أحكام الأضحية وشروطها.. الإفتاء تجيب
تحرير:باهر القاضى
٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
الأضحية
أكدت دار الإفتاء اختلاف الفقهاء فى حكم الأضحية على مذهبين، الأول أن الأضحية سُنة مؤكدة فى حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبى يوسف، وهذا قول أبى بكر وعمر وبلال وأبى مسعود البدرى وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبى ثور وابن المنذر، وهو المفتى به فى الديار المصرية.
والمذهب الثانى أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروى عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبى يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعى والثورى ومالك فى أحد قوليه.
شروط الأضحية
قالت دار الإفتاء، فى فتوى لها، إن شروط الأضحية هي:
1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم الضأن والماعز.
2- أن تبلغ السن المحددة شرعا بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية فى غيره، ويتسامح فى ذلك لذوات اللحم الوفير.
3- أن تكون خالية من العيوب المانعة
شروط الأضحية
قالت دار الإفتاء، فى فتوى لها، إن شروط الأضحية هي:
1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم الضأن والماعز.
2- أن تبلغ السن المحددة شرعا بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية فى غيره، ويتسامح فى ذلك لذوات اللحم الوفير.
3- أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهى العور البيّن، والمرض البين، والعرج البين، والهزال المزيل للمخ.
4- أن تكون ملكا للمضحى أو مأذونًا له فى التضحية بها.
5- أن يكون الذبح فى الوقت المحدد شرعا، ويبدأ من شروق شمس يوم النحر (العاشر من ذى الحجة)، وينتهى بغروب شمس آخر أيام التشريق، وبذلك تكون أيام الذبح أربعة أيام.
6- أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح.
7- أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح.
8- ألا يكون الحيوان صيدا من صيد الحرم.