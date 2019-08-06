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كيف تحافظ على نسبة الكوليسترول في عيد الأضحى؟

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، والإفراط في تناولها في عيد الأضحى يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، فيتراكم على جدران الشرايين
تحرير:فيروز ياسر ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
لحوم العيد والكوليسترول
لحوم العيد والكوليسترول
يقترب عيد الأضحى، وبدأت رائحة الشوارع تفوح بالخرفان والأضحيات المختلفة التي يستعد الجميع لذبحها، فهو "عيد اللحمة" الذي تعمّ فيه البهجة بالذبح وتناول اللحوم بطرق مختلفة، بالإضافة إلى التجمع العائلي والتقاء الأصدقاء، فخلال الـ4 أيام نتناول اللحوم، سواء المشوية أو المسلوقة أو حتى المفرومة. وعلى الرغم من فرحتك بهذا العيد، فإن هناك بعض الأمور التي عليك الحذر منها حتى لا تصاب بمشكلات صحية، خاصة إذا كان لديك الكوليسترول مرتفعا؛ لذا تعرف على بعض النصائح وفقا لما ذكره موقع Global Village Space.
تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، والإفراط في تناولها في عيد الأضحى يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، ومن ثم يتراكم على جدران الشرايين ويخفض ضخ الدم لمختلف أجزاء الجسم، لذا يمكنك تقليل تلك المخاطر كالتالي: 1- يجب الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء قدر الإمكان، فمن
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