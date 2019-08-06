كيف تحافظ على نسبة الكوليسترول في عيد الأضحى؟

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، والإفراط في تناولها في عيد الأضحى يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، فيتراكم على جدران الشرايين
يقترب عيد الأضحى، وبدأت رائحة الشوارع تفوح بالخرفان والأضحيات المختلفة التي يستعد الجميع لذبحها، فهو "عيد اللحمة" الذي تعمّ فيه البهجة بالذبح وتناول اللحوم بطرق مختلفة، بالإضافة إلى التجمع العائلي والتقاء الأصدقاء، فخلال الـ4 أيام نتناول اللحوم، سواء المشوية أو المسلوقة أو حتى المفرومة.
وعلى الرغم من فرحتك بهذا العيد، فإن هناك بعض الأمور التي عليك الحذر منها حتى لا تصاب بمشكلات صحية، خاصة إذا كان لديك الكوليسترول مرتفعا؛ لذا تعرف على بعض النصائح وفقا لما ذكره موقع Global Village Space.
تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، والإفراط في تناولها في عيد الأضحى يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، ومن ثم يتراكم على جدران الشرايين ويخفض ضخ الدم لمختلف أجزاء الجسم، لذا يمكنك تقليل تلك المخاطر كالتالي:
1- يجب الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء قدر الإمكان، فمن
تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، والإفراط في تناولها في عيد الأضحى يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، ومن ثم يتراكم على جدران الشرايين ويخفض ضخ الدم لمختلف أجزاء الجسم، لذا يمكنك تقليل تلك المخاطر كالتالي:
1- يجب الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء قدر الإمكان، فمن الأفضل الحصول على ما لا يزيد على 65- 100 جرام من اللحوم الحمراء 3 مرات أسبوعيا، ثم التركيز بعدها على اللحوم البيضاء والأسماك.
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2- من المهم اختيار قطع اللحم الخالية من الدهون، أو إزالة كل الدهون قبل الطهي، والتركيز على طبق سلطة جانبي أو إضافة البقدونس إلى اللحم المشوي، وذلك لأن الخضراوات لديها القدرة على امتصاص الدهون، فلا يتأثر جسمك بها كثيرا.
3- عدم الإفراط في إضافة الملح في أثناء طهي اللحوم، واستبدال الليمون والتوابل به، خاصة إذا كان مريض الكوليسترول يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
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4- على ربة المنزل طهي اللحوم بطريقة صحية، كالسلق أو الشواء دون إضافة الزيت عند الشوي، وذلك لتقليل نسبة الدهون المشبعة، كما يجب تجنب تحمير اللحوم لمرضى الكوليسترول المرتفع.
5- من المهم شرب الماء بالقدر الكافي، وعلى الأقل 8 أكواب يوميا.
6- يجب إنهاء الوجبة الأخيرة قبل ساعتين من وقت النوم، وبعد ذلك يمكنك الذهاب في نزهة طويلة لمدة 30 دقيقة تقريبا، للتأكد من هضم الطعام خلال فترة زمنية محددة.
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7- يجب تناول أدوية خفض الكوليسترول بانتظام، واستشارة الطبيب فور الشعور بأي أعراض غير مألوفة.
نصائح قد تفيدك عند شراء اللحوم الحمراء في عيد الأضحى
1- قبل شرائك اللحم أو طهيه، من المهم التأكد أن لونه وردي، خاصة إذا كان لحم الماعز أو لحم الضأن، فوجود هذا اللون هو دلالة على اللحوم ذات النوعية الجيدة.
2- إذا كنت تشتري اللحم البقري أو لحم العجل، فيجب أن يكون للحم لون أكثر حمرة.
3- تأكد أن اللحوم التي تشتريها قد تم تخزينها بشكل صحيح في الثلاجة، وأنها لم تترك مكشوفة.
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4- يجب أن تكون دهون اللحم ذات لون مصفر، حيث يشير وجود هذا اللون إلى نوعية جيدة.
5- عندما توجد قطع من الغضاريف بين الدهون واللحوم، قد يكون هذا مؤشرا على عمر الحيوان، ومن ثم على نوعية اللحوم الرديئة.
6- يجب أن يكون اللحم خاليا من البقع والعلامات الزرقاء، خاصة في المناطق التي يوجد بها عظم.
7- لحم البقر هو أفضل أنواع اللحوم، فهو خفيف وسهل الهضم بالمقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.
8- شرب الكثير من الماء، لأن اللحوم الحمراء هي مصدر كبير للبروتين، وهذا يعني أنك تحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء؛ لأجل مساعدة جسمك على هضمها.
9- شراء اللحوم من مصدر موثوق به.
عيد الأضحى فرحة، ولكن حافظ على صحتك، لكي لا تخرج حاملا الكثير من المشكلات الصحية التي تحتاج إلى علاج طويل.