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الحياة أقصر من أن يُكتب فيها نص طويل!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
الملكة إليزابيث تهنئ العريان برئاسة جامعة كامبريدج
الملكة إليزابيث تهنئ العريان برئاسة جامعة كامبريدج
(1) هدهد كان سببا في هداية أمة.. ونملة غيرت مسار جيش.. وغراب علَّم البشر الدفن.. وحوت أنقذ نبيا.. وفيل رفض هدم الكعبة.. اللهم ارزقنا (حيوانًا) يغير حال أمتنا العربية.. كلنا في انتظارك أيها الحيوان المنتظر!
(2)  حين يمرض من نحب.. نقول «ابتلاء»! وحينما يمرض من لا نحب.. نقول «عقوبة»!  وحين يصاب من نحب بمصيبة.. نقول «لأنه طيب»! وحينما يصاب من لا نحب بمصيبة نقول «لأنه ظلم الناس»! هكذا يقوم كثير منا بتوزيع أقدار الله على (هواه).  نعم، تقدرون وتضحك
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فيلم-خرج-ولم-يعد

رمز الطعام في «خرج ولم يعد»

في فيلم «خرج ولم يعد» لمحمد خان، 1984، سيناريو عاصم توفيق؛ هناك مفهوم جديد لتناول الطعام، يفرق بين المدينة، المكان المُصنَّع، وبين القرية، المكان الطبيعي. تناول الطعام في القرية جزء من الحياة اليومية، وغير منفصل عن أي نشاط آخر، فالطعام ومصادره تحوط بالمشهد الإنساني في كل ممارساته، داخل البيت وخارجه. أما في المدينة فهذا المشهد الطبيعي غائب، واستُبدل به عمارات ومكاتب أرشيف موظفين، وأسطح بيوت، وزحام، مما جعل الطعام يمارس كطقس فقير يؤدى بدون متعة، وبعيدا عن مصادره، أو فقد متعته بعد أن اختفى المشهد الطبيعي الذي جاء منه.
فيلم-اياك-ان-تعبث-مع-زوهان

سيما أونطة

لطالما أردت أن أكتب عن أفلام لا يمكن عَدّها رديئة فنيا باستخدام المعايير السينمائية الدارجة، ولكنها تروج لأكاذيب مضللة بصورة دعائية فجة، تجعلها تندرج تحت عنوان "سيما أونطة"، كما تجعلها تستحق أيضا أن أضمها في ما بعد فى كتاب يحمل نفس الاسم.
ايديولوجيا

من نهاية السرديات الكبرى إلى نهاية الأيديولوجيا الناعمة

الحوارات والجدل العام فى مختلف التخصصات، يشكلان إحدى علامات الحيوية الثقافية والسياسية فى المجتمعات الحديثة وما بعدها، فى ظل تطورات كبرى فى العلوم الطبيعية، والتقنية فى ظل الثورة الصناعية الرابعة التى ستطرح تساؤلات كبرى حول المصير الإنسانى، والكينونة الفردية، وشكل الحياة ونوعيتها، والعلاقات الاجتماعية وتنظيمها بين الأفراد والجماعات، والإنسان الآلى، والتداخل الذى سيحدث بين الإنسانى والتحول الجينى، والرقمنة، والذكاء الصناعى، والروبوتات.
حزن

لكنهم يبيعون ماء وجوههم الآن بلا حياء أو خجل!

في زحام الحياة اليومية، وفي الزحام لا أحد يسمع أحدا.. وبعيدا عن ثرثرة الماديات التي تتجاوز الحدود بأكثر مما ينبغي.. وفي الظل الأسود لطغيان المتغيرات على الثوابت، وتحت سوط توحش اللا معقول على المعقول.. وتحت صوت أنين الحسرة على انفراط عقد منظومة الأخلاق الإنسانية عامة، والمجتمعية خاصة.. تتساقط قطرة باردة في صحراء القسوة الإنسانية.. لتنساب ومضات ضوئية في ظلام وإظلام وظلم عنفوان السباق المحموم للأخذ مقابل اللا عطاء.. كثير من الناس يريد أن يأخذ وكثير حق عليه الغضب اللفظي والموضوعي لأنه يريق ماء وجهه، وبلا حياء أو خجل.
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