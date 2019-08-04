قناة المحور تقرر إيقاف برنامج «الزمالك اليوم»

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

خالد الغندور

أرسلت إدارة قناة «المحور» الفضائية خطابًا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تطالب فيه رئيس القلعة البيضاء بفسخ التعاقد مع البرنامج بسبب الأضرار التى تعرضت لها القناة من عرض البرنامج الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، وقالت في بيان: «إيماءً للعقد المبرم بيننا بتاريخ 21-1-2019 بشأن إنتاج برنامج الزمالك اليوم كإنتاج مشترك والذي بدأ العمل بموجبه اعتبارا من 1-2-2019، وإعمالا للبند الخامس في العقد المذكور الذي ينص على أن مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من 1-2-2019، وتنتهي في 31-1-2020».

وتابع البيان: «في حالة رغبة أي طرف من الأطراف في إنهاء هذا التعاقد قبل انتهاء المدة، لأي سبب، فإنه يلتزم بإخطار الطرف الآخر كتابيا قبل موعد التوقف بشهر على الأقل ويلتزم الطرف الثاني بسداد الحقوق المالية». وأشار: «لذلك فإننا نخطر سيادتكم برغبتنا في إنهاء هذا العقد في موعد غايته شهر