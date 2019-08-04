أحكام الأضحية وشروطها.. الإفتاء تجيب

تحرير:باهر القاضى ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

الأضحية

أكدت دار الإفتاء اختلاف الفقهاء فى حكم الأضحية على مذهبين، الأول أن الأضحية سُنة مؤكدة فى حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبى يوسف، وهذا قول أبى بكر وعمر وبلال وأبى مسعود البدرى وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبى ثور وابن المنذر، وهو المفتى به فى الديار المصرية. والمذهب الثانى أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروى عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبى يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعى والثورى ومالك فى أحد قوليه.

شروط الأضحية قالت دار الإفتاء، فى فتوى لها، إن شروط الأضحية هي: 1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم الضأن والماعز. 2- أن تبلغ السن المحددة شرعا بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية فى غيره، ويتسامح فى ذلك لذوات اللحم الوفير. 3- أن تكون خالية من العيوب المانعة