادلة وهاجمتهم، قائلةً إن غياب الصيادلة لا يُشعرها بأزمة، فغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا، بينما غياب 100 صيدلي لن تشعر به.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
الحج

قرعة وتضامن وسياحة.. وفاة 3 حجاج مصريين لأسباب صحية

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية، وفاة 3 حجاج بسبب أزمات صحية، بينهم حاج من حجاج القرعة بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وحاج آخر من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، وحاج ثالث من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، موضحا في بيان، أن عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وخضعت لعملية الغسيل الكلوي وصلت إلى 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة.
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سوق-المواشى (4)

ما أول وقت لذبح الأضحية؟ وكيفية توزيعها

أوضحت دار الإفتاء أنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضى الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين". وأضافت الدار فى فتوى لها، ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذى يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإن يستحب تقسيمه وإن لم يقسمه فلا حرج فى ذلك، والرأس لا يقسم بل يكون لصاحب الأُضْحِيَّة.
ابقار ومواشى-ومعز اسواق (1)

ماذا قالت الشريعة عن «صكوك الأضاحي»؟

يتجه عدد كبير من المسلمين لشراء صك الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك، في حال عدم القدرة على شراء أضحية كاملة وذبحها، حيث طرحت العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية صكوك الأضاحي بمبالغ مالية مختلفة. وتأتى وزارة الأوقاف وفقا للبروتوكول الموقع بينها وبين وزارة التموين، أولى المؤسسات التى تهتم بطرح صكوك الأضاحي فى كل عام منذ قرابة 4 سنوات، حيث طرحت قيمة الصك لهذا العام بـ1800 جنيه. وبلغ إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف حتى الآن نحو 32 مليون جنيه من مختلف محافظات الجمهورية.
دباغة جلود الأضاحي-4

قبل ما تشتري.. تعرف على شروط الأضحية

قالت دار الإفتاء عن شروط الأضحية: "لها شروط عامة تشملها وتشمل غيرها من الذبائح، ولها شروط خاصة بها، فأما الشروط العامة: أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يغلب المحرم على المبيح فتصير ميتة لا مزكاة، وألا يكون الحيوان صيدا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرما أم حلالا، ويشترط فى الذابح أن يكون عاقلا، ومسلما أو كتابيا، وألا يكون محرما إذا ذبح صيد البر، وألا يذبح لغير اسم الله تعالى، ويشترط فى آلة الذبح أن تكون قاطعة، معدنية أو غير معدنية".
لحوم الأضاحي

قبل العيد.. نصائح هامة لشراء الأضاحي وتخزين اللحوم

لا يمتلك الكثير من المواطنين الخبرة الكافية التى تؤهلهم لشراء الأضاحى، سواء من الأبقار والجاموس أو من الأغنام والماعز، لذبحها فى عيد الأضحى المبارك، لذا يلجأ البعض إلى أصحاب الخبرة من الوسطاء، وهو ما يكلفهم دفع مبالغ إضافية مع السعر الأصلى للأضحية، كما تفتقد الكثير من ربات البيوت الخبرة فى شراء اللحوم السليمة والطازجة، وكذلك طريقة تخزينها بشكل صحيح، وعدم الخبرة أثناء شراء الأضاحى قد يجعل المواطن يقع فى فخ شراء الأضاحى المريضة، أو اللحوم غير الطازجة أو الفاسدة، لذا يقدم أطباء الطب البيطري مجموعة من النصائح عن شراء الأضاحى واللحوم وطرق تخزينها.
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