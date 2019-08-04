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عطل في شبكة فودافون.. والشركة تبحث عن الأسباب

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
فودافون
فودافون
تشهد شبكة فودافون مصر عطلا فنيا في الوقت الحالي، وهو مستمر منذ ساعة تقريبا وحتى الآن، وهو ما يمنع المشتركين من إجراء اتصالات، بينما يظهر لدى آخرين أنهم خارج نطاق التغطية، وبالعودة إلى مسؤولين بالشركة أكدوا أنه جار الوقوف على أسباب العطل ومن ثم إيضاح ذلك للرأي العام. وكانت فودافون مصر قد شهدت تعطل شبكتها قبيل عيد الفطر المبارك بيوم، وذلك لعدة ساعات، وهو ما أدى إلى فرض جهاز تنظيم الاتصالات غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه على الشركة نتيجة العطل.
وقررت شركة فودافون وقتها، تعويض العملاء، إذ أكد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، أن اجتماع فريق عمل الشركة قام ببحث آليات تعويض العملاء عن العطل الذي أصاب الشبكة. وأوضح أن فودافون بالفعل قام بتوجيه رسائل تعويض لكل العملاء الذين تأثرت الخدمة لديهم، وصلت إلى 10 جيجا
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