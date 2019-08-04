الحياة أقصر من أن يُكتب فيها نص طويل!

د. مجدي العفيفي

٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

(1) هدهد كان سببا في هداية أمة.. ونملة غيرت مسار جيش.. وغراب علَّم البشر الدفن.. وحوت أنقذ نبيا.. وفيل رفض هدم الكعبة.. اللهم ارزقنا (حيوانًا) يغير حال أمتنا العربية.. كلنا في انتظارك أيها الحيوان المنتظر!

(2) حين يمرض من نحب.. نقول «ابتلاء»! وحينما يمرض من لا نحب.. نقول «عقوبة»! وحين يصاب من نحب بمصيبة.. نقول «لأنه طيب»! وحينما يصاب من لا نحب بمصيبة نقول «لأنه ظلم الناس»! هكذا يقوم كثير منا بتوزيع أقدار الله على (هواه). نعم، تقدرون وتضحك

(2)

حين يمرض من نحب.. نقول «ابتلاء»!

وحينما يمرض من لا نحب.. نقول «عقوبة»!

وحين يصاب من نحب بمصيبة.. نقول «لأنه طيب»!

وحينما يصاب من لا نحب بمصيبة نقول «لأنه ظلم الناس»!

هكذا يقوم كثير منا بتوزيع أقدار الله على (هواه).

نعم، تقدرون وتضحك الأقدار.. بل تسخر لكن أكثر الناس لا يعقلون!

(3)

صبر أيوب حتى أكل الدود ساقه..

وصبر يعقوب حتى ابيضت عيناه..

وصبرت أم موسى حتى أصبح فؤادها فارغا..

ومن نحن حتى نصبر على تفاهات حياتنا الصغيرة!

فصبر جميل!

(4)

قال رجل لصاحبه وهو يتأمل في القصور:

أين نحن حين قسمت هذه الأموال؟!

فأخذه صاحبه للمستشفى وقال له:

وأين نحن حين قسمت هذه الأمراض؟!

إذن، احمد الله على كل حال وفي كل وقت.

(5)

البعض يعتقد أنه كلما ازداد قربًا ممن يقدرهم فإن هذا سيشعرهم بالسعادة، وهذا ليس صحيحا على الدوام، فحتى الاهتمام الزائد قد يفقد معناه ويتحول إلى اختناق يشعر معه الآخرون بالضجر والتململ الذي قد يتحول إلى نفور وكراهية، فلكل إنسان خصوصيته وحدوده التي يحرص على أن يحترمها الآخرون مهما كانت درجة قرابتهم؛ لذا احرص على ضبط مسافاتك مع الآخرين حتى وإن كانوا أقاربك! شكرا، صديقي، صاحب هذه الرسالة. نعم، لنترك مسافة!

(6)

كان الإمام الشافعي (وهو أيضا شاعر) يرد على الحاقدين عليه بهذه الأبيات الشعرية التي تقطر خبرة وحكمة، وتغنيك كثيرا عن الرد على من يتعرض لك، أو يحقد أو (يجر شكلك):

إذا نَطقَ السفيهُ فلا تجِبهُ

فَخَيرٌ مِن إِجابَتِهِ السكوتُ

فَإن كَلَّمتَهُ فَرَّجتَ عَنهُ

وَإِن خَلَّيتَهُ كَمَدا يَموتُ

(7)

نحو مليون دماغ عربي في أوروبا وأمريكا يبتكرون ويبحثون بعيدًا عن الإحباط والأحقاد والتغييب والانطفاء في بلادنا العربية، وهي ليست عقيمة، لكن العقم داخل صناع القرار العربي، أحدث هذه الأدمغة تجلّى في انتخاب الاقتصادي والأكاديمي المصري د.محمد العريان رئيسًا لجامعة كامبريدج. د.العريان أدرج لأربع سنوات متتالية على قائمة مجلة «فورين بوليسي» لأهم 100 مفكر عالمي، فلماذا يتفوق العلماء ويتوجهون ويبدعون في الخارج، بينما ينطفئون ويحبطون ويغيبون داخل وطنهم؟!

(8)

أتعجب من الحكام في العالم المسمى بالثالث كذبا وبهتانا، لماذا لا تتعلمون الدروس من الرؤساء السابقين في التعامل مع السياسة الأمريكية؟ لماذا تذهب تجاربهم هباء منثورا مع أنها مشحونة بالدلالات؟ لماذا تسقطون في نفس البئر بمياهها الملوثة؟ انظروا إلى كلمة للرئيس الباكستاني الأسبق ضياء الحق، وهو يقول بالحرف الواحد: (من يتعامل مع أمريكا كالذي يتعامل مع الفحم، لا يناله إلا سواد الوجه واليدين) هل من مُدَّكر؟

(9)

مؤسِف حقا أن تكون النظارة ماركة، والساعة ماركة، والحذاء ماركة، والشخصية تقليدًا!

(10)

نعم، يا عزيزي أدهم الشرقاوي، الحياة أقصر من أن يُكتب فيها نص طويل!