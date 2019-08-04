رياضة

قناة المحور تقرر إيقاف برنامج «الزمالك اليوم»

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
خالد الغندور
خالد الغندور
أرسلت إدارة قناة «المحور» الفضائية خطابًا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تطالب فيه رئيس القلعة البيضاء بفسخ التعاقد مع البرنامج بسبب الأضرار التى تعرضت لها القناة من عرض البرنامج الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، وقالت في بيان: «إيماءً للعقد المبرم بيننا بتاريخ 21-1-2019 بشأن إنتاج برنامج الزمالك اليوم كإنتاج مشترك والذي بدأ العمل بموجبه اعتبارا من 1-2-2019، وإعمالا للبند الخامس في العقد المذكور الذي ينص على أن مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من 1-2-2019، وتنتهي في 31-1-2020».
وتابع البيان: «في حالة رغبة أي طرف من الأطراف في إنهاء هذا التعاقد قبل انتهاء المدة، لأي سبب، فإنه يلتزم بإخطار الطرف الآخر كتابيا قبل موعد التوقف بشهر على الأقل ويلتزم الطرف الثاني بسداد الحقوق المالية». وأشار: «لذلك فإننا نخطر سيادتكم برغبتنا في إنهاء هذا العقد في موعد غايته شهر
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تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (2)

مدرب الأهلي: مواجهة «اطلع برة» صعبة لهذا السبب

أكد محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة فريق نادي «اطلع برة» بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. وقال يوسف، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقا مجهولا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.
يوفنتوس - اودينيزي‎

برشلونة يتعاقد مع فيربو.. وإيفرتون يخطف كين

أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع المهاجم الإيطالي مويس كين من صفوف يوفنتوس مقابل 32 مليون يورو إلى جانب 8 ملايين يورو إضافات، ليصبح خامس صفقة يحسمها التوفيز هذا الصيف. وعن انتقاله لإيفرتون قال كين: "أنا مقتنع بذلك الانتقال، فإيفرتون نادٍ يتطلع إلى المستقبل وكذلك أنا، أعرف حجم النادي وطموحه الكبير، وأسعى إلى مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، اعتدت الانتصارات، وسأنضم للفريق بعقلية انتصارية"، وذلك بعد أن سجل كين 6 أهداف في 13 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
ايمانويل-بيدرو (2)

إيمانويل مديرًا فنيًّا لنادي ألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني تعيينه البرتغالي بيدرو إيمانويل، مديرا فنيا للفريق خلفًا لأوسكار فيرنانديز، وجاء ذلك بعدما أنهى النادي الإسباني، تعاقده مع فيرنانز، ليرحل عن تدريب الفريق بعد أيام من انتقال ملكية النادي إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، وكتب الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس: «أنهى النادي تعاقده مع المدير الفني أوسكار فيرناندز، متمنين له دوام التوفيق».
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محمود-متولى (1)

رئيس الزمالك للأهلي: افرحوا بمتولي أبو ثلاثة صليبي

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من صفقة انتقال محمود متولي، مدافع النادي الإسماعيلي، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفى الجاري، وقال خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء: «خلي سيد عبد الحفيظ يفرح أوي بصفقة محمود متولي أبو ثلاثة رباط صليبي. الصفقات اللي إحنا عملناها هي دي الصفقات بجد»، وقال إنه سيعرض خلال المؤتمر الصحفي تسجيلات لبعض الحالات التحكيمية المحتسبة لصالح الأهلي في الدوري المصري.
نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يبدأ مؤتمره بقراءة الفلق خوفا من الحسد

بدأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمره الصحفي بقراءة سورة الفلق خوفًا من الحسد على صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والتي جاءت حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
الزمالك وحسنية اغادير (3)

الزمالك يعلن عن صفقاته للموسم الجديد

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن صفقات القلعة البيضاء للموسم الجديد (2019- 2020)، ووصل عدد الصفقات إلى 8 لاعبين، حيث جاءت الصفقات حسبما قال رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا داخل مقر القلعة البيضاء، لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية: «محمد عبد الشافي - محمد أبو جبل - محمد أوناجم - محمد صبحي - إسلام جابر - محمد عواد - أشرف بن شرقي - كريم بامبو، والعائدان مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكابالا».
محمد-اوناجم

الزمالك يحسم صفقة أوناجم خلال ساعات

اقتربت إدارة نادي الزمالك، من الإعلان رسميًّا، عن التعاقد مع المغربي محمد أوناجم مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف مصدر بنادى الزمالك أن أوناجم سيدخل في صفقة تبادلية مع الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك، على أن تتحمل القلعة البيضاء أيضًا قيمة مالية إضافية. وسيصل اللاعب المغربي إلى القاهرة خلال ساعات بصحبة أشرف بن شرقي، تمهيدًا لإعلان التعاقد معه، غدًا الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس نادى الزمالك.
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